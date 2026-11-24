היועץ האסטרטגי איתן זליגר, מבעלי משרד זליגר-שומרון תקשורת, מעריך כי המערכת הפוליטית ניצבת בפני שתי אפשרויות מעשיות בלבד: הקמת ממשלת אחדות או הליכה לבחירות נוספות.

בריאיון לערוץ 7 הוא טוען כי האפשרות להקים ממשלת מיעוט שתישען על תמיכת המפלגות הערביות אינה בת קיימא, ומותח ביקורת על ראשי גוש איזנקוט, שלדבריו מתקשים להכיר בתוצאות הבחירות ולהכין את ציבור בוחריהם לפשרה פוליטית.

לדבריו, הפלונטר הפוליטי נובע במידה רבה מהפער בין תוצאות הבחירות לבין האופן שבו מפרשים אותן שני המחנות. בעוד שנתניהו הפנים כי אין בידיו רוב להקמת ממשלה, ראשי גוש השינוי עדיין מתקשים, לטענתו, לקבל שגם להם אין רוב כזה.

"יום אחרי הבחירות גוש השינוי היה באבל, הוא חשב שהפסיד. נתניהו יומיים אחרי הבחירות הבין שהוא לא ניצח. מאותו רגע גוש השינוי חשב שהוא ניצח", הוא אומר.

להערכתו, התחושה הזאת היא שמקשה כעת על התקדמות לעבר ממשלת אחדות. זליגר מטיל את האחריות בעיקר על גדי איזנקוט ויאיר לפיד, ובמידה מסוימת גם על אביגדור ליברמן, שלדבריו לא הבהירו לתומכיהם כי המציאות הפוליטית מחייבת פשרות.

"ראשי גוש השינוי, מלבד בנט, אמרו לגוש שלהם שאפשר להרכיב ממשלה", הוא מסביר. לדבריו, לאחר שנוצרה בקרב הבוחרים ציפייה להקמת ממשלה ללא נתניהו, כל אפשרות אחרת נתפסת ככישלון. "יש פה אחריות לאיזנקוט וליאיר לפיד, ואולי קצת גם לליברמן, שלא הסבירו לגוש שלהם שאין ניצחון.

זליגר מצביע גם על ההבדלים בשיח הציבורי והתקשורתי בין המחנות. לטענתו, חלקים בולטים במחנה הימין החלו לקרוא להקמת ממשלת אחדות לאחר שהבינו כי אין בידיהם רוב, בעוד שבקרב משפיענים ואנשי תקשורת המזוהים עם גוש אינזקוט נמשכת ההתנגדות למהלך.

לדבריו, נפתלי בנט הוא החריג הבולט בקרב מנהיגי הגוש. "הוא היחיד שמעז לדבר על אחדות, לא לכתחילה, אבל כפתרון למצב הנוכחי". הוא מעריך כי העובדה שבנט אינו נשען על בסיס מצביעים יציב ומובהק מקלה עליו לנקוט עמדה שאינה מקובלת על חלקים נרחבים בגוש השינוי.

האפשרות האחרת שעומדת במרכז השיח הפוליטי היא הקמת ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. זליגר שולל את היתכנותה המעשית, בעיקר בשל הפערים המדיניים והביטחוניים בין המפלגות שעשויות לתמוך בה.

לדבריו, גם אם מהלך כזה אפשרי מבחינה חוקית, הוא יתקשה להחזיק מעמד במציאות הביטחונית של ישראל. "כל עוד שמפלגה ערבית תהיה האצבע ה-61 בממשלה אי אפשר יהיה לנהל את המדינה. מי שלא קורא לחמאס ארגון טרור, לא ירים את היד בממשלה שתצטרך להפציץ בעזה".

גם מבחינה פוליטית, זליגר אינו מאמין שממשלה כזאת תשרוד לאורך זמן. לטענתו, המכנה המשותף המרכזי בין המפלגות המרכיבות את גוש השינוי הוא הרצון להחליף את נתניהו, ולא הסכמה רחבה בשאלות המדיניות והביטחוניות. "מה המוטיבציה שלהם? למה אחמד טיבי יכול לשבת עם אליסף פרץ? אין שום קשר ביניהם", הוא אומר, כשהוא מתייחס לפערים האידיאולוגיים בין דמויות פוליטיות ממחנות שונים.

הוא מדגיש כי "מהרגע שנתניהו יוצא מלשכת ראש הממשלה, הקשר המשמעותי שיחבר ממשלה כזו מסתיים ואז השאלה רק כמה עוד תצליח להחזיק".

זליגר משווה את התרחיש הזה לממשלת השינוי הקודמת, שלדבריו לא הצליחה להחזיק מעמד לאורך זמן. מנגד, הוא מצביע על יכולתה של ממשלת נתניהו האחרונה לשרוד למרות המחלוקות הפנימיות החריפות.

הוא מייחס זאת לשני גורמים: יכולותיו הפוליטיות של נתניהו, שלדבריו הצליח לשמר את הקואליציה גם בתנאים קשים, וקיומו של בסיס אידיאולוגי משותף בין השותפות.

כאשר הוא נשאל אם דווקא ממשלת אחדות תוכל לשרוד את הפערים בין השותפות, זליגר מודה כי אין לו תשובה ודאית. עם זאת, הוא מזכיר את ממשלות האחדות שהקימו בעבר יצחק שמיר ושמעון פרס, למרות היריבות העמוקה בין הליכוד למערך."השנאה בין הליכוד למערך, או בין שמעון פרס ליצחק שמיר, הייתה אפילו יותר גדולה מאשר בין נתניהו לאיזנקוט, והם הצליחו להחזיק מספר שנים".

אולם כדי שממשלת אחדות תצליח, הוא סבור כי נדרשת גם אחריות מצד הציבור והתקשורת. לדעתו יש לדרוש מנתניהו לעמוד בהתחייבויותיו ולצפות מראשי גוש השינוי שלא להפוך כל מחלוקת למשבר קואליציוני.

"לא לתת לנתניהו עוד פעם להפר הבטחות, כמו שהוא עשה פעם שעברה, ולא לתת לגוש השני להטריל את הממשלה כל פעם מחדש", הוא אומר. זליגר מאמין כי הסכם קואליציוני מפורט יותר, שייצור תלות הדדית בין השותפות, עשוי להגדיל את סיכוייה של ממשלת אחדות להחזיק מעמד.