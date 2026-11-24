רס״ן במיל׳ עו״ד יצחקי גליק תנועת ״אל הדגל״

רס"ן במיל' עו"ד יצחקי גליק, ממייסדי תנועת המשרתים "אל הדגל", מתח בריאיון באולפן ערוץ 7 ביקורת על התנהלות הקואליציה והאופוזיציה בסוגיית גיוס החרדים, וקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה שתקדם חוק שירות חדש.

בפתח הריאיון נשאל גליק על הדיווחים שלפיהם יו"ר ועדת החוץ והביטחון, אביגדור ליברמן, עשוי לקדם מתווה גיוס מקל. גליק הבהיר כי אינו יודע מה בדיוק יציע ליברמן, אך הביע התנגדות כפי שהתנגד למתווה שקידם בועז ביסמוט.

"שני המתווים גרועים", אמר, והוסיף כי אינו מאמין שחוק שיזכה להסכמת המנהיג הליטאי הרב דב לנדו יביא לשינוי הנדרש בגיוס החרדים.

כשנשאל אם האופוזיציה ניצלה את מחאת המשרתים, השיב כי בתנועה לא הופתעו, משום שהזהירו מראש גם את נציגי האופוזיציה שלא יתמכו בכל חוק שיציעו. עם זאת, טען: "אני חושב שהציבור אבל רומה. בהחלט שיקרו לציבור".

בהמשך פירט את התנגדותו למתווה ביסמוט. לדבריו, יעדי הגיוס היו נמוכים מדי, ההגדרה של מיהו חרדי אפשרה לספור גם מי שכבר עזבו את החברה החרדית, ולא נקבע פיקוח אפקטיבי על תלמידי ישיבות המקבלים דחיית שירות.

גליק הציג את הצעת תנועתו לחוק יסוד השירות, שלפיה כל אזרח יחויב בשירות למדינה. צה"ל יקבל עדיפות בגיוס בהתאם לצרכיו, והיתר יופנו לשירות לאומי. לצד זאת ייקבעו מסלולים למצטיינים בתחומים שונים, ובהם מכסה של כשלושה עד ארבעה אחוזים ללומדי תורה.

לדבריו, ההכרה בלומדי תורה תתבסס על מבחנים אחידים מטעם המדינה, ולא על החלטות של מפלגות או רבנים. האכיפה תתבסס בעיקר על תמריצים כלכליים, ולא על מעצרים.

בהמשך קרא להקמת ממשלה שתישען על רוב של מפלגות ציוניות, ללא תלות במפלגות החרדיות. הוא מתח ביקורת על המאבקים האישיים בין נתניהו, בנט ואיזנקוט, וטען שהפערים האידיאולוגיים ביניהם אינם מצדיקים את המשך הפילוג.

גליק גם התנגד לקידום חוק גיוס באמצעות ממשלה צרה הנשענת על תמיכה מבחוץ, מחשש שממשלה עתידית תבטל את השינויים.

כשנשאל אם עדיף להעביר את המאבק למישור האזרחי, השיב כי יוזמות דוגמת ישיבות הסדר חרדיות זקוקות לגיבוי ממשלתי ולתקציבים כדי להתרחב.

לסיום נשאל על עתידו הפוליטי. גליק סיפר כי הוא ושותפיו קיבלו בעבר הצעות להשתלב במקומות ריאליים במפלגות, אך סירבו בשל חילוקי דעות ערכיים. "נתחבר רק למקום שיאפשר לנו לקדם את הערכים שלנו בצורה אמיתית, ולא להיות חיילים של כוח פוליטי ישן", סיכם.