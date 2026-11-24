חברת אוניברסל נ.ח.ה יבוא ושיווק בע"מ הודיעה על החזרה יזומה (ריקול) של שלושה מוצרי סרדינים המשווקים בישראל, לאחר שבבדיקות בקרת איכות של היצרן נמצאו בהם ערכי ארסן גבוהים.

בעקבות הממצאים, החברה קוראת לצרכנים שרכשו את המוצרים שלא לצרוך אותם. במקביל, בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, פועלת היבואנית לאיסוף המוצרים מדרכי השיווק.

אלו המוצרים שנכללים בריקול:

סרדינים בשמן חמניות, 124 גרם. תאריך תפוגה: 23.09.2028. ברקוד: 7290013381972.

סרדינים ברוטב עגבניות, 125 גרם. תאריך תפוגה: 24.09.2028. ברקוד: 7290014803671.

סרדינים בשמן חמניות עם פלפל צ'ילי, 124 גרם. תאריך תפוגה: 24.09.2028. ברקוד: 7290013381989.

המוצרים מיוצרים על ידי חברת ריזהאו גרין לייף פודס קו (Rizhao Green Life Foods Co) בסין, ומיובאים לישראל על ידי חברת אוניברסל נ.ח.ה יבוא ושיווק בע"מ.

במשרד הבריאות ובחברה מבקשים מהציבור לבדוק את המוצרים שברשותו ולהימנע מצריכת המוצרים הנכללים בהודעת הריקול.