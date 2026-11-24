הרב יעקב אריאל, מבכירי רבני הציונות הדתית, סופד בשיחה עם ערוץ 7 לרב יצחק לוי, ממנהיגי הציונות הדתית ויו"ר המפד"ל לשעבר, שאותו הכיר מקרוב במשך עשרות שנים, עוד מתקופת פעילותם המשותפת בישיבה בכפר מימון.

"היה גם שר בכיר, מנהיג ציבור ומעל הכול איש נעים הליכות. מנהיג את הכול בדרכי נועם, מאור פנים. איש תורה, איש חינוך", פותח הרב אריאל את דברי ההספד.

הרב אריאל סוקר את דרכו התורנית והחינוכית של הרב לוי, את לימודיו בישיבת כרם ביבנה, את חלקו בהקמת ישיבת הכותל ואת פעילותו בהרבצת תורה ובראשות הישיבה בכפר מימון. כמו כן הוא מזכיר את פעילותו במסגרת גרעין אלון מורה ואת השאיפה לשוב ולהתיישב בשומרון.

בהמשך דבריו מתייחס הרב אריאל לפעילותו הפוליטית של הרב לוי ולתרומתו לשיקום המפד"ל לאחר המשברים שפקדו אותה. "הוא שימש מנהיג ציבור, ראש המפד"ל. בעצם הוא מאלה ששיקמו את המפד"ל אחרי הפילוגים שעברה, אחרי ההתפוררות שהייתה בה. בימיו המפד"ל חזרה, בעצם, לא אומר לממדיה הראשונים, אבל בהחלט לממד בכיר בתחום הפוליטי. וכל זה עשה בדרכי נועם".

הרב אריאל מציין כי אחד מכישוריו הבולטים של הרב לוי היה היכולת לגשר בין עמדות שונות ולאחד בין חלקי הציבור. "הכישרון הגדול שהיה לו - איך למזג, איך לאחד, איך למצוא דרך בין פלגים שונים, דעות שונות, שיטות שונות, עדות שונות, למצוא את דרך האמצע".

תכונות אלו, מציין הרב אריאל, באו לידי ביטוי גם בעשייתו החינוכית ובהצלחתו כמנהיג וכמחנך. "התלמידים אהבו אותו, ההורים, המורים, הציבור", מספר הרב אריאל ומזכיר כי גם לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים המשיך הרב לוי בפעילות ציבורית ענפה בתחומים הקשורים לתורה ולחינוך.

בין היתר מזכיר הרב אריאל את פעילותו באיגוד ישיבות ההסדר ובפורום תקנה ואת מעורבותו בהנהלת מוסדות חמדת הדרום. "הוא איש רב פעלים, רב פעלים, גם רב, גם חכם, וגם פעל הרבה למען עם ישראל וארץ ישראל, והכול מתוך דרכי נועם".

כשנשאל הרב אריאל איזו תכונה מיוחדת הוא זוכר מהרב לוי במהלך שנות היכרותם ועבודתם המשותפת, הוא מדגיש את סגנון התנהלותו בשדה הציבורי ואת ההקפדה על שיח מכבד. "תכונה מאוד נדירה אצל אנשי ציבור, לצערנו", אומר הרב אריאל ומתייחס לוויכוחים ולהתבטאויות הנשמעות בחיים הציבוריים. "הוא היה מדבר אחרת, השפה שלו הייתה נקייה ומתונה".

הרב אריאל מדגיש גם את מחויבותו של הרב לוי לדעתם של תלמידי חכמים ואת הקפדתו להיוועץ בהם במהלך פעילותו הציבורית. "אני יכול להעיד עליו שהוא לא עשה דבר, קטן כגדול, בלי עצת תלמידי חכמים. הוא קיבל תמיד את מרותם של תלמידי חכמים".

בשיחה חוזר הרב אריאל גם לשנות עבודתם המשותפת בישיבה בכפר מימון. הוא מספר כי הרב לוי סייע לו בעבודתו בישיבה ובהמשך, לאחר שעבר הרב אריאל לישיבת ימית, החליף אותו הרב לוי בתפקיד ראש הישיבה והמשיך בפיתוחה ובהובלתה.

הרב אריאל מתאר את תרומתו של הרב לוי לקידומה של הישיבה ולהצלחתה החינוכית, כחלק מפעילותו רבת השנים בעולם התורה והחינוך.

לאורך דברי ההספד שב הרב אריאל ומדגיש את דרכי הנועם שאפיינו את הרב לוי בכל תחנות חייו - כמחנך, כראש ישיבה, כשר וכמנהיג ציבור. "מעל הכול, אורך הרוח, הסבלנות, דרכי נועם, זה מעל הכול", מסכם הרב אריאל.