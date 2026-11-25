על רקע ההתקדמות במגעים להרכבת הממשלה הבאה והסיכום הקואליציוני שהושג אמש בין יו"ר ישר!, גדי איזנקוט, ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, גורם בכיר ביהדות התורה אומר בשיחה עם ערוץ 7 כי המכשול המרכזי בדרך להצטרפות הסיעה החרדית לקואליציה אינו פוליטי, אלא משפטי.

לדברי הבכיר, במישור הפוליטי מסתמנת התקדמות משמעותית, אולם ביהדות התורה מבקשים להבטיח כי המתווה להסדרת מעמדם של לומדי התורה יעמוד במבחן בג"ץ ולא ייפסל לאחר גיבוש ההסכמות הקואליציוניות.

"במישור הפוליטי גרידא, הפערים ניתנים לגישור ויש רצון מצד הגורמים המעורבים למצוא פתרון שיאפשר יציבות", אמר הבכיר. עם זאת, הבהיר: "אחרי הניסיון המר של השנים האחרונות, אנחנו לא מתכוונים להסתפק בהבטחות פוליטיות בעלמא או בהסכמים שייפסלו ברגע האמת".

בשל כך, עיקר המאמצים ביהדות התורה מתמקד בימים האחרונים בגיבוש נוסחה שתיתן מענה לסוגיית הגיוס ותעמוד בדרישות המשפטיות. החשש בסיעה הוא כי גם אם תושג הסכמה בין איזנקוט, ליברמן וההנהגה הרבנית, עתירות שיוגשו לבג"ץ עלולות להביא לפסילת המתווה.

"האתגר האמיתי שלנו כרגע אינו רק לשכנע את השותפים הפוליטיים, אלא לוודא שהנוסחה תהיה חסינה לחלוטין מבחינה משפטית", הדגיש הבכיר.

במסגרת המאמצים לגיבוש ההסכמות, חשף הגורם כי מתקיימים מגעים אינטנסיביים עם גורמים משפטיים בכירים, לצד הידברות ישירה עם גורמים בצה"ל, במטרה לגבש מתווה שיזכה לגיבוי המערכת הצבאית ויעמוד במבחן בג"ץ.

הדברים באים בהמשך להצהרתו של ליברמן הבוקר, שלפיה מתווה הגיוס שיקודם חייב לתת מענה לצורכי צה"ל ולקבל את אישור הרמטכ"ל, כדי שיוכל לעמוד במבחן בג"ץ ולזכות בהסכמת ההנהגה הרוחנית החרדית.