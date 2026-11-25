יעקב אבינו בבית לבן כבר שנים רבות, והגיע הזמן ש"יעשה לביתו". ואכן במשך שש שנים, יעקב, במקביל להמשך עבודתו עבור לבן, מצליח לבנות לעצמו אימפריה לא קטנה, צאן עבדים ושפחות.

ברכת ה' על כל מעשיו כמו שהיה לאבותיו אברהם ויצחק והדבר ניכר לכל. וכמובן גם בביתו של לבן שמים לב להצלחה המסחררת של יעקב אבינו. ובדומה למה שהיה עם יצחק בארץ גרר - התעצמותו הציקה לאבימלך, כך גם בבית לבן, הצלחת יעקב לא מוצאת חן בעיניהם. זה מתחיל מדיבורים בין בני לבן, "לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה".

קנאה כפשוטה שמתורגמת ע"י הנדסת תודעה לטענה שיעקב התעשר על חשבונם. על אף הצהרתו של לבן בתחילת הדרך, שכל הברכה בביתו הגיעה בזכות יעקב, "ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני ה' בגללך", העובדות מקבלות טשטוש המוביל לידי שנאה לא מוסתרת. ומיד אח"כ כתוב שיעקב רואה שפני לבן לא כתמול שלשום. למעשה נוצר כאן אב טיפוס לאנטישמיות לדורות עולם. דיסוננס קוגניטיבי שמשבש את העובדות - הברכה שהיהודים הביאו לכל מקום שאליו הגיעו - הופכת לתעשיית שקרים שנועדה להצדיק את רדיפתם.

רק אחרי שיעקב שם לב לשינוי בפני לבן, פונה אליו ה', "ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך". והמדרש מרחיב, "אָבִיךָ מְצַפֶּה לְךָ, אִמְּךָ מְצַפָּה לְךָ, אֲנִי בְּעַצְמִי מְצַפֶּה לְךָ" (בראשית רבה פרשה ע"ד, סימן א'). וכאן נשאלת השאלה, למה יעקב חיכה? הרי הוא כבר התעשר, למה לחכות לסימנים מדאיגים בפני לבן והנחיה מפורשת מלמעלה?

באופן פשוט, יעקב עדיין שומר על המרחק מעשו. וכך רבקה אמנו סיכמו עם בנה, בעת שיצא מהבית, "עַד שׁוּב אַף אָחִיךָ מִמְּךָ וְשָׁכַח אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לּוֹ וְשָׁלַחְתִּי וּלְקַחְתִּיךָ מִשָּׁם". עברו כבר עשרים שנה ואין צפירת הרגעה. וכפי שרואים בהמשך, בפרשת השבוע, עשו הולך לקראת אחיו כשהוא מוקף בארבע מאות איש.

המדרש חושף עוד מרכיב בדילמה הלא פשוטה של יעקב אבינו. "וְאֶהְיֶה עִמָּךְ - אָבִיךָ מְצַפֶּה לְךָ, אִמְּךָ מְצַפָּה לְךָ, אֲנִי בְּעַצְמִי מְצַפֶּה לְךָ! נִכְסֵי חוּצָה לָאָרֶץ אֵינָן בִּכְלַל בְּרָכָה, אֶלָּא מִשֶּׁתָּשׁוּב אֶל אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ אֶהְיֶה עִמָּךְ". רק אחרי שתעזוב את לבן, אני אהיה עמך. כל זמן שאתה בקרבת לבן, אין השכינה יכולה להיות איתך מפאת טומאתו של בית לבן. מאז שיעקב נמלט על נפשו הוא נאלץ להתמודד עם כל הקשיים לבד, ללא עזרה מלמעלה. ועכשיו, דווקא כאשר גדל והתרחב, ויש לו יותר מה להפסיד, במקום לקבל סימנים שהכל הסתדר מבחינת עשו, הדאגה רק מתעצמת. "כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת."

ובאמת קשה לפענח את מצבו של יעקב אבינו - מצד אחד זוכה להצלחה רבה בבניית ביתו והונו, ומאידך הסכנות הקיומיות רק החריפו. מה בעצם רוצים ממנו? מן השמים ברכה והצלחה בכל מעשיו, ויחד עם זה דאגות כבדות שבכל רגע הוא עשוי להפסיד את הכל, או ע"י רמאות לבן ובניו או על ידי איומי רצח מצד אחיו.

רק אחרי שיעקב 'זוכה' לזהות סימני סכנה בבית לבן, הוא זוכה לדבר ה' שמספק את הפתרון: צא מבית לבן ואהיה עמך. מעין "הכנסו לים" ואח"כ יבקע לפניכם.

יעקב עושה את המוטל עליו ובורח מבית לבן ומצליח לשרוד את המרדף של לבן אחריו. ועכשיו עשו בא לקראתו. עם ארבע מאות איש. מה כבר אפשר לעשות? בקריאה נואשת, "הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים", יעקב אבינו שופך את צרת נפשו לפני ה'. ואז, ורק אז, יעקב מגיע למאבק הלילי עם שרו של עשו. וזו ההתמודדות המכרעת. מהמאבק הזה יעקב צולע על ירכו, אבל הוא יוצא עם ידו על העליונה. במבט לאחור, כל ההצלחה שלו בבית לבן הביאה אותו לתחושת חוסר אונים מול הסכנה לאבד את הכל. וזה לא היה במקרה. זה בדיוק מה שהכין אותו להתמודדות עם עשו.

ומה כל זה אומר לנו בדורנו? אחינו, יהודי ארצות הברית, ה' ברך אתכם בכל. שפע גשמי לעם רב. בערך כגודל העם היהודי היושב בציון, כך סך גודלו של העם היהודי שמפוזר בארצות הברית. תוצאות הבחירות לקונגרס מספקות הצצה לא נעימה כדוגמת מה שראה יעקב אבינו בפני לבן. לא כתמול שלשום. אם בחירתו של מוסלמי לראש עיריית ניו יורק לא הייתה מספיק מדאיגה, הנה, אותו ראש עיר מוסלמי, שונא מושבע של היהודים בארצות הברית ובישראל, מצליח להשפיע על הבחירות לקונגרס לעבור מרוב רפובליקני לרוב דמוקרטי. דבר זה מבשר רעות גם להם, שם בארצות הברית, וגם לנו פה בישראל.

אז למה אתם מחכים? ה' יהיה עמכם פה. לא שם, אלא פה, בארץ ישראל, במדינת ישראל. כמו שיעקב אבינו אזר אומץ וקם עם כל מה שהיה לו, עם כל הסכנה ואי הוודאות בדבר, ושב הביתה. ואתם, אחינו יקירינו, מה לא מחכה לכם פה?

מדינה חזקה מבחינה ביטחונית וכלכלית, עד כדי כך שהיא כבר לא זקוקה לסיוע צבאי מארצות הברית, הולכת ומתרחבת בכל תחומי החיים, פה בארץ ישראל. אם מיליון עולים חדשים מברית המועצות לפני שלושים שנה, עולים שהגיעו בלי שום נכסים כלכליים, אבל עם לא מעט נכסים מדעיים וטכנולוגיים, הביאו ברכה עצומה למדינת ישראל - למה נוכל לצפות מפי כמה יותר יהודים, עשירים בכל תחומי החיים מארצות הברית??

תראו איזה הבדל משמח! הרב קוק זצ"ל (חיי הראי"ה) הדגיש בקריאתו ליהודי התפוצות, את דברי הנביא ישעיהו, "מִי אֵלֶּה כָּעָב תְּעוּפֶינָה וְכַיּוֹנִים אֶל אֲרֻבֹּתֵיהֶם".

"יש הבאים לארץ כעב, ויש הבאים כיונים. את העננים מסיעה הרוח ממקום למקום ללא יעד מוגדר; אך היונים חוזרות אל ביתם, אל ארובותיהם. ישנם יהודים המובלים בעל כורחם כעננים ממקום למקום, ובמקרה נקלעים לארץ-ישראל; ויש היודעים, כי ביאתם לארץ היא חזרה אל ביתם, כיונים אל ארובותיהם."

אחינו האהובים בארצות הברית, אתם תהיו כמו היונים! אשריכם ואשרינו! עתיד גדול מחכה לנו ביחד, פה בארץ ישראל.