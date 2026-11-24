דרמה פוליטית הערב (שלישי) במגעים להרכבת הממשלה: מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן הודיעה על הפסקת המשא ומתן עם מפלגת ישר של גדי איזנקוט, בעקבות ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם הליכוד.

כמעט במקביל להודעת הדמוקרטים, הודיעה מפלגת ישר כי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נפגשו וסיכמו על חתימת הסכם קואליציוני בין שתי המפלגות.

בהודעת מפלגת הדמוקרטים נמסר: "על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד על הקמת ועדת הסכמות בנושא ההפיכה המשטרית, ובמקביל לקיפאון במשא ומתן להקמת ממשלת שינוי - מפלגת הדמוקרטים מודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגת ישר".

זמן קצר לאחר מכן פרסמה מפלגת ישר הודעה משלה, שלפיה איזנקוט וליברמן נפגשו הערב והגיעו לסיכום על חתימת הסכם קואליציוני.

ההודעה מגיעה בשעה שאיזנקוט ממשיך לנהל מגעים בכמה מסלולים במקביל, הן מול הליכוד והן מול מפלגות האופוזיציה והסיעות החרדיות.

במסלול המגעים לממשלת אחדות כבר הושגו הסכמות נקודתיות בין הליכוד לישר בנושאים הנוגעים למערכת המשפט ולנבצרות, אולם המחלוקת על סדר הרוטציה בתפקיד ראש הממשלה טרם נפתרה.

מחר צפויים צוותי המשא ומתן של שתי המפלגות להיפגש בפעם השלישית. בין הנושאים שעשויים לעלות בדיונים: סדר הרוטציה, זהות השותפות הקואליציוניות והקמת ועדת חקירה ממלכתית.

במקביל, במסלול החרדי, כך לפי דיווח בחדשות 12, הרבנים לנדו והירש צפויים לתמוך בקיום שיחות ישירות עם איזנקוט. ראשי המפלגות בגוש האופוזיציה עודכנו בהתקדמות המגעים עם החרדים, אך לפי הדיווחים טרם נחשפו לכל פרטיהם.