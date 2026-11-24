נער בן 13, שיצא לרעות את צאנו בחווה באזור היישוב גיתית, התלונן במשטרה כי רועה צאן ערבי הטריד אותו וביצע מולו מעשה מגונה.

בעקבות האירוע פנה עורך הדין חיים בלייכר מארגון חוננו למשטרה בדרישה לעצור את החשוד, לחקור את נסיבות המקרה ולבחון גם אפשרות למניע לאומני.

האירוע התרחש כאשר הנער יצא בשעות הבוקר לרעות את העדר שלו, כפי שהוא נוהג לעשות. במהלך שהותו בשטח נתקל ברועה צאן ערבי, שלטענתו החל לקלל ולגדף אותו. על פי התלונה, בשלב מסוים התקרב רועה הצאן אל הקטין וביצע מולו מעשה מגונה. הנער התלונן במשטרת בנימין על האירוע.

עו"ד בלייכר פנה למשטרה במכתב וציין כי "מדובר במעשה חמור כלפי קטין, על-ידי אדם מבוגר, ויש למצות עמו את הדין בצורה המחמירה ביותר, ולחקור אותו על-רקע לאומני. הפורעים הערבים משתמשים בכל דרך כדי לפגוע בנערי ההתיישבות החלוצים אשר עושים חקלאות בחוות", מסר.

לדבריו, "פורע שעושה מעשה מגונה כלפי קטין הוא עבריין שמשתמש בעבירות מין למטרות לאומניות. אנו מצפים למעצר החשוד ומיצוי דין מלא עמו".