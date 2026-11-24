לאחר דרישתו של חבר הכנסת אחמד טיבי לאסור על השימוש בביטוי "תומך טרור" במליאת הכנסת, הבהירה היום (שלישי) היועצת המשפטית לכנסת כי הביטוי עצמו אינו אסור, אך השימוש בו בנסיבות מסוימות עשוי להיחשב להתבטאות משפילה ומבזה המצדיקה קריאה לסדר.

ההבהרה נמסרה מטעם הלשכה המשפטית של הכנסת, לאחר שהנושא עלה במסגרת ישיבה פנימית שבה סקרה היועצת המשפטית בפני סגני יו"ר הכנסת את תפקידיהם.

בהודעת דוברות הכנסת נמסר כי "המונח תומך טרור אינו מונח אסור. זאת להבדיל מהמונח טרוריסט ומחבל שוועדת האתיקה קבעה שהם מונחים אסורים".

עם זאת, היועצת המשפטית הדגישה כי העובדה שהביטוי אינו אסור כשלעצמו אינה מאפשרת להשתמש בו ללא הגבלה במהלך הדיונים.

לפי ההבהרה, "השתלחות מכפישה ובה חזרה שיטתית על המונח 'תומך טרור', לצד גידופים נוספים, היא למעשה השפלה וביזוי אסורים ומאפשרת קריאה לסדר".

משמעות ההבהרה היא שאין איסור גורף על השימוש בביטוי "תומך טרור" במליאת הכנסת. עם זאת, כאשר הוא נאמר שוב ושוב כחלק מהשתלחות משפילה ומבזה, ניתן לקרוא לדובר לסדר, כפי שניתן לעשות בעקבות התבטאויות פוגעניות אחרות.