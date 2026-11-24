היכולות המבצעיות של ארגון זק"א בטיפול בזירות אסון ובאירועים רבי-נפגעים הוצגו לפני ימים אחדים בפני משלחות בינלאומיות, במסגרת תרגיל חירום שנערך כחלק מאירועי IPRED VII - הכנס הבינלאומי להיערכות ומוכנות למצבי חירום ואסון.

התרגיל התקיים בבסיס האימונים בזיקים בהשתתפות 186 נציגי גופי חירום ורפואה, מומחים ואנשי מקצוע מ-36 מדינות.

התרגיל הובל על ידי משרד הבריאות ואגף הרפואה בפיקוד העורף, וכלל תצוגת תכלית משולבת של משטרת ישראל, מד"א, זק"א וכבאות והצלה לישראל, שנועדה להדגים מענה מקצועי לתרחישי אסון לאומיים ועבודה מתואמת בין גופי ההצלה הישראליים.

זק"א הקימה במתחם תצוגה מבצעית ייעודית שבה הוצגו בפני האורחים מחו"ל האמצעים והציוד של המתנדבים בשטח לצד שיטות העבודה לאיסוף, טיפול וזיהוי חללים.

במהלך התרגיל נחשפו נציגי המשלחות לניסיון שצברו מתנדבי זק"א בזירות מורכבות בארץ ובעולם, ובהן הזירות הקשות של השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל - תוך שמירה על עקרונות כבוד המת.

סמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים וינגרטן, אמר בעקבות התרגיל: "בתרחישי אסון מורכבים ורבי־נפגעים, לצד פעולות החילוץ וההצלה, קיימת חשיבות מכרעת לטיפול מקצועי ומכובד בחללים. אירועי השבעה באוקטובר המחישו לכולנו את חשיבות ההיערכות המוקדמת ושיתוף הפעולה בין כלל גופי החירום. אנו ממשיכים להיערך לכל תרחיש, מתוך תחושת שליחות ומחויבות בלתי מתפשרת לכבוד המת".

מפקד היחידות המיוחדות בארגון, חיים אוטמזגין, הוסיף: "במסגרת התרגיל הצגנו בפני משלחות מרחבי העולם את היכולות המבצעיות של זק"א, את הציוד הייעודי ואת הניסיון הרב שצברנו בהתמודדות עם זירות אסון בארץ ובעולם. תרגילים מסוג זה מאפשרים לנו להציג את היכולות המקצועיות שלנו, להפיק לקחים ולחזק את שיתוף הפעולה המבצעי עם גופי החירום וההצלה, כדי שנהיה ערוכים לתת מענה מקצועי ומהיר בכל תרחיש".