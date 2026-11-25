המלחין והמוזיקאי קובי אשרת, בן 82, חושף כי אובחן עם מחלת הפרקינסון, וכי בעקבות הקשיים שגורמת לו המחלה נאלץ לבטל את הופעותיו המתוכננות.

בריאיון ל"ידיעות אחרונות" סיפר אשרת על הרגע שבו הבין שמשהו אינו כשורה, על האבחנה שקיבל ועל החלטתו להיאבק בהתקדמות המחלה.

לדברי אשרת, הסימנים הראשונים הופיעו לפני כעשרה חודשים. תחילה חשב כי החולשה והקושי להתרכז קשורים לגילו, אך בהמשך החלו להופיע תסמינים שפגעו גם ביכולותיו כמוזיקאי.

"הרגשתי חולשה נוראית וחוסר ריכוז משמעותי. ייחסתי את התופעה לגילי המתקדם, 82, אבל כשהופיעו אצלי הפרעות בדיבור וחוסר אפשרות לנגן, הבנתי שהמצב דורש בדיקה. פגשתי את פרופסור אבי גדות, נוירולוג מהשורה הראשונה, ואחרי שתי דקות של בדיקה הוא בישר לי את הבשורה - אני חולה פרקינסון", שחזר.

בהמשך נשלח לבדיקות הדמיה של המוח, שלדבריו אישרו את האבחנה. לאחר מכן החל לקבל טיפול תרופתי והצטרף לעמותת חולי הפרקינסון בישראל.

קבלת האבחנה הייתה עבורו רגע קשה. אשרת סיפר כי בימים הראשונים התקשה להתמודד עם הבשורה, אך בהמשך החליט לפעול כדי לעכב ככל האפשר את התקדמות המחלה. "הייתי כמה ימים בדיכאון, אבל החלטתי שאני נלחם כדי לעכב את התקדמות המחלה. תחלתי לשחק פינג פונג, לעשות פילאטיס ולרקוד ריקודים לטיניים, וזאת בנוסף להליכות ארוכות. אני מרגיש שיפור ניכר מאז שאובחנתי. אין בי פחד, מאחר שעברתי סרטן בכליות, השתלת כליה ועוד היד נטויה".

עם זאת, המחלה כבר משפיעה באופן משמעותי על חייו המקצועיים. הקשיים בדיבור, בנגינה ובנשימה פוגעים ביכולתו להמשיך להופיע בפני קהל. "כמוזיקאי המחלה מפריעה לי. היא גורמת לקוצר נשימה ומגבילה אותי לשיר. ההפרעות בדיבור וחוסר היכולת לנגן גרמו לי לבטל את כל ההופעות שמתוכננות לי".