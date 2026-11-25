המוזיקאית ואושיית הרשת שחר אשכנזי בסך הכול רצתה ערב אחד לעצמה.

אחרי חודשים עמוסים, שבהם הרגישה שהיא מתקשה לעמוד בקצב החיים, היא רכשה כרטיס להופעה של הזמר ישי ריבו. אלא שביום ראשון האחרון גילתה שההופעה התקיימה כבר במוצאי שבת, ושהיא שכחה להגיע.

סרטון שבו תיעדה את עצמה בוכה בעקבות הגילוי התפשט במהירות ברשתות החברתיות, עד שהגיע גם לריבו עצמו, שהציע לה כרטיס להופעה נוספת.

בריאיון לערוץ 7 מספרת אשכנזי על השתלשלות האירועים, על התגובות שקיבלה ועל המשמעות האמונית שהיא מוצאת בסיפור.

אשכנזי, בת 24, מספרת כי בתקופה האחרונה התמודדה עם עומס רב בניהול העסק שלה ובחייה האישיים. לדבריה, לצד ההצלחות שחוותה, היא הרגישה שהיא זקוקה להפוגה.

"הרגשתי שאני עומדת לקרוס", היא משתפת. באחד הימים נתקלה באינסטגרם בפרסום על הופעה של ישי ריבו, והחליטה באופן ספונטני לרכוש כרטיס.

היא מסבירה כי לא חיפשה בילוי עם חברות, אלא הזדמנות לעצור לרגע ולהעריך את הדרך שעברה. "אני אפילו לא צריכה מישהו איתי, אני רק רוצה ללכת לחגוג את הטירוף הזה שאני חווה בחודשים האחרונים", היא משחזרת.

אלא שבין כל המשימות והעיסוקים היא שכחה פרט אחד חשוב: לרשום את מועד ההופעה ביומן.

ביום ראשון, בזמן שגללה באינסטגרם, נתקלה אשכנזי בסטורי שפרסמה מורה לפיתוח קול שהיא מכירה, העובדת עם ריבו. בתיעוד נראתה הופעה של הזמר, ואשכנזי זיהתה את המקום שבו הייתה אמורה להיות בעצמה.

בתחילה חשבה שמדובר בצירוף מקרים, אך בתוך רגעים החלה לחשוד ששכחה את מועד ההופעה. היא מיהרה לבדוק ביומן, ומשלא מצאה בו את האירוע, חיפשה בטלפון את פרטי הכרטיס שרכשה.

כשהבינה שהמופע התקיים ערב קודם, פרצה בבכי. "מה שההופעה הזאת הייתה אמורה לעשות זה להביא לי כוח, לתת לי אוויר", היא מספרת. אלא שבמקום תחושת ההקלה שלה ציפתה, הציפה אותה ביקורת עצמית קשה.

לדבריה, היא כעסה על עצמה דווקא משום שהכרטיס נועד להיות מתנה אישית על העבודה הקשה וההצלחות שלה. במקום לחגוג, הרגישה שהשכחה מעידה על חוסר היכולת שלה לעצור ולדאוג לעצמה.

בשלב מסוים הבחינה עד כמה היא מאשימה את עצמה, והחליטה לפתוח את מצלמת הטלפון ולדבר על התחושות. במשך כחמש דקות תיעדה את עצמה בוכה ומתארת את התסכול.

בתחילה פרסמה אשכנזי רק קטע קצר מהסרטון בסטורי, מבלי להסביר בדיוק מה קרה. לדבריה, בתקופה האחרונה כמעט שלא העלתה תכנים לרשת בשל העומס, והיא רצתה לפחות לשתף משהו מהיום שעבר עליה.

אלא שהפרסום עורר דאגה בקרב עוקבות וחברות, שהחלו לשלוח הודעות ולהתקשר כדי לברר מה אירע.

הסרטון שהפך לוויראלי: שחר פרצה בבכי אחרי ששכחה להגיע להופעה של ישי ריבו

אשכנזי, שלא רצתה לספר שוב ושוב על הטעות שעשתה ולהתמודד בכל פעם מחדש עם האכזבה, החליטה לפרסם את הסרטון המלא. היא חשבה שתמחק אותו למחרת, ושבינתיים הוא יחסוך ממנה את הצורך להסביר את הסיפור לכל אחת מחברותיה.

אלא שבתוך זמן קצר הסרטון החל לצבור צפיות ותגובות רבות. גולשים כתבו לה שהסיפור נגע בהם, ואחרים הציעו לסייע לה להגיע להופעה נוספת.

לדבריה, בתוך פחות משעה הגיע הסרטון לכעשרת אלפים צפיות. בזמן ששוחחה בשיחת וידאו עם חברה שניסתה לעודד אותה, היא עדיין לא הבינה את היקף החשיפה.

כשסיימה את השיחה ונכנסה לבדוק את התגובות, גילתה שגם ישי ריבו הגיב לסרטון והציע לדאוג לה לכרטיס להופעה אחרת. "אני רואה תגובה מישי ריבו, ואני חושבת שאני הוזה", היא משחזרת. "אני קוראת אותה בעיניים רועדות".

לדבריה, ההצעה הגיעה בשעה שעדיין התקשתה לעכל את העובדה שפספסה את המופע המקורי.

"הרגשתי כמו חיבוק מהקדוש ברוך הוא"

מבחינת אשכנזי, המהפך המהיר מאכזבה גדולה להתרגשות הפך לתזכורת אישית על אמונה ועל הדרך שבה אירועים יכולים להתפתח באופן בלתי צפוי.

"אני חשבתי שזה היה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לי באותה שנייה", היא מספרת, ומתארת כיצד בתוך זמן קצר השתנתה לחלוטין התחושה שלה.

למחרת בבוקר גילתה שגם עמוד "ישראל בידור" פרסם את הסרטון שלה לצד תגובתו של ריבו, והחשיפה התרחבה עוד יותר.

"זה הרגיש כמו חיבוק מהקדוש ברוך הוא. אין לי איך להסביר את זה. השם פשוט ירד, נתן לי נשיקה", היא אומרת.

לדבריה, לצד ההתרגשות מהמחווה של ריבו, היא הושפעה במיוחד מההודעות האישיות שקיבלה. גולשים סיפרו לה שהסיפור חיזק אותם בתקופות מורכבות, ובהן התמודדויות משפחתיות וקשיים אישיים.

"אנשים שלחו לי הודעות שזה חיזק אותם שכל מה שקורה לטובה, וגם אם אתה לא רואה את זה עכשיו, זה מעבר לפינה", היא מספרת.

התגובה של ישי ריבו שהשאירה את שחר בהלם

כשנשאלה אם אכן קיבלה כרטיס להופעה נוספת, אישרה אשכנזי כי אנשי הצוות של ריבו כבר יצרו איתה קשר. "יש כרטיס, יש כרטיס. הצוות שלו ממש פנה אליי וביקש את מספר הטלפון שלי, ויחכה לי בעזרת השם כרטיס בקופות", סיפרה.

בתגובה לשאלה כיצד תוודא שלא תפספס גם את ההופעה הבאה, צחקה וסיפרה כי רבים מהגולשים כבר התנדבו להזכיר לה את המועד.

לדבריה, הפעם היא גם לא צפויה להגיע לבדה. עוקבים שנחשפו לסיפור סיפרו לה שרכשו כרטיסים בעצמם ומתכננים להגיע להופעה. אשכנזי הוסיפה כי כבר רשמה את האירוע ביומן, כדי שלא תחזור על אותה טעות.

למרות שבתחילה התכוונה למחוק את הסרטון, אשכנזי החליטה להשאיר אותו בחשבון האינסטגרם שלה. "השארתי כי זה שיעור באמונה", היא מסבירה. לדבריה, העובדה שהסרטון האישי והחשוף הצליח לחזק אחרים חשובה לה יותר מהמבוכה שבפרסום רגעי הבכי שלה.

"אם זה חיזק מישהו, אז מי אני שאוריד בגלל שאני בוכה? אני משאירה את זה כי אני יודעת שזה מחזק בני אדם, ואם זה מחזק אחרים, זה המהות שלנו בעולם הזה", אמרה.

לקראת סיום הריאיון נשאלה אשכנזי אם החיבוק שקיבלה מהציבור בעקבות הסרטון העניק לה את הכוחות שחיפשה מלכתחילה בהופעה.

לדבריה, החוויה כולה הייתה גדולה בהרבה ממה שתכננה. "אני חושבת שאומרים שאתה מתכנן תוכניות, אבל הקדוש ברוך הוא יודע לתכנן את הכל הרבה יותר טוב ממך", היא אומרת.

"אני הרגשתי שאני חשבתי שאני יודעת מה זה הנחת שאני צריכה, מה זה השקט שאני צריכה, אבל השם אמר: אני מתכנן לך משהו הרבה יותר גדול מזה".

אשכנזי מדגישה כי מבחינתה ריבו היה חלק משמעותי מהסיפור. היא מספרת שאינה מכירה אותו אישית, אך כמוזיקאית המבצעת בעצמה שירי אמונה, היא רואה בו מקור השראה ליצירה שלה.

"ישי ריבו באמת שליח של הקדוש ברוך הוא", אמרה, והוסיפה כי שיריו מעניקים לה השראה לדרך שבה אפשר להביא תכנים של אמונה לקהל רחב.

בסיום הריאיון סיכמה את התחושות שמלוות אותה מאז הפרסום: "אני קיבלתי כוח, אני כולי באורות, יש לי דלק ל-40 שנה קדימה".