קמפיין הפצת חומרי המיסיון שעליו התריע ארגון "יד לאחים" בשבוע שעבר מתרחב, לדברי הארגון, ובימים האחרונים מתקבלים דיווחים על משלוח ספרי הברית החדשה ישירות לבתי תושבים ברחבי הארץ.

בשבוע שעבר התקבלו במוקד הארגון עשרות דיווחים על חלוקת חוברות מיסיון בתיבות הדואר בהרצליה, בכפר סבא, ברמת השרון, ברעננה, בנתניה ובפתח תקווה. כעת, על פי המידע שהתקבל בארגון, מדובר בקמפיין נרחב הכולל מאות אלפי משלוחים באמצעות חברת משלוחים.

לצד ספרי הברית החדשה כוללים המשלוחים חוברות ועלונים הקוראים לנמענים ליצור קשר עם גורמי המיסיון.

בעקבות ריבוי הפניות הגבירו פעילי יד לאחים ומחלקת מניעת המיסיון של הארגון את פעילותם בשטח. במסגרת זו חולקו עלוני הסברה והודבקו מודעות באזורים שבהם הופצו החומרים, במטרה להעלות את מודעות הציבור לתופעה.

בארגון קוראים לתושבים שקיבלו את החומרים שלא לעשות בהם שימוש, להוציאם מבתיהם ולפנות למוקד הארגון לקבלת הנחיות.

"אנו עדים למבצע מיסיון חסר תקדים בהיקפו, שנועד להחדיר את ספרי הברית החדשה לבתיהם של מאות אלפי יהודים ברחבי הארץ", אומרים ביד לאחים. "מדובר בניסיון מתוכנן לנצל את התמימות וחוסר המודעות של הציבור כדי לקרב יהודים לנצרות ולהביא להמרת דתם".

עוד מסרו בארגון: "אנו קוראים לציבור לגלות ערנות, לא לעשות כל שימוש בחומרים הללו ולפנות ליד לאחים בכל מקרה של קבלת חומרי מיסיון, כדי שנוכל לפעול יחד לבלימת התופעה".