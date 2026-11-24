שורדת נובה הסתערה על פורץ שחדר לביתה

מירי בן שושן (35), תושבת מרכז הארץ ושורדת מסיבת הנובה, שוחחה עם ערוץ 7 לאחר שפרסמה תיעוד ממצלמת אבטחה בביתה, שבו היא נראית מסתערת על פורץ שחדר לדירתה בשעת לילה, בזמן ששני ילדיה הקטנים ישנו בבית.

בריאיון סיפרה בן שושן על הרגעים שבהם התעוררה מרעש חשוד, גילתה אדם זר בביתה ופעלה באופן אינסטינקטיבי כדי להגן על ילדיה.

לדבריה, היא ובעלה, שניהם שורדי מסיבת הנובה, מתמודדים מאז אירועי 7 באוקטובר עם שינה קלה ודריכות מוגברת. "בעיקרון אני ובעלי שורדי נובה, אז מאז השינה היא מאוד קלה", סיפרה. "הבניין שלנו גם עובר תמ"א, אז יש פיגומים. שמעתי רעש מהפיגומים וכמובן שהתעוררתי".

בן שושן סיפרה כי בתחילה ניסתה להבין אם הרעש ששמעה אמיתי. לאחר שהחליטה לקום ולבדוק את מקורו, גילתה לתדהמתה פורץ בתוך הבית.

לדבריה, ברגע שזיהתה את הפורץ, המחשבה הראשונה שלה הייתה נתונה לשני ילדיה הקטנים שישנו בחדריהם. "האינסטינקט הראשוני זה היה הלחץ לילדים, יש לי שני ילדים קטנים בבית. רצו לי כל מיני תסריטים כאלה ואחרים, רציתי רק לשמור ולהגן עליהם", סיפרה.

למרות הפחד, היא לא היססה והחלה לרוץ לעבר הפורץ: "לא יודעת מאיפה האינסטינקט הזה, זה לא אינסטינקט שמזוהה איתי, אני פחדנית ברמות על, אבל כנראה כשמדובר בילדים שלי, הלביאה שבי יוצאת".

בן שושן הצליחה להבריח את הפורץ, ובמקביל הזעיקה את בעלה, שהתעורר והצטרף אליה. בהמשך הגיעו למקום שוטרים.

כשנשאלה באיזה שלב הבחינה בפורץ, השיבה כי זיהתה אותו שנייה בלבד לפני הרגע שתועד במצלמה, שבו היא נראית מזנקת לעברו.

בן שושן סיפרה כי הפורץ נמלט מהדירה דרך הפיגומים שהוצבו סביב הבניין במסגרת עבודות התמ"א. לדבריה, במהלך המרדף הקצר הצליחה לאחוז בחגורתו, אך הוא השתחרר ונמלט.

"הצלחתי לתפוס אותו בחגורה, ואז הוא השתחרר לי", סיפרה, והודתה כי גם בדיעבד אינה יודעת להסביר מה גרם לה להסתער עליו.

כשנשאלה אם המשטרה הצליחה לאתר את החשוד, השיבה בשלילה. "לא, סגרו את התיק. לפני שבוע קיבלתי מכתב שהתיק נסגר", אמרה.

לדברי בן שושן, הפריצה התרחשה לפני כחודש, אך השפעותיה ליוו אותה זמן רב לאחר שהפורץ נמלט. היא סיפרה כי במשך השבועיים הראשונים התקשתה לתפקד, בעיקר בשל תחושת החדירה למרחב האישי והמחשבות על מה שעלול היה להתרחש.

"זה קרה לפני חודש. בשבועיים הראשונים לא הצלחתי לתפקד", סיפרה. "החדירה לפרטיות, הסיטואציה, מלא מחשבות שאם הוא היה עם נשק, או היה נכנס לי לילדים. לא חסרים סיפורים, במיוחד אנחנו שעברנו מה שעברנו בנובה".

בן שושן נשאלה אם מישהו מהמשטרה יצר עמה קשר ביממה האחרונה, לאחר פרסום התיעוד, והשיבה כי איש לא פנה אליה. "לא, אף אחד", אמרה והוסיפה כי לפי התגובה שנמסרה לתקשורת, תיק החקירה נסגר.

כשנשאלה אם הפורץ הצליח לגנוב דבר מה, סיפרה כי נלקח סכום כסף קטן שהיה בבית, אך הדגישה כי הפגיעה המשמעותית מבחינתה הייתה עצם החדירה לביתה. "קצת כסף שהיה, אבל עצם העובדה שמישהו נכנס לטריטוריה שלך זה משהו שהוא לא נעים", אמרה.

לצד הסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות הסבירה בן שושן מדוע החליטה לחשוף את התיעוד רק כחודש לאחר האירוע. "חשבתי המון אם לפרסם את הסרטון. אבל חודש אחרי אני מבינה שזוהי התרופה הטובה ביותר", כתבה.

היא ציינה כי המשטרה סגרה את התיק וביקשה את עזרת הציבור בזיהוי הפורץ.