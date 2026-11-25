יותר מ-700 יהודים מעורבים באירועי אלימות, הצתות ופעולות המוגדרות בשב"כ כטרור יהודי ביהודה ושומרון, לעומת כ-370 לפני כשנה. כך עולה מנתונים של שירות הביטחון הכללי שהגיעו לידי גלי צה"ל.

בשב"כ מבחינים בין שתי קבוצות עיקריות. הראשונה כוללת קרוב ל-100 בני אדם המוגדרים "מחוללים מרכזיים" של אירועי האלימות והטרור היהודי. מדובר, לפי שירות הביטחון הכללי, בגורמים המובילים את האירועים, מרכזים פעילות במאחזים ועומדים מאחורי אירועי ההצתה המרכזיים. חלקם נעצרו בעבר.

הקבוצה השנייה מונה קרוב ל-600 בני אדם המוגדרים כמשתייכים ל"מעגל השני". אלה כוללים, לפי הנתונים, משתתפים באירועים אלימים, מי שהצטרפו להצתות ואנשים שהיו מעורבים בריסוס כתובות גרפיטי ובפעולות נוספות.

ההשוואה לנתוני סוף שנת 2025 ממחישה את היקף העלייה. לפני כשנה העריך השב"כ כי כ-70 בני אדם משתייכים לקבוצת המחוללים המרכזיים, וכ-300 נוספים נמצאים במעגל השני של אירועי האלימות.

בשב"כ מגדירים 115 נקודות התיישבות, מאחזים וחוות ביהודה ושומרון כמוקדי אלימות. על פי הדיווח, מדובר במקומות שמהם יוצאים גורמים המעורבים באירועים בכפרים פלסטיניים. מתוך 115 הנקודות הללו, 31 מאחזים הוקמו במהלך השנה האחרונה בלבד.

במקביל, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר השבוע בדיון חסוי בכנסת כי לצה"ל אין מספיק כלים להתמודד עם התופעה, שלפי הנתונים התרחבה באופן משמעותי במהלך השנה האחרונה.

על פי הדיווח, זמיר השתתף השבוע בדיון בוועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון, ובמהלכו התייחס לקשיים של מערכת הביטחון בטיפול באירועי אלימות מצד יהודים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון.

הרמטכ"ל אמר לחברי הכנסת כי לצה"ל "אין מספיק כלים" להתמודדות עם התופעה. הוא לא דרש במפורש לחדש את השימוש במעצרים מנהליים, אך לפי הדיווח רמז לאפשרות הזאת כאשר התייחס למחסור באמצעי אכיפה.

במערכת הביטחון מביעים דאגה מהמשך התרחבות התופעה. "התופעה הזו היא לא אינסופית - אפשר לגדוע אותה", אמר גורם ביטחוני. "אם נמשיך להתעלם ממנה - זה ימשיך ויכפיל את עצמו, ויהיה חמור יותר בהמשך".