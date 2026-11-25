ממשלת קנדה הכריזה השבוע על ארגון מסאר באדיל כארגון טרור, ימים ספורים לפני כנס בינלאומי שהוא מתכנן לקיים בטורונטו תחת הכותרת "שלוש שנים למבול אל-אקצא" - השם שהעניק חמאס למתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר.

ההחלטה התקבלה לאחר שהרשויות בקנדה קבעו כי מסאר באדיל וארגון סמידון, שהוכרז כארגון טרור במדינה באוקטובר 2024, הם למעשה אותה ישות. בהודעת הממשלה הקנדית צוין כי הארגונים חולקים הנהגה ותשתיות לגיוס כספים, מקיימים אירועים משותפים ועומדים בקשר עם ארגוני טרור נוספים.

ההכרזה מצטרפת להחלטת משרד האוצר האמריקני מאוגוסט האחרון להטיל סנקציות על מסאר באדיל ועל שניים מבכיריו, בעקבות פעילות הארגון עבור החזית העממית לשחרור פלסטין.

לקראת הכנס, המתוכנן להתקיים ב-28 וב-29 בנובמבר, גיבש משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות דו"ח מיוחד החושף את קשריהם של מארגני האירוע לחמאס, לחיזבאללה, לג'יהאד האסלאמי, לחות'ים ולמשטר האיראני.

בעקבות ממצאי הדו"ח פנה שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, במכתב לראש ממשלת קנדה, שבו הזהיר כי מתן אפשרות לארגוני טרור לקיים פעילות ללא הפרעה בשטח המדינה חותר תחת המאמצים למאבק בטרור ומסכן את אזרחיה.

"שלוש שנים אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, יש מי שמבקשים להפוך את מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס למקור השראה ולבסיס לגיוס פעילים ברחבי העולם", אמר שיקלי. "ממשלת קנדה חייבת להתעורר ולא לאפשר לארגוני טרור לקיים כנסים בתחומה, אסור לאפשר האדרת טרור במסווה של פעילות פוליטית".

ממצאי הדו"ח מלמדים כי מאז הטבח אירח מסאר באדיל באירועים מקוונים שורה של בכירים בארגוני הטרור, בהם חוסאם בדראן, באסם נעים, ראזי חמד וסאמי אבו זוהרי. הארגון פרסם גם הודעות תמיכה בחיזבאללה, בחות'ים ובמשטר האיראני, ושיבח את דרכם של חסן נסראללה ועלי חמינאי.

בין הדוברים הצפויים בכנס נמצא ח'אלד ברכאת, ממייסדי מסאר באדיל ומבכירי סמידון, שעליו הטילה ארצות הברית סנקציות בגין פעילותו עבור החזית העממית.

דוברת נוספת היא שרלוט קייטס, המתאמת הבינלאומית של סמידון, שהצהירה בכנס באוקטובר 2024: "אנחנו כאן כדי לחגוג את 7 באוקטובר". קייטס קיבלה באותה שנה אות הוקרה בטהראן לצד מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי זיאד נח'אלה, ובהמשך השתתפה בהלווייתו של חסן נסראללה בלבנון.

ברשימת הדוברים מופיעים גם מוחמד ח'טיב, המתאם האירופי של סמידון שמעמד הפליט שלו נשלל בבלגיה, וקאלה וולש, פעילה אמריקנית ששמה נקשר לתמיכה בקמפיין לשחרורו של הנאשם ברצח שני עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון.

הדו"ח ממפה כ-20 ארגונים וקבוצות שהביעו תמיכה בכנס או נקשרו לפעילותו. בחלקם נמצאו קשרים לסמידון, תמיכה בארגוני טרור והתבטאויות המעודדות מאבק מזוין נגד ישראל.

במשרד התפוצות מזהירים כי מטרת הכנס אינה מסתכמת בהאדרת הטבח, אלא גם בהרחבת רשת התמיכה הבינלאומית במאבק המזוין נגד ישראל ובהעמקת הפעילות בקמפוסים ובמרחב האזרחי במדינות המערב.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, אמר: "מציאות מוזרה לפיה ארגון טרור פועל לגיוס תומכים ופעילים ללא מפריע בטורונטו. פנינו למספר גורמים רלוונטיים בממשלת קנדה לעצור את הטירוף הזה, אסור להשלים עם מציאות בה ארגוני טרור מסווים עצמם כארגונים אזרחיים".

בעקבות ההכרזה עומדים לרשות רשויות אכיפת החוק בקנדה כלים נוספים להתמודדות עם פעילות הארגון, לרבות הקפאת נכסים ומאבק במימון טרור ובגיוס פעילים. בשלב זה טרם התברר אם הכנס יתקיים כמתוכנן.