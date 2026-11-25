דו"ח מדדי האיכות הלאומיים של משרד הבריאות לשנת 2025, שפורסם הבוקר (רביעי), מציג תמונה מורכבת של מערכת הבריאות בישראל: לצד שיפור במדדים רפואיים מרכזיים והישגים גבוהים של בתי חולים מסוימים, נחשפים פערים משמעותיים באיכות הטיפול בין מוסדות רפואיים ובין קבוצות מטופלים.

המרכז הרפואי הדסה בולט בדו"ח עם עמידה בכל יעדי האיכות שנקבעו לשני בתי החולים שלו, בעין כרם ובהר הצופים, ודירוג בצמרת הארצית בשני מדדים. מנגד, הנתונים הארציים מצביעים על פערים בזמני האבחון של שבץ מוחי, על ליקויים בהערכה רפואית לפני קטיעות בגפיים ועל ירידה בחלק ממדדי בריאות התינוק והחיסונים.

הדו"ח, המתפרסם זו השנה ה-13, מבוסס על דיווחיהם של יותר מ־100 נותני שירות רפואי, ובהם בתי חולים כלליים, מוסדות לבריאות הנפש, מרכזי שיקום וגריאטריה, מכוני דיאליזה, חברות אמבולנסים ותחנות טיפות חלב. המדדים נועדו לבחון היבטים מרכזיים באיכות הטיפול, בבטיחות המטופלים ובאופן מתן השירות הרפואי.

אחד ההישגים הבולטים של המרכז הרפואי הדסה נרשם בתחום הטיפול בחולי דיאליזה. הדסה דורגה במקום הראשון בישראל במדד הבוחן מתן טיפול נאות באנמיה באמצעות אריתרופויטין אקסוגני למטופלי המודיאליזה.

המדד מתמקד בשימוש זהיר ומושכל בתרופה הניתנת לחולים הסובלים מאנמיה, תוך הקפדה על איכות הטיפול ובטיחותו. על פי הודעת הדסה, הציון הגבוה משקף את עבודת הצוותים המטפלים ואת אופן ניהול הטיפול התרופתי.

הישג נוסף נרשם בתחום בריאות הנפש, שבו דורגה הדסה במקום השני בארץ במדד מניעת אשפוז פסיכיאטרי חוזר לאחר שחרור מבית החולים. במרכז הרפואי מייחסים את התוצאה לטיפול המקיף הניתן למאושפזים במחלקות הפסיכיאטריות.

בהדסה ציינו כי שני בתי החולים של המרכז עמדו בכל יעדי משרד הבריאות שנבדקו, ובמרבית המדדים השיגו ציונים ברף העליון. בין התחומים שנבחנו נכללים זמני ביצוע בדיקות הדמיה לחולים עם אירוע מוחי, איתור פוליפים בבדיקות קולונוסקופיה, הערכת דיכאון בקרב מטופלים העוברים לשיקום לאחר שבץ מוחי, הבטחת רצף הטיפול לאחר השחרור לביתם ושיעור היילודים שניזונו מהנקה בלעדית.

אלא שהתמונה הארצית בתחום אבחון השבץ המוחי מצביעה על פערים ניכרים, למרות השיפור המתמשך בזמני ההמתנה.

בדיקות CT ו־MRI של הראש חיוניות לאבחון סוג האירוע המוחי ולהתאמת הטיפול. במקרה של שבץ איסכמי, הנגרם מקריש החוסם כלי דם במוח, ניתן לטפל באמצעות תרופה הממיסה את הקריש. לעומת זאת, במקרה של שבץ המורגי, הנגרם מדימום מוחי, טיפול כזה עלול להחמיר את מצבו של החולה. משום כך, ככל שהאבחון מתעכב, גדל החשש לנזק מוחי בלתי הפיך.

משרד הבריאות הציב יעד של זמן חציוני בן 25 דקות מרגע הכניסה לבית החולים ועד לביצוע בדיקת ההדמיה. הנתון הארצי לשנת 2025 עמד על 23 דקות, שיפור משמעותי לעומת שנת 2015, שבה החל המדד להיבחן והזמן החציוני עמד על 55 דקות.

עם זאת, הפערים בין בתי החולים נותרו גדולים. במרכז הרפואי העמק בעפולה עמד הזמן החציוני על 16 דקות בלבד, ובהלל יפה ובמרכז הרפואי שמיר על 18 דקות. מנגד, בבית החולים קפלן ברחובות עמד הזמן החציוני על 50 דקות, על סמך 50 מקרים שנבדקו. בבית החולים הסקוטי בנצרת נרשם זמן של יותר מ־37 דקות, בלניאדו 29 דקות ובשערי צדק בירושלים 27 דקות.

הדו"ח חושף גם פערים בין נשים לגברים בזמני ההמתנה לבדיקות הדמיה בעקבות חשד לשבץ מוחי. בקרב מטופלים בני 18 עד 54, הזמן החציוני אצל נשים עמד על 28 דקות, לעומת 23 דקות אצל גברים באותה קבוצת גיל.

מדובר בפער של חמש דקות, לאחר שבשנת 2023 עמד הפער על תשע דקות ובשנת 2024 הצטמצם לארבע דקות. בדו"ח מובאים גם נתוני איגוד השבץ האמריקני, שלפיהם בגילי 40 עד 59 נשים לוקות בשבץ בשיעור גבוה יותר מגברים ונפגעות ממנו באופן חמור יותר.

תחום נוסף שבו נחשפו פערים נוגע לטיפול בחולים הסובלים מסוכרת ונדרשים לקטיעה בכף הרגל. ישראל נמצאת זה כמה שנים בין מדינות ה־OECD בעלות שיעור גבוה במיוחד של קטיעות בכף רגל סוכרתית, עם כ־1,400 קטיעות בשנה.

אחד ממדדי האיכות בוחן אם המטופל עבר לפני הקטיעה הערכה מקיפה, הכוללת ייעוץ של רופא כלי דם לבדיקת אפשרויות טיפול חלופיות שעשויות למנוע את הקטיעה.

משרד הבריאות קבע יעד שלפיו לפחות 70% מהמטופלים העוברים קטיעה יקבלו ייעוץ כזה. כשני שלישים מבתי החולים עמדו ביעד, אולם בחלקם נרשמו שיעורים נמוכים במיוחד.

במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה רק 4% מבין 186 החולים שעברו קטיעה קיבלו את הייעוץ הנדרש, ואילו במרכז הרפואי שמיר עמד השיעור על 3% בלבד מבין 136 מטופלים.

פערים נוספים נחשפו בתחום שירותי בריאות התינוק. לפי הדו"ח, רק 46% מהתינוקות בישראל הגיעו לביקור ראשון בטיפת חלב, או זכו לביקור בית, בתוך שבועיים ממועד הלידה. מדובר בירידה לעומת 48% בשנת 2024, ובפער משמעותי מהיעד שקבע משרד הבריאות, העומד על 75%.

בתחנות טיפות החלב של שירותי בריאות כללית עמד שיעור הביקורים המוקדמים על 74%, ובתחנות מכבי על 69%. לעומת זאת, בתחנות שמפעיל משרד הבריאות עצמו, המטפלות בכשישה מכל עשרה תינוקות שנכללו במדד, נרשם שיעור של 42% בלבד.

מדד חדש בחן את שיעור התינוקות שעברו שתי בדיקות רופא בטיפת חלב, סביב גיל חודשיים וסביב גיל תשעה חודשים. השיעור הארצי עמד על 14%, ובתחנות שמפעילה עיריית ירושלים נרשם שיעור של 3% בלבד.

גם בתחום חיסוני השגרה נרשמה נסיגה בחלק מהמדדים. שיעור הפעוטות שקיבלו ארבע מנות של החיסון המחומש עד גיל 18 חודשים ירד מ־79% בשנת 2024 ל־77% בשנת 2025. שיעור התינוקות שקיבלו שלוש מנות של חיסון נגד שעלת עד גיל שבעה חודשים ירד מ־66% ל־63%.

לעומת זאת, במתן מנה ראשונה של החיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת, עם או בלי רכיב נגד אבעבועות רוח, עד גיל 13 חודשים, נרשמה עלייה קלה מ־66% ל־67%. עם זאת, גם נתון זה נותר מתחת ליעד משרד הבריאות, העומד על 80%.

ד"ר יפעת ארליך שהם, סמנכ"לית בכירה לאיכות ובטיחות במשרד הבריאות וראש התוכנית הלאומית למדדי איכות, הסבירה כי שיעורי ההתחסנות במועד נמוכים, אך ילדים רבים משלימים את החיסונים בהמשך.

"אנחנו יודעים שלאורך זמן יש עמידה ביעד החיסונים, כלומר שהילדים מגיעים לחיסון, אבל לא במועד. יש מדדים שמאתגרים אותנו באופן המדידה, ואנחנו בוחנים כיצד למדוד אותם כך שישקפו בצורה מדויקת יותר את תמונת המצב", אמרה.

בתחום הגילוי המוקדם של סרטן נרשם שיפור. שיעור בדיקות הקולונוסקופיה שבהן אותר לפחות פוליפ אחד הגיע ל־41%, ועבר לראשונה את היעד הארצי שנקבע על 40%.

"מדד זה נכלל תחת קבוצה של מדדים שמטרתם לטפל בהיארעות וזיהוי מוקדם של מחלות ממאירות", הסבירה ד"ר ארליך שהם. "אנחנו רואים שבשנת 2025 חלה עלייה ועמידה ביעד שהוגדר למדד. זיהוי מוקדם של פוליפים מאפשר זיהוי מוקדם של סרטן המעי הגס, וטיפול בו, ובכך מניעת תחלואה ותמותה".

על רקע נתוני הדו"ח, במרכז הרפואי הדסה בירכו על התוצאות שהשיגו בתי החולים בעין כרם ובהר הצופים.

יו"ר דירקטוריון הדסה, דליה איציק, הדגישה את תרומתם של העובדים להשגת היעדים: "הציונים במדדי האיכות משקפים עבודה קשה ומאומצת, מסביב לשעון, של בעלי תפקידים רבים, בשגרה ובחירום כפי שהוכחנו בהדסה בכל השנים האחרונות. הדסה תמשיך לעמוד בסטנדרט גבוה זה ובדרך חיים של הובלה והשקעה בכל מטופל".

מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה, פרופ' יורם וייס, התייחס לחשיבות שיתוף הפעולה בין הצוותים הרפואיים והמקצועיים.

"מצויינות, בכל מדד וקריטריון השייך לאיכות הטיפול הרפואי, ליווי המטופל ודאגה לבטיחותו, היא למעשה המהות שלנו והדרך המקצועית אותה מיישמים בהדסה אלפי עובדים מכלל הסקטורים מדיי יום", אמר. וייס הוסיף: "מדובר בעבודת צוות ושיתופי פעולה בין מחלקתיים, המביאים לתוצאות מיטביות עבור המטופלים ובני משפחותיהם ועל כך גאוותנו".