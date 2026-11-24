המסע של צבי יחזקאלי בלב האסלאם הצרפתי באדיבות I24NEWS

העיתונאי צבי יחזקאלי חוזר למסך בפרויקט דוקומנטרי חדש, שבמסגרתו התחזה לעיתונאי ולפליט סורי ונכנס לשכונות בפרוורי פריז כדי לבחון את הקשר בין המהומות בצרפת לבין האסלאם הפוליטי.

הסרט, הנושא את השם "האינתיפאדה הצרפתית", ישודר ביום חמישי ב-i24NEWS, מיד לאחר המהדורה המרכזית.

במרכז הסרט עומד מסעו של יחזקאלי אל מוקדי המהומות ואירועי הביזה בצרפת, בניסיון לברר מי עומד מאחוריהם ומה מניע את המשתתפים בהם. הסרט מבקש לבחון שתי תפיסות שונות של האירועים: זו הרואה בהם מחאה חברתית על יוקר המחיה ותנאי הלימוד, וזו הקושרת אותם להתחזקות האסלאם הפוליטי בקרב צעירים בני הדור השני והשלישי למשפחות מהגרים.

לצורך התחקיר אימץ יחזקאלי זהות בדויה של עיתונאי סורי, המציג את עצמו כפליט בשם עבדאללה אל אטרש. באמצעות שליטתו בשפה הערבית והיכרותו עם התרבות המקומית, הוא נכנס לשכונות מבודדות בפרוורי פריז, שאותן מתארים יוצרי הסרט כאזורים שהתקשורת האירופית נמנעת מלהיכנס אליהם.

במהלך ביקוריו בשכונות הללו שוחח יחזקאלי עם צעירים בני משפחות מהגרים, שחלקם, על פי תיאור הסרט, מביעים בגלוי תמיכה בהפיכתה של צרפת למדינה אסלאמית.

אחת התחנות במסעו היא העיירה טראפ, המוצגת בסרט כמוקד של פעילות אסלאמיסטית בהשפעת אנשי האחים המוסלמים. יחזקאלי הגיע למקום ימים ספורים לאחר פיגוע טרור רצחני נגד מהגרים, ונכנס לאזורים שלפי יוצרי הסרט אינם נגישים לצוותי תקשורת מערביים.

הסרט עוסק גם בגורמים המעורבים בארגון ההפגנות ובאירועי האלימות ברחובות, לרבות הצתת כניסות לבתי ספר תיכוניים. יחזקאלי מבקש לבחון את הקשרים שבין המחאה החברתית, ארגוני שמאל קומוניסטיים וגורמים המזוהים עם האסלאם הפוליטי.

במסגרת התחקיר פגש יחזקאלי גם מהגרים שהגיעו לצרפת מאלג'יריה בסירת גומי. על פי תיאור הסרט, חלקם התייחסו לצרפת כאל מקום השייך להם והצהירו: "כל זה שלנו".

במפגשים נוספים מתועדים צעירים בני משפחות מהגרים הקוראים להקמת מדינה אסלאמית ולהשמדת ישראל. יוצרי הסרט מציגים את ההתבטאויות הללו כחלק מבחינתם את השפעתם של זרמים אסלאמיסטיים על צעירים בפרוורי הערים בצרפת.

"האינתיפאדה הצרפתית" הוא המשך לסדרת הפרויקטים הדוקומנטריים של יחזקאלי העוסקים בהתפתחות האסלאם באירופה. המסע החל בשנת 2012 עם הסדרה "אללה אסלאם", ובהמשך כלל סדרות נוספות, ובהן "בזהות בדויה", ששודרה בשנת 2018.

בפרויקטים הקודמים עסק יחזקאלי בהתחזקותם של זרמים אסלאמיסטיים באירופה ובמתחים הנוצרים סביבם. בסרט החדש הוא חוזר לנושא דרך המהומות בצרפת, תוך התמקדות בדור הצעיר של משפחות המהגרים ובשאלות הנוגעות לזהות הדתית והלאומית.