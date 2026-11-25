היועץ האסטרטגי רוני רימון מנתח בריאיון לערוץ 7 את המבוי הסתום הפוליטי ואת התרחישים האפשריים להקמת ממשלה.

לדבריו, ממשלת אחדות אינה משקפת בהכרח את רצון הבוחרים, ואם תקום, יהיה זה בעיקר משום שאף אחד מהמחנות לא הצליח להשיג הכרעה בבחירות. "הציבור חד-משמעית לא רוצה שיתוף. אנחנו עם משוסע, יש פה לפחות שני עמים במדינה אחת", הוא מבהיר.

הוא מודה כי המצב הפוליטי הנוכחי מורכב במיוחד. "מאז ימיי בתיכון לא עסקתי במשוואות עם כל כך הרבה נעלמים. כל היום אני יושב עם מחשבונים ועושה חישובים איך אפשר להקים ממשלה".

להערכתו, שלושה תרחישים מרכזיים עומדים כעת על הפרק. הראשון הוא הקמת ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, שתתאפשר גם ללא תמיכה פעילה של המפלגות החרדיות, אם יהדות התורה תסכים להימנע. "אפשר לשכנע את יהדות התורה תמורת כל מיני הבטחות להימנע בהצבעה כנסת. יהיו 48 מנדטים לאיזנקוט מול נתניהו אבל זו אופציה רחוקה. אני לא יכול להגיד שהיא לא קיימת בכלל".

האפשרות השנייה היא ממשלת אחדות בין הליכוד לגוש איזנקוט. "בעיניי זה יקום וייפול על שאלה אחת: מי יהיה ראשון ברוטציה?", אומר רימון. "כל השאר יסתדר לבד. יהיו ויכוחים, יהיו דיונים, אבל יסתדרו".

התרחיש השלישי הוא ניסיון של איזנקוט להביא להצבעה בכנסת ממשלה שתסתמך גם על קולות המפלגות הערביות. מהלך כזה, לדברי רימון, יציב את נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בפני בחירה בין התחייבויותיהם לבוחרים לבין רצונם להחליף את נתניהו.

"האם אתם מעדיפים שנתניהו יישאר על כיסאו, למרות שאתם מדברים על זה בצורה נחרצת ושלילית, או שאתם מפרים את ההבטחה לא להסתמך על קולותיהן של המפלגות הערביות?", הוא מנסח את הדילמה.

למרות האפשרות להקמת ממשלת אחדות, רימון מתנגד לטענה שתוצאות הבחירות מעידות על רצון ציבורי בשיתוף פעולה בין המחנות. "כשבאים ואומרים העם רוצה אחדות, זה לא נכון", הוא קובע.

לדבריו, בקרב מצביעי גוש איזנקוט קיימת התנגדות משמעותית לישיבה עם נתניהו, וגם בצד הימני אין התלהבות מיוחדת מממשלה משותפת. "אחדות, אם תהיה, תתרחש רק בגלל דבר אחד: שלא הושגה הכרעה ברורה. בחוסר ברירה המנהיגים הבינו שזאת האלטרנטיבה הכי פחות גרועה מבחינתם".

נושא מרכזי נוסף בניתוחו הוא השינוי בעמדות גוש מתנגדי נתניהו כלפי המפלגות החרדיות. רימון מזכיר כי סוגיית הגיוס הייתה אחת מההתחייבויות הבולטות של בנט וליברמן בבחירות, ואילו כעת נבחנים ויתורים משמעותיים בנושא במסגרת הניסיונות להקים ממשלה.

"הייתה כאן הבטחה ליבתית. זו לא הייתה אחת מעשר הבטחות בחירות", הוא מדגיש. "זה היה מאוד מובהק. על זה הלכו לבחירות, על זה ועל החלפתו של נתניהו".

להערכתו, לנכונות להתפשר עם החרדים תהיה השפעה גם על מערכות הבחירות הבאות, משום שהיא תקשה על ראשי הגוש לתקוף בעתיד את הליכוד בשל ויתורים דומים. "המהלך של ליברמן הוא כל כך דרמטי בהקשר של החרדים, שהוא בעצם הסיר את סוגיית גיוס החרדים מסדר היום הפוליטי במדינת ישראל, לפחות לטווח קצר ובינוני".

עם זאת, רימון סבור כי תגובת הבוחרים לנסיגה מההבטחות תהיה תלויה בתוצאה. אם איזנקוט יצליח להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו, רבים ממצביעיו יהיו מוכנים לקבל גם פשרות בסוגיות הגיוס וההסתמכות על המפלגות הערביות. "אם הוא יצליח להזיז את נתניהו מכיסאו, הבוחרים ימחלו לו על הכול", הוא מעריך.

לעומת זאת, אם המגעים ייכשלו לאחר שכבר ניתנו ויתורים משמעותיים, גוש השינוי עלול לשלם על כך מחיר פוליטי. רימון מצביע במיוחד על מצביעי ישראל ביתנו, שחלקם עשויים להתאכזב מהשינוי בעמדת ליברמן כלפי החרדים. "יש הרבה מאוכזבים ממצביעי ליברמן ספציפית בקטע הזה".

לדבריו, ללא הישג של החלפת נתניהו, ראשי הגוש יידרשו להסביר לבוחריהם מדוע נסוגו מהתחייבויות מרכזיות מבלי שהצליחו להקים ממשלה. "אם הם לא יצליחו, אז מצבם יהיה כמי שגם אכל את הדגים הסרוחים וגם גירשו אותו מהעיר", מסכם רימון.