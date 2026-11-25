צה"ל מתריע מפני שחיקה מתמשכת במערך המילואים, ובמיוחד בקרב המפקדים הלוחמים.

ראש מטה אגף כוח האדם בצה"ל, תא"ל אמיר ודמני, הציג הבוקר (רביעי) בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת את הקשיים בשימור כוח האדם ואת הצורך בהסדרה מחודשת של שירות המילואים.

ודמני הבהיר כי צה"ל נדרש לשנות את מתכונת הפעלת מערך המילואים, לאחר תקופה ממושכת של שירות אינטנסיבי. "אנחנו צריכים להסדיר את חוק המילואים, להסדיר את ימי המילואים ולקדם הוראת שעה שתחליף את האופן שבו אנחנו מפעילים כעת את המערך", אמר.

בהמשך דבריו התריע ודמני כי גם המשך התמיכה הכלכלית במשרתי המילואים מחייב החלטה נוספת של הממשלה.

"אנחנו לא יכולים להפעיל את קרן הסיוע ומענים נוספים לאנשי המילואים ללא החלטת ממשלה נוספת - אנחנו צריכים לשמר את זה ולקדם את זה בהקדם", הדגיש.

לדבריו, אחד האתגרים המרכזיים של צה"ל כיום הוא שימור המפקדים ביחידות הלוחמות, לנוכח העומס המוטל עליהם.

"בשדרת הפיקוד הלוחם יש לנו קושי גדול לשמר את המשרתים, לכן אנחנו מקדמים מהלכים כמו קורס קצינים במילואים - על מנת למלא את השורות", אמר.

ודמני הציג גם את הצעדים שנקט צה"ל כדי להתמודד עם העומס ולצמצם את הפגיעה במשרתים. "הרחבנו את מערך המילואים ב-35% על מנת לחלק את העומס. קיימנו הרבה מאוד תהליכים של בניין כוח. 20% ממשרתי המילואים כיום הם סטודנטים", ציין.