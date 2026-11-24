סוגיית הקידוחים הפיראטיים של הפלשתינים ברחבי יהודה ושומרון חוזות לתשומת הלב. אתמול (שני) החרים המנהל האזרחי משאיות וציוד ששימשו לקידוחי מים באזור חברון. מנכ"ל עמותת 'ירוק עכשיו', ברק ורקר, מרחיב בראיון לערוץ 7 אודות הסכנה ודרכי ההתמודדות איתה.

"הקידוחים ביו"ש הם לאקוות ההר, מאגר מי התהום החשוב ביותר של מדינת ישראל", מסביר ורקר ומזכיר את אירוע התקלה במתקני ההתפלה שהחזיר את ישראל לבחון את מצב מי התהום שלה כצורך קיומי ביטחוני בסיסי.

הקידוחים שמבצעים אנשי הרש"פ מגיעים בעיקר למפלסים הגבוהים של אקוויפר ההר ועומקי הקידוחים משתנים ממקום למקום, אך מדובר בעשרות עד מאות מטרים של קידוח. "הצרה הגדולה בקידוחים הפיראטיים היא שמשק המים מחובר וכאשר מורידים מפלס במקום אחד משפיעים על המלחת שאר המפלסים וגם מפחיתים את היכולת של האקווה להתמלא. כשאין גורם אחד שמנהל את זה, כלומר מדינת ישראל, אין מידע על מה שמתרחש במפלסים שנפגעים מהקידוחים".

בדבריו מדגיש וירקר כי הציוד שהמנהל האזרחי מחרים הוא ציוד שתכליתו גניבת מים מהאקווה ולא משיכת מים מתואמת. "זה כמו להתחבר לצינור של מקורות, אבל עוד לפני שהמים מגיעים למקורות".

לשאלתנו אודות כמויות המים שנגנבים מציין ורקר כי "בדיון שהיה בכנסת לפני למעלה מחצי שנה בהובלת חבר הכנסת אז אביחי בוארון, נציגי רשות המים דיברו על עשרות מיליוני קובים של מים שנגנבים מדי שנה, חלקם בקידוחים וחלקם בגניבה מתשתיות מים".

הצעדים הנדרשים מול התופעה, אומר ורקר, הם אותם צעדים שבהם נוקט המנהל האזרחי. "טוב שמתעוררים מאוחר מאשר אף פעם לא. לא מדובר בסוגיה לא ידועה, אבל האכיפה לא בוצעה בעבר, בוודאי לא באזורי A ו-B. היום מבינים שיש כאן אירוע חירומי כשאנחנו בחורף עם כמויות גשם לא רבות ואנחנו חיים במרחב די צחיח כאשר ישראל מספקת מים גם לפלשתינאים וגם לירדן. המשמעות היא שמפעל המים הישראלי מחזיק מיליוני בני אדם בישראל ומחוצה לה והפגיעה בתשתיות דרמטית. לכן הפעולה של המנהל האזרחי מתחייבת".

עוד שאלנו את ורקר אם החרמת הציוד אכן משפיעה, בעיקר לנוכח מה שנראה כריבוי קידוחים בנקודות רבות ביהודה ושומרון. לדבריו, מאחר שמדובר בציוד יקר, כל החרמה שכזו הופכת למשמעותית ושחזור הקידוח אינו מהלך שנעשה בקלות. זאת למרות שאכן יש לא מעט מקרים שבהם הפלשתינים מאלתרים ציוד לקידוח. קבלן עבודות עפר מרמאללה יכול להזמין מקדח מגרמניה והמקדח יגיע ללא פיקוח כי אינו מוגדר כאמל"ח, למרות שהנזק שנגרם לישראל הוא גם ביטחוני.

ומה באשר לאותם קידוחים שזוכים ל"מטרייה" וחסות אירופית? האם ניתן לפעול מול הקידוחים מבלי להסתבך דיפלומטית עם המדינות הללו? ורקר מציע להפנות את השאלה למדינאים, אך בראש ובראשונה לזכור שפגיעה במים חמורה וקשה יותר מפגיעה בריבונות ישראל על ידי בנייה לא חוקית, וכשם שישראל פועלת לאכיפת החוק מול מבנים שנבנו בחסות אירופית, כך יש לפעול גם מול קידוחים שזוכים להגנה הדיפלומטית הזו.

"בנייה היא דבר שרואים אותו. מי התהום לא נראים ולכן נדמה שהכול בסדר, אבל מבחינה קיומית עוד כמה מאות בתים זה אכן לא טוב ומלמד על בעיה משילותית, אבל ברמת הקיום זה פחות משפיע מפגיעה באקוות ההר".