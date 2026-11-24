יש סיפורים משבת ארגון ששווים יותר מאלף מפקדי אש, הופעות ודגלים. סיפורים שלא נכנסים לסרטון הסיכום של הסניף, אבל בשבילם, בין היתר, המציאו את תנועות הנוער.

הנה סיפור שקיבלתי, ואני בכוונה משנה פרטים לבקשת השולחת:

אמא לנערה בכיתה ח' הגיעה לשבת ארגון עם בטן מתהפכת. הבת שלה חוותה חרם חברתי. לא בהכרח מהסוג שמגיע לכותרות. יותר מהסוג השקט והאכזרי: לא שומרים לה מקום, לא מחכים לה, לא סופרים אותה. כשהיא מדברת, השיחה ממשיכה כאילו לא אמרה כלום.

ויודעים מה הכי כאב לאמא? לראות איך הילדה שלה התחילה להאמין למה שהסביבה שידרה לה:

שהיא כנראה לא מספיק מעניינת. לא מספיק מצחיקה. לא מספיק שווה.

לקראת שבת ארגון החליטה האמא לפנות למדריכה. היא לא ביקשה שיעשו לבת שלה הנחות או שיכריחו את החניכות להיות חברות שלה.

היא רק ביקשה דבר אחד: שתראה אותה. ופה מגיע החלק היפה בסיפור. המדריכה, נערה שבעצמה עדיין מתמודדת עם בגרויות ועניינים חברתיים, הייתה יכולה להסתפק בתשובה מנומסת בסגנון 'תודה ששיתפת, נשים לב'. אלא שהיא החליטה להגדיל ראש.

היא ביקשה מהנערה לקחת אחריות על חלק משמעותי בהכנות להופעה, גילתה שיש לה כישרון בארגון ובהעמדת הריקוד וביקשה ממנה להדריך כמה מהחניכות האחרות.

ופתאום, אותה נערה שהתרגלה לכך שאף אחת לא מחפשת אותה, גילתה שיש בנות שמחכות לה. שזקוקות לה. ששואלות לדעתה.

והמדריכה שלנו, עם ים של אינטליגנציה רגשית וחברתית, דאגה שזה לא ייראה כמו מבצע צדקה. היא האמינה בה ונתנה לה הזדמנות להוכיח לעצמה שיש בה משהו לתת לעולם. כשהנערה חזרה הביתה, אמא שלה הבחינה במשהו שכבר הרבה זמן לא ראתה על פניה: אור.

"אמא, את יודעת שהמדריכה אמרה שבלעדיי הן לא היו מצליחות להרים את ההופעה?" תחשבו כמה כסף הורים מוכנים להוציא על סדנאות וקורסים להעצמה אישית בשביל לשמוע משפט אחד כזה מהילדים שלהם.

והנה מגיעה מדריכה אחת, בלי תואר בפסיכולוגיה ובלי קליניקה מעוצבת, ובאמצעות רגישות ושכל ישר מצליחה להחזיר לנערה משהו שהלך לה לאיבוד בדרך: את תחושת הערך שלה.

כמה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה כבר אנחנו יכולים לעשות? אבל מי אמר שבשביל להאיר לבן אדם את החיים צריך תעודת הסמכה?

לפעמים כל מה שצריך זה זוג עיניים שמוכנות לראות את מה שכולם התרגלו לפספס. וזו בעיניי אחת המשימות הגדולות של תנועות הנוער:

לא רק לגדל את המנהיגים של המחר, אלא לזהות את הילדים של היום שאף אחד עדיין לא העלה בדעתו שהם יכולים להיות מנהיגים. שבת ארגון מאחורינו. הקירות נצבעו, ההופעות הסתיימו, החולצות נכנסו לכביסה והמדריכים מנסים להשלים שעות שינה. אבל דווקא עכשיו מתחילה העבודה החינוכית האמיתית.

כי המבחן של המדריכה הזאת לא יהיה בשבת ארגון, כשהכול חגיגי ומואר, אלא ביום שלישי סתמי בחודש כסלו, כשאף הורה לא מסתכל ואף אחד לא מצלם.

האם גם אז היא תמשיך לראות את אותה נערה? וכמה נערים ונערות מסתובבים עכשיו בסניפים שלנו ומחכים שמישהו יגלה אותם? שיזהה בהם כישרון? שייתן להם סיבה טובה להסתכל במראה ולחייך? העצמה אמיתית אינה מסתכמת במחמאה. היא מתרחשת כשאנחנו מעניקים לאדם הזדמנות לגלות בעצמו את הכוחות שיש בו. ולכו תדעו.

אולי בעוד כמה שנים אותה נערה תהיה בעצמה מדריכה בסניף. ואולי תיגש אליה אמא מודאגת ותספר לה על הבת השקופה שלה. והיא כבר תדע בדיוק מה לעשות.

שלוש נקודות למחשבה ולדיון עם המתבגרים שלנו:

1. מי השקוף בחבורה שלכם? האם יש בכיתה או בסניף מישהו שהתרגלתם לא לראות? מישהו שאם לא יגיע לפעולה, ספק אם מישהו בכלל ישים לב? מה אתם יכולים לעשות כבר השבוע כדי להעניק לו תחושת שייכות?

2. בין רחמים להעצמה? מה ההבדל בין להזמין מישהו להשתתף כי לא נעים לנו ממנו, לבין לתת לו תפקיד כי אנחנו באמת מאמינים ביכולות שלו? נסו להיזכר במישהו שזיהה בכם כישרון לפני שאתם בעצמכם ידעתם שהוא קיים.

3. מבחן האומץ החברתי. נניח שהחברים שלכם מזלזלים בנער מסוים, ואתם יודעים שאם תתקרבו אליו אתם עלולים לשלם מחיר חברתי. מה תעשו? האם יש לכם האומץ להיות הראשונים שמשנים את כללי המשחק?

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