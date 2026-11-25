ההשחתה במוסד הרפואי צילום: דוברות המשטרה

תושב ירושלים בן 35 נעצר בידי שוטרי המחוז הצפוני, בחשד שעמד מאחורי שורה של מעשי השחתה וונדליזם בכמה יישובים ברחבי הצפון - ובהם ניקוב עשרות צמיגים, הצתת פח אשפה שגרמה נזק לעסק סמוך, פגיעה בתשתיות מים ואף תלישת מזוזות ממוסד רפואי.

הפרשה החלה להתגלגל בימים האחרונים בעקבות שורה של תלונות שהתקבלו במשטרה על פגיעה שיטתית ברכוש במספר מוקדים.

ממצאי החקירה הצביעו על דפוס פעולה דומה והעלו את החשד כי אדם אחד עומד מאחורי כלל האירועים: בבית שאן נוקבו צמיגיהם של כמה כלי רכב, ביבנאל נגרם נזק לצינורות מים, ובעפולה נתלשו מזוזות מקירותיו של מוסד רפואי. במקרה נוסף הוצת פח אשפה, והלהבות התפשטו וגרמו נזק לעסק סמוך.

בתום פעילות חקירה ואיתור של שוטרי המחוז הצפוני, נעצר החשוד ביום שני בערב במושבה יבנאל.

אתמול (שלישי) הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בטבריה, שם נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום שישי הקרוב לטובת המשך החקירה ובדיקת הרקע למעשים.