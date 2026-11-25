נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי המימון לפעולות הצבאיות נגד איראן מובטח עד סוף ינואר, והכיר באפשרות ששליטת הדמוקרטים בקונגרס תגביל בהמשך את חופש הפעולה שלו.

בריאיון שנערך בחדר הסגלגל הזהיר טראמפ מפני סיום מוקדם של המערכה: "אני לא יודע איך הם יוכלו לעשות זאת מבחינה פוליטית, כי יש לנו ניצחון. אנחנו יכולים לסיים את המלחמה הזאת בכל עת שנרצה".

כשנשאל אם חלון ההזדמנויות העומד לרשותו לאישור תקיפות נוספות באיראן הולך ומצטמצם, השיב טראמפ: "קשה לי להאמין שהם ייקחו ניצחון ויהפכו אותו להפסד, כי זה מה שיקרה - כן, אבל למעשה עד סוף ינואר, פחות או יותר, אתם יודעים, יש לנו מימון".

בריאיון ל"ניו יורק פוסט" התייחס טראמפ גם לשאיפתה של ישראל להביא להפלת משטר הרפובליקה האסלאמית. לדבריו, מדובר ביעד שהוא "כנראה בר השגה", אולם החלפת המשטר אינה נמנית עם מטרותיו.

הנשיא הבהיר כי מטרתו המרכזית נותרה מניעת השגת נשק גרעיני בידי איראן. "אני פשוט לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני. מעולם לא הייתי בעד או נגד החלפת המשטר, זה מעולם לא היה שיקול מבחינתי", אמר.

טראמפ דחה גם את כוונתה של טהרן לדרוש פיצויים בעקבות תקיפה אווירית קטלנית בבית ספר באיראן, וטען כי דווקא איראן היא שצריכה לשלם פיצויים בגין הרג אזרחים אמריקנים לאורך השנים.