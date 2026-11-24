ישראל מחזיקה, על פי הערכות חוקרים אמריקנים, בכ-90 ראשי נפץ גרעיניים וממשיכה להשקיע בשדרוג מערכות הנשק והתשתיות הקשורות ליכולותיה הגרעיניות. כך עולה ממחקר שפורסם החודש בכתב העת המדעי Bulletin of the Atomic Scientists.

את המחקר ערכו הנס קריסטנסן ומקנזי נייט-בויל מפרויקט המידע הגרעיני של הפדרציה של המדענים האמריקנים (FAS).

החוקרים מעריכים כי גודל המאגר הגרעיני הישראלי נותר דומה להערכתם הקודמת משנת 2021, אולם מצביעים על שינויים משמעותיים בתשתיות ובמערכות שנועדו, על פי הערכותיהם, לשאת נשק גרעיני.

המחקר מתבסס על צילומי לוויין, מסמכים ממשלתיים שהותרו לפרסום או הודלפו, הערכות לגבי ייצור פלוטוניום בישראל וניתוח מערכות הנשק שייתכן כי הותאמו למשימות גרעיניות.

אחד הממצאים המרכזיים במחקר נוגע לעבודות הבנייה בקריה למחקר גרעיני בדימונה. לדברי החוקרים, צילומי לוויין משנת 2021 ואילך מצביעים על פרויקט הבנייה הגדול ביותר שבוצע במתחם זה עשרות שנים. העבודות כוללות חפירה עמוקה של מספר קומות, תשתיות נרחבות ומנהרות גישה סמוך לכור.

בצילומי לוויין משנת 2026 זוהה גם מבנה עגול חדש, שקוטרו דומה לזה של הכור הקיים. עם זאת, החוקרים מדגישים כי אין בשלב זה ראיה לכך שמדובר בכור גרעיני נוסף.

לפי המחקר, הכור בדימונה מתקרב לסוף אורך החיים המתוכנן שלו, אך גורמים ישראליים הביעו בעבר כוונה להמשיך להפעילו עד שנת 2040. החוקרים מעריכים כי עבודות הבנייה עשויות להיות קשורות להארכת חיי הכור, אך מדגישים כי ייעודן המדויק אינו ידוע.

עד אלף קילוגרמים של פלוטוניום

על פי הערכה של הפאנל הבינלאומי לחומרים בקיעים, המצוטטת במחקר, ישראל צברה עד תחילת 2025 בין 800 לאלף קילוגרמים של פלוטוניום.

כמות כזו עשויה להספיק באופן תיאורטי לייצור 160 עד 250 ראשי נפץ גרעיניים, בהתאם לסוג הנשק ולכמות החומר הנדרשת לייצורו.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי אין להסיק מכמות הפלוטוניום על מספר ראשי הנפץ שישראל מחזיקה בפועל. לדבריהם, סביר שחלק מהחומר נשמר כעתודה אסטרטגית, וכי גודל המאגר מושפע גם ממספר מערכות השיגור ומהצרכים המבצעיים.

לכן, למרות הערכות גבוהות יותר שפורסמו בעבר, החוקרים ממשיכים להעריך כי ישראל מחזיקה בכ-90 ראשי נפץ.

המחקר עוסק גם במערך הטילים הבליסטיים של ישראל, שלפי הערכת החוקרים כולל עד 50 טילי יריחו וכ-25 עד 50 משגרים ניידים. לפי הפרסום, טיל יריחו 3, שעל פי ההערכות נכנס לשירות בעשור הקודם, מסוגל להגיע לטווח העולה על 4,000 קילומטרים.

החוקרים מציינים כי טווח זה עשוי לאפשר פגיעה במטרות ברחבי איראן, בפקיסטן ובחלקים נרחבים מרוסיה, לרבות מוסקבה.

במחקר מוזכרים גם דיווחים על גרסה משופרת של הטיל, שעשויה להגיע לטווח העולה על 5,500 קילומטרים. עם זאת, החוקרים מדגישים כי פרטים רבים על יכולות הטילים ומעמדם המבצעי אינם ידועים.

צילומי לוויין מצביעים גם על עבודות שדרוג שבוצעו במהלך השנים במתקנים הקשורים למערך הטילים.

מטוסי הקרב והצוללות החדשות

החוקרים מתייחסים גם להתחדשות מערך מטוסי הקרב של חיל האוויר, לרבות מטוסי F-35 ומטוסי F-15 מתקדמים שישראל רכשה או הזמינה. לפי המחקר, ישראל מתכננת להרחיב את צי מטוסי ה-F-35 שלה עד לכ-100 מטוסים.

במקביל, החוקרים בוחנים את יכולותיהן האפשריות של שש צוללות הדולפין שמפעיל חיל הים. על פי המחקר, קיימות הערכות שלפיהן הצוללות מסוגלות לשאת טילי שיוט בעלי יכולת גרעינית.

ישראל חתמה בשנת 2022 על הסכם לרכישת שלוש צוללות חדשות מדגם דקר מגרמניה, שצפויות להתחיל להחליף את הצוללות הוותיקות בתחילת שנות ה-30.

חלק נרחב מהמחקר מוקדש למדיניות העמימות הגרעינית של ישראל, שבמסגרתה המדינה אינה מאשרת ואינה מכחישה את החזקתו של נשק גרעיני.

החוקרים סוקרים את ההבנות ההיסטוריות בין ישראל לארצות הברית, שלפיהן וושינגטון נמנעה במשך עשרות שנים מהכרה רשמית ביכולותיה הגרעיניות של ישראל.

המחקר מזכיר גם התבטאות של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בדיון בקונגרס ביוני 2026, שבה אמר כי להערכת רוב העולם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, אך היא מעולם לא הודתה בכך בפומבי, ולכן גם ארצות הברית נמנעת מלדון בנושא באופן רשמי.

בסיכום המחקר מדגישים החוקרים כי בשל מדיניות העמימות והיעדר נתונים רשמיים, הערכתם לגבי גודל המאגר הגרעיני הישראלי אינה ודאית.

עם זאת, הם קובעים כי צילומי הלוויין והשינויים במערכות הנשק מעידים על המשך השקעה בתשתיות הקשורות ליכולותיה הגרעיניות המשוערות של ישראל.