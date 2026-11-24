בכל בוקר, כשארבעת ילדיה הצעירים של גילה סוקולובסקי ממתינים להסעה שתיקח אותם למסגרות החינוך של רשת 'עלה', קולות השמחה שלהם ממלאים את הבית. עבור גילה, אם לשמונה ועובדת ברשת, אלו רגעים קטנים של אושר בתוך שגרת חיים תובענית במיוחד.

ארבעת ילדיה הגדולים בריאים, ואילו ארבעת הצעירים, שנולדו כולם באותו חודש בשנה, מתמודדים עם תסמונת גנטית נדירה וקשה, שלפי המידע שנמסר למשפחה אובחנה אצל 11 ילדים בלבד בישראל.

דווקא הניסיון המקצועי של גילה בעבודה עם ילדים עם מוגבלויות סייע להגיע לאבחנה ששינתה את חיי המשפחה.

בתחילה סברו הרופאים כי בתה מתמודדת עם שיתוק מוחין, אולם כאשר אחד מילדיה הנוספים החל בגיל חצי שנה לאבד יכולות שכבר רכש, הבינה גילה כי נדרש בירור מעמיק יותר. היא פנתה לנוירולוג וביקשה לבדוק את הקשר בין הקשיים שהתגלו אצל ילדיה. הבדיקות העלו כי ארבעתם מתמודדים עם אותה תסמונת גנטית.

מאז מתנהלים חיי המשפחה סביב טיפולים, השגחה רצופה וסיוע לילדים בכל שעות היממה. "אנחנו מנהלים פה בית חולים קטן", מתארים בני המשפחה את שגרת חייהם.

למרות האחריות הכבדה, גילה מקפידה לשמור על חוש ההומור ולמצוא את רגעי השמחה גם בתוך ההתמודדות המורכבת.

כבר למעלה מעשור מלווה רשת 'עלה' את משפחת סוקולובסקי. גילה עובדת ברשת וילדיה מתחנכים במסגרותיה, המעניקות להם מעטפת חינוכית וטיפולית ולמשפחה מקור של יציבות ותמיכה. אחד החלומות של בני המשפחה הוא שיום אחד יוכלו ארבעת הילדים ללמוד יחד באותה כיתה מיוחדת ברשת.

הרב יהודה מרמורשטיין, מנכ"ל רשת 'עלה', מביע הערכה עמוקה לגילה ולמשפחתה. "משפחת סוקולובסקי היא סמל לגבורה אנושית עילאית, השראה לכולנו", הוא אומר.

"גילה היא חלק בלתי נפרד מהמשפחה המקצועית שלנו, והזכות הגדולה שלנו היא להעניק לילדים שלה את המעטפת החמה והאוהבת ביותר, ולתת למשפחה הזו רגע של נשימה בתוך המרוץ הבלתי אפשרי של חייהם".

אחד הרגעים המרגשים שחוותה המשפחה התאפשר בזכות נהג מסור של הרשת, שהחליט להקדיש את יומו החופשי כדי להוציא את בני המשפחה לטיול משותף בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

עבור משפחה שכמעט אינה יכולה לצאת מהבית בהרכב מלא, מדובר במחווה מרגשת במיוחד. לאחר היערכות מורכבת זכו בני המשפחה להגיע יחד למירון וליהנות מחוויה משפחתית ורוחנית בלתי נשכחת.

לצד רגעי השמחה, בני משפחת סוקולובסקי אינם מסתירים את הקושי שליווה אותם בתחילת הדרך. "ההתחלה הייתה קשה ונוראה, מלאת שבר ופחד", הם משתפים.

מתוך ניסיונם הם מבקשים לחזק משפחות אחרות המתמודדות עם מציאות דומה ולהזכיר להן שלא צריך להתמודד לבד. "זה טבעי לחלוטין ומותר להרגיש את הקושי והכאב בהתחלה", הם מדגישים וממליצים להיעזר בסביבה הקרובה ולשתף בתחושות.

בין עבודתה המסורה ב'עלה' לטיפול בילדיה בבית, גילה ממשיכה למצוא כוחות באמונה, במשפחה ובאנשים הטובים המלווים אותה לאורך הדרך.

גם בתוך המציאות המורכבת, משפחת סוקולובסקי אינה מוותרת על התקווה ומאמינה כי בעזרת השם, גם מתוך החושך יגיעו ימים טובים ומוארים יותר.