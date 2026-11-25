המועצה האזורית שומרון ציינה 20 שנה להקמת להקת הנשים "הלל", מהלהקות הבולטות בתחום שירת הנשים הדתיות בישראל.

להקת הנשים הוקמה לפני שני עשורים ביישובי גב ההר בשומרון וציינה 20 שנות פעילות במופע חגיגי בהשתתפות צמד "הדתיות האלה", אורטל ברזילי והדר בן חמו.

הלהקה הוקמה במטרה לחזק את נשות האזור באמצעות מוזיקה ושירה משותפת, ובהמשך הרחיבה את פעילותה לבמות ברחבי הארץ. בעקבות פעילותה קמו במהלך השנים להקות נשים דתיות נוספות.

במהלך שני העשורים האחרונים הוציאה הלהקה שלושה אלבומים, ושיריה צברו יותר מתשעה מיליון צפיות ביוטיוב. כיום היא פועלת במסגרת המרכז הקהילתי שומרון וזוכה לתמיכת משרד התרבות והספורט.

לצד ההופעות וההקלטות, חברות הלהקה משלבות לאורך השנים את הפעילות המוזיקלית עם חיי המשפחה והעבודה. באחד המקרים הגיעה אחת מחברות הלהקה להופעה שמונה ימים בלבד לאחר שילדה.

באירוע אחר, במהלך הופעה בדרום, הגיעה אחת הזמרות עם בתה התינוקת, בזמן שבעלה, לוחם צה"ל, שהה במשך ימים ארוכים ברצועת עזה.

להפתעתה, בעלה הגיע למקום ושמר על התינוקת בזמן שעלתה לבמה לשיר. המפגש הבלתי צפוי הפך לאחד הרגעים הזכורים לחברות הלהקה.

להקת הנשים "הלל" צילום: ענבל למברגר

מנצחת הלהקה, מרב ברנר, סיפרה על הדרך שעבר ההרכב: "כשאני מסתכלת על הדרך שעברנו, אני רואה הרבה יותר משירים והופעות. אני רואה נשים שבמשך 20 שנה בוחרות שוב ושוב לפנות מקום למוזיקה בתוך חיים מלאים במשפחה, בעבודה ובאינספור מחויבויות".

לדבריה, "מאחורי כל שיר יש נשים שמביאות לבמה חיים שלמים. החיבור הזה, בינינו ובין הקהל, הוא הכוח של להקת הלל והסיבה שאנחנו ממשיכות ליצור ולשיר יחד".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התייחס לציון שני העשורים ואמר: "להקת הלל היא מקור גאווה לשומרון. במשך 20 שנה הנשים האלה יוצרות, מופיעות ומביאות את הרוח של השומרון לקהלים בכל הארץ".

דגן הוסיף כי "שלושה אלבומים ומעל 9 מיליון צפיות הם הישג מרשים, ומאחוריו יש כישרון, התמדה ואהבה גדולה למוזיקה. השומרון מצמיח תרבות ויצירה מתוך הקהילות שלנו, ואנחנו נמשיך לתת להן במה ולסייע להן להגיע לעוד ועוד קהלים".