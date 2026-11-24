בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (שלישי), על בסיס הודאתם במסגרת הסדר טיעון, ארבעה תושבי בית שמש בשל מעורבותם בהתפרעות האלימה שאירעה סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, באלון שבות.

לפי עובדות כתב האישום המתוקן, האירוע התפתח על רקע פסקי דין בעניין אכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות, ולאחר שפורסמה קריאה לצאת למחאה נגד גיוסם. בעקבות הקריאה הגיעו ליישוב יותר ממאה בני אדם, ובהם ארבעת הנאשמים, שהבינו עם הגעתם כי ההפגנה תתקיים מחוץ לביתו של השופט סולברג.

עם הגעת המשתתפים למקום גלשה המחאה להתפרעות אלימה מצד חלק מהנוכחים, שנועדה להרתיע את השופט סביב הכרעותיו השיפוטיות בסוגיית הגיוס.

במהלך האירוע נזרקו אבנים לעבר הבית, חלונותיו נופצו, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף ואף נרשמו ניסיונות לפרוץ פנימה. בנוסף הותקף אחד משכניו של השופט, וניידת משטרה שהוזעקה למקום נאלצה לסגת מחשש ששוטר ייפגע.

הנאשמים עמדו סמוך לבית והתקהלו יחד עם שאר הנוכחים תוך הפרת השלום, ושניים מהם אף נכנסו לזמן קצר לחנייה הצמודה לבית. בעקבות חקירת ימ"ר ש"י במשטרה, הורשעו הארבעה בעבירת התפרעות ובעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה.

עו"ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים מסר לאחר ההרשעה: "האירוע שהתרחש בסמוך לביתו של השופט סולברג ובחצר ביתו לא היה בגדר מחאה לגיטימית, אלא התפרעות אלימה וחמורה. מערכת אכיפת החוק רואה בחומרה ניסיון להפעיל לחץ על שופט בית המשפט העליון באמצעות התפרעות אלימה בסביבת ביתו. ההרשעות היום מבהירות כי מי שנוטל חלק בהתפרעות אלימה צריך לשאת באחריות פלילית למעשיו. זכות המחאה היא זכות יסוד, אך היא אינה מקנה היתר להשתתף בהתפרעות אלימה וחמורה".