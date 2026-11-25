מנהיג הזרם הליטאי בציבור החרדי, הרב דב לנדו, קרא להשתתף במגבית תרומות המתקיימת בלוס אנג'לס לטובת מימון הישיבות והכוללים בישראל, וטען כי ההגנה על תושבי המדינה מפני אויביה מתאפשרת אך ורק בזכות לימוד התורה.

הדברים נאמרו במסר מוקלט ששודר לכינוס של "קרן עולם התורה" בארצות הברית, המגייסת כספים למוסדות התורניים בארץ בעקבות קיצוצי התקציבים.

"רבנים בכירים טורחים ונוסעים כעת ללוס אנג'לס בשליחות עולם התורה בישראל, למגבית של קרן עולם התורה", אמר הרב לנדו.

בהתייחסו למצב הביטחוני ולאיומים הנשקפים לישראל, טען הרב לנדו כי קיומה של המדינה אינו מוסבר בדרך הטבע. "אנחנו כאן בארץ ישראל חיים באופן לא טבעי, אויבים רבים מקיפים אותנו מכל עבר ומאיימים להשמיד אותנו, והאל מציל אותנו מידם - אך זה אך ורק בזכות לימוד התורה", אמר.

לדבריו, "אין שום הסבר על פי טבע להצלה שאנחנו זוכים לה יום-יום, שהאויבים לא שוטפים את הארץ. כולם מבינים שהצלה כזו אפשרית רק בזכות לימוד התורה".

בסיום דבריו קרא הרב לנדו לקהל התורמים לסייע ביד רחבה להחזקת מוסדות הלימוד בישראל, ובירך את המשתתפים במגבית בהצלחה ובשפע.