דביר עמר בשיחה עם הרב חיים רטיג

הרב חיים רטיג, ראש ישיבת ההסדר 'בינות' ברעננה, מתאר בשיחה עם דביר עמר בפודקאסט של ערוץ 7 את האתגרים הניצבים בפני הציבור הדתי־לאומי, מביע דאגה מהפיצול בתוכו וקורא לחיבור מחודש בין הזרמים השונים. לצד זאת הוא משתף בסיפור חייו האישי ובדרך שעבר עד להקמת הישיבה לפני 22 שנה.

הרב רטיג מספר על ההתמודדות המורכבת של הישיבה במהלך המלחמה, כאשר רבים מתלמידיה גויסו למילואים, וכך גם הוא עצמו, ששימש בין היתר כרב אוגדה.

הישיבה, שרק החלה להתאושש ממשבר הקורונה, התרוקנה מתלמידים ונאלצה להתמודד עם מציאות מורכבת. גם כיום ממשיכים חלק מתלמידיה לשרת במילואים, אך הרב רטיג מדגיש כי עם ישראל זקוק להם.

לאחרונה עברה הישיבה למתחם בית הכנסת 'אוהל ארי' ברעננה, שם היא פועלת לצד בית המדרש של צל"ש בראשות הרב פרץ איינהורן.

"שני בתי מדרש במקום אחד נותנים עוצמה שהייתה חסרה בכלל וחסרה ברעננה בפרט", הוא אומר ומדגיש את חשיבות העשייה המשותפת מתוך אהבת ישראל, אחדות ושמחה של תורה.

כשהגיע לרעננה, מספר הרב רטיג, האמין שיוכל לחולל מהפכה תורנית בעיר. עם השנים למד להעריך את ההשפעה המצטברת של הפעילות החינוכית, הקמת מסגרות תורניות והצמחת אנשי חינוך.

את תפיסתו החינוכית הוא מסכם בשלושה יסודות: שליחות, למדנות ומצוינות, שראשי התיבות שלהם יוצרים את המילה 'שלם'. לדבריו, על כל אדם לחוש תחושת שליחות, להעמיק בלימוד התורה ולשאוף למצוינות ביחסיו עם הזולת ובעבודת ה'.

בהתייחס לנפתלי בנט, המזוהה במשך שנים עם העיר רעננה, הרב רטיג אינו מסתיר את הערכתו לכישוריו, לצד הסתייגותו מדרכו הפוליטית.

"אני יודע שכועסים עליו מאוד. אני עדיין חושב שהוא לא נמצא במקום הטבעי שלו. אני חושב שיש לו כישרון שהוא צריך לדעת לכוון אותו למקום הנכון".

הרב מספר כי לפני הבחירות שלח לבנט את דברי המשנה: "דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".

במהלך השיחה חוזר הרב רטיג לילדותו בקריית שמונה ולסיפורו של אביו, שהיה בן 61 כאשר נולד. אביו איבד בשואה את רעייתו הראשונה, שני ילדיו ובני משפחה נוספים. לאחר שנמלט לרוסיה במהלך המלחמה, שב לביתו וגילה כי משפחתו נרצחה.

בשנת 1957 עלה לישראל עם משפחתו החדשה, השתקע בקריית שמונה והקים את הקצבייה הראשונה בעיר.

הרב רטיג זוכר את אביו כאדם בעל חוסן נפשי יוצא דופן, שגם כאשר נפלו קטיושות בקריית שמונה לא גילה כל סימן של פחד. לדבריו, תכונה זו השפיעה עליו ועל ילדיו, ששירתו כלוחמים בצה"ל.

גם דרכו בעולם התורה לא הייתה מובנת מאליה. כשהגיע לראשונה לישיבת הכותל לא התקבל ללימודים, ורק בעקבות התערבותו של הרב צפניה דרורי זכה להיכנס בשעריה.

"באתי עם כמעט אפס ידע", הוא מספר ונזכר בתקופות שבהן תלמידים לא רצו ללמוד איתו בחברותא משום שהגיע מבית ספר חילוני וחששו שיעכב אותם בלימוד.

החוויה הזו מלווה אותו עד היום ומשפיעה על דרכו החינוכית. בישיבה שבראשותו הוא מבקש להעניק לכל תלמיד הזדמנות לגדול בתורה, ללא קשר לנקודת הפתיחה שלו.

הרב רטיג, שהיה ממייסדי ישיבת ההסדר בנהריה, משתף בכנות גם בקשיים שליוו את הקמת הישיבה ברעננה. לאורך השנים נאלצה הישיבה לנדוד בין מקומות שונים ולהתמודד עם קשיים בגיוס תלמידים.

למרות האתגרים, הוא אינו מתכוון לוותר על המפעל התורני שהקים. "אני לא אסגור ישיבה. אם הקדוש ברוך הוא יחליט לסגור, שיסגור. אני לא סוגר".

בסוגיית גיוס החרדים לצה"ל מציג הרב רטיג עמדה הלכתית ברורה. לדבריו, בשעת מלחמה שנועדה להציל את ישראל מיד צר, גם תלמידי חכמים מחויבים להתגייס.

"עזרת ישראל מיד צר - כולם חייבים, חתן מחדרו וכלה מחופתה, וכל שכן תלמידי חכמים".

עם זאת, הוא מכיר במורכבות החינוכית הכרוכה בגיוס הציבור החרדי ובחשש מפגיעה באורח חייו. מניסיונו הצבאי, הוא מעריך כי הצטרפות משמעותית של חרדים לצה"ל עשויה דווקא לחזק את אופיו האמוני והתורני של הצבא.

הרב רטיג מעדיף להגיע לפשרה שתאפשר להרחיב את מעגל המשרתים מבלי למוטט את עולם התורה. אם לא תושג הסכמה, הוא תומך בהטלת סנקציות כלכליות, אך מתנגד למעצרים.

בהמשך מביע הרב רטיג דאגה מהתפוררות הציבור הדתי־לאומי לקבוצות ולמחנות. הוא מדגיש כי המחלוקות אינן מסתכמות בזירה הפוליטית, אלא נוגעות גם לתפיסות חינוכיות, תורניות וחברתיות.

למרות שאינו מגדיר את עצמו כאחד מאנשי ישיבות הקו, הוא מביע הערכה רבה לפעילותן וקורא להשיב למרכז הציבוריות הדתית־לאומית את הרב צבי טאו, אנשי ישיבות הקו ומפלגת נעם.

"אני לא חושב שיש לנו את הלוקסוס הזה להתפזר לעשרה חלקים", הוא אומר ומדגיש את תרומתן המשמעותית של הישיבות והמכינות המזוהות עם ציבור זה.

לקראת חג החנוכה שואב הרב רטיג השראה מדברי הרב קוק על חיבור האורות השונים ומביע תקווה כי הציונות הדתית תדע להתעלות מעל המחלוקות ולשוב ולהתאחד.

"אני מאוד מבכה את זה שהשבט הדתי־לאומי התפורר לרסיסים. אולי הציבור הדתי־לאומי ישכיל להחזיר את כל הרסיסים האלה בחזרה למקום אחד".