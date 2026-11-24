שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הבהיר היום (שלישי) כי הנשיא דונלד טראמפ אינו שולל פעולה צבאית נוספת נגד איראן, אם המשטר בטהרן יסרב לקבל את התנאים שהציב לו הממשל האמריקני.

בדברים שנשא בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), הסביר האקבי כי טראמפ מעוניין להגיע לפתרון דיפלומטי, אך אינו מתכוון להתפשר על שלוש דרישות מרכזיות: מניעת נשק גרעיני מאיראן, שלילת האפשרות להחזיק באורניום מועשר ומניעת שליטתה במצר הורמוז.

"אם הם יכולים לחיות עם התנאים האלה, ייתכן שנוכל להגיע לפתרון דיפלומטי. אם הם לא יהיו מוכנים - הנשיא הוכיח פעמיים בשנה וחצי האחרונות שהוא מוכן להשתמש בפעולה צבאית. והוא מוכן לעשות זאת שוב", אמר השגריר.

האקבי מתח ביקורת חריפה על הקהילה הבינלאומית בעקבות הלחצים המופעלים על ישראל בסוגיית רצועת עזה. לדבריו, האחריות לעיכוב ביישום תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מוטלת על חמאס, שמסרב למלא את התחייבותו להתפרק מנשקו.

"הם לא מסרו כדור אחד, פצצה אחת, רובה אחד, אקדח אחד או רקטה אחת. כלום", אמר האקבי והדגיש כי ישראל וארצות הברית גילו סבלנות רבה כלפי התהליך.

השגריר הביע תסכול מהתנהלותן של מדינות בעולם, המפעילות לחץ על ישראל במקום לדרוש מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו. הוא הזכיר את הטבח ואת חטיפת האזרחים בשבעה באוקטובר, והבהיר: "הלחץ הבינלאומי צריך להיות מופנה לחמאס, לא לישראל".

אחד הרגעים המרתקים בדבריו של האקבי היה כאשר סיפר על המגעים בין ישראל ללבנון בוושינגטון, במסגרת המהלך שמוביל מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.

השגריר תיאר כיצד במהלך הפגישה השלישית ביקשו נציגי ישראל ולבנון, מיוזמתם וללא התערבות אמריקנית, לקרב את השולחנות שסביבם ישבו כדי לאפשר שיחה קרובה יותר.

"כשראיתי את זה, הבנתי שיש כאן שיחה אמיתית, כנות ופתיחות", סיפר האקבי.

לדבריו, נציגי לבנון הבינו כי נוכחותה הצבאית של ישראל בשטח המדינה נועדה להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון. הוא העריך כי כאשר צבא לבנון יהיה מסוגל לקבל אחריות ביטחונית וחיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תשמח להסיג את כוחותיה.

האקבי הביע תקווה כי בעתיד יוכלו ישראלים לנסוע בחופשיות מירושלים לביירות, כפי שתיאר בעבר נשיא המדינה יצחק הרצוג. "זה לא יהיה קל וזה לא יהיה מהר, אבל זה אפשרי", אמר.

בהמשך התייחס השגריר לעתיד היחסים בין ישראל לארצות הברית בעקבות תוצאות בחירות האמצע והשינויים ביחסה של המפלגה הדמוקרטית לישראל. הוא הביע תקווה כי בשנתיים שנותרו לכהונתו של טראמפ לא תהפוך ישראל למוקד של מאבק מפלגתי בארצות הברית.

באשר לאפשרות של הפסקת הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל, העריך האקבי כי ספק אם המהלך יוכל להתממש לפני שנת 2028 ללא התערבות הקונגרס, בשל התחייבויות תקציביות שכבר אושרו.

השגריר ביקש להפריך את התפיסה שלפיה הסיוע לישראל הוא בגדר חלוקת כספים אמריקניים למדינה זרה, והסביר כי כספי הסיוע משמשים לרכישת מערכות ביטחוניות מתוצרת ארצות הברית ומספקים מקומות עבודה לאלפי אמריקנים.

"כל ה-3.8 מיליארד דולר חוזרים לארה"ב", אמר האקבי, והדגיש כי השותפות בין המדינות נשענת לא רק על אינטרסים ביטחוניים, מודיעיניים וכלכליים, אלא גם על ערכים משותפים של דמוקרטיה, חירות וחופש הביטוי.