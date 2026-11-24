עו"ד ליאור קצב, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ששוחח עמו מספר בריאיון לערוץ 7 על החששות בצמרת הליכוד ועל מאמציו של נתניהו להקים ממשלת אחדות לאומית.

"במלוא הכנות, ראש הממשלה מוטרד מאוד מאפשרות הקמת ממשלת שמאל בראשות איזנקוט בשותפות עם המפלגות הערביות תומכות הטרור", אומר קצב.

לדבריו, האתגרים הביטחוניים מחייבים הקמת ממשלת אחדות בראשות נתניהו. "ניצבים בפנינו אתגרים גדולים. צריך להשלים את המשימות באיראן, בסוריה, בלבנון, בעזה וביהודה ושומרון, ומול המציאות הביטחונית המורכבת הזו חייבים ממשלת אחדות לאומית בראשות בנימין נתניהו".

קצב מציין כי את הדברים הללו הוא שומע מראש הממשלה עצמו. "ראש הממשלה בהחלט מוטרד, ולכן הוא עושה את כל המאמצים להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשותו ובהשתתפות כלל המפלגות הציוניות שמכירות בישראל כמדינה יהודית, כדי להתמודד עם האתגרים שניצבים בפנינו".

על האפשרות להתגמש בסוגיית הקמת ועדת החקירה לאירועי שבעה באוקטובר, אומר קצב כי קיימת הסכמה על הצורך בחקירת הטבח והאירועים שקדמו לו, אך המחלוקת נוגעת לזהות הגורם שימנה את חברי הוועדה.

"ועדה שחבריה ימונו על ידי נשיא העליון היא ועדת חקירה שחצי מהעם לא ייתן בה אמון. ועדת חקירה לאומית שתורכב על ידי נציגי האופוזיציה והקואליציה, זה מה שצריך. איך יגדירו את זה? את זה אני משאיר לצוותי המו"מ".

לדבריו, המודל הראוי הוא זה שעל פיו הוקמה ועדת החקירה האמריקנית לאחר אסון התאומים.

קצב מתייחס גם למגעים בין המפלגות החרדיות לאיזנקוט ומזהיר את ראשיהן מפני ההבטחות להסדרת מעמד בני הישיבות.

"החרדים היו מאז ומעולם חלק מהגוש האמוני והלאומי ועמדותיהם קרובות הרבה יותר לאנשי הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית", הוא אומר. "אחרי מה ששמענו את איזנקוט, ליברמן, גולן ובנט מסיתים נגד הציבור החרדי, מישהו מאמין שהם יביאו הסדרה למעמד בני הישיבות?".

בהתייחס להערכה בציבור החרדי שלפיה ממשלת שמאל תוכל להסדיר את מעמד בני הישיבות ללא התנגדות מצד מערכת המשפט, מותח קצב ביקורת על התנהלות שופטי בית המשפט העליון.

"מסתבר שלא אחת עמדתם של שופטי העליון היא תוצאה של השקפה ואג'נדה פוליטית, ושהפסקים ניתנים מתוך פוזיציה", הוא אומר, אך מזהיר את החרדים: "אני אומר להם, עובדים עליכם".

לטענתו, ההבטחות שמעניקים איזנקוט וליברמן למפלגות החרדיות נועדו להבטיח את תמיכתן בהקמת ממשלה ובהדחת נתניהו, מבלי שתהיה ערובה להסדרת מעמד בני הישיבות.

"מה שמנסים עכשיו זה לקנות את תמיכת החרדים שיכשירו הקמת ממשלת שמאל רק כדי לסלק את נתניהו ולאחר מכן הם יסלקו את החרדים".

קצב מזהיר כי גם אם המפלגות החרדיות יפעלו בהמשך להפלת ממשלה בראשות איזנקוט, בפרק הזמן שבו תכהן הממשלה עלולים להיגרם לישראל, לדבריו, נזקים ביטחוניים חמורים.

"כל יום של ממשלת שמאל בראשות איזנקוט ובתמיכת הערבים מסכן את קיומה וביטחונה של ישראל. אסור לאפשר להם לנהל את ישראל גם לו יום אחד. לכן צריך לפעול מתוך אחריות לאומית ושיקול דעת ולהקים ממשלת אחדות בראשות נתניהו. זה צו השעה".

באשר לאפשרות של רוטציה, נמנע קצב מלשלול אותה ואומר כי סוגיה זו צריכה להישאר לדיון בין צוותי המשא ומתן. "כולם מבינים את גודל השעה, ואת זה שלא הייתה כאן הכרעה ברורה לטובת אחד הצדדים ושצריכות להיות פשרות כאלה ואחרות".

עם זאת, עמדתו האישית היא שנתניהו צריך להמשיך לכהן כראש הממשלה בשנים הקרובות, הן בשל יחסיו המיוחדים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והן בשל ניסיונו המדיני והביטחוני.

"אני מכיר את מרבית בכירי ההנהגה בישראל באופן אישי, הכרתי את בגין ז"ל, שמיר ז"ל, שרון ז"ל, אולמרט וברק. אף אחד לא מתקרב לכישורים וליכולות של נתניהו. הוא באמת מנהיג יחיד בדורו ומול האתגרים של ישראל אנחנו חייבים שהוא יהיה זה שינהיג את ישראל בשנים הקרובות".

בסיום דבריו מותח קצב ביקורת על ניסיונו המדיני של איזנקוט ועל עמדותיו במהלך המלחמה, ותוהה מדוע יש להחליף את נתניהו דווקא בעת הזו.

"צריך מישהו שהוכיח יכולת עמידה ואפשר לסמוך על שיקול דעתו, המקצועיות והיכולות שלו וניהל את המדינה מצוין. למה לזרוק אותו? רק כי איזנקוט רוצה?".