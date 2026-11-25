במערכת הפוליטית מעריכים כי גדי איזנקוט עשוי להשלים בתוך שבוע עד שבועיים את מלאכת הרכבת הממשלה, במהלך דו־שלבי שבמסגרתו תצטרף תחילה יהדות התורה לקואליציה, ובהמשך תיכנס אליה גם ש"ס ותעניק לממשלה רוב של 61 חברי כנסת.

על פי התרחיש המדובר, הממשלה תושבע בשלב הראשון בתמיכת 55 חברי כנסת, ובהם חברי יהדות התורה. ש"ס עשויה להישאר בתחילה מחוץ לממשלה, אולם תיקי השרים המיועדים לה יישמרו עבורה, מתוך הערכה כי בתוך זמן קצר תצטרף גם היא לקואליציה.

אחת הנקודות המרכזיות במתווה היא הקמת הממשלה ברוב יהודי מבין המצביעים בעד השבעתה, כאשר המפלגות הערביות צפויות להימנע בהצבעה.

הן לא יהיו חלק מהקואליציה, לא ייחתמו עמן הסכמים קואליציוניים ולא יינתנו להן התחייבויות במסגרת הקמת הממשלה. עם הצטרפות ש"ס, הקואליציה צפויה ליהנות מרוב של 61 חברי כנסת גם ללא צורך בהימנעותן.

לצד ההתקדמות האפשרית במגעים, עדיין מרחפים סימני שאלה סביב סוגיית גיוס בני הישיבות והיכולת לגשר בין דרישות המפלגות החרדיות לבין דרישות הצבא והעמדה המשפטית. גם האפשרות שבג"ץ יתערב בהסדר שיגובש בין הצדדים נותרת פתוחה.

סימן שאלה נוסף נוגע לעמדתו של נפתלי בנט, המעוניין במהלך של אחדות עם הליכוד ובתנאי שאיזנקוט ראשון ברוטציה. לפי ההערכה, איזנקוט אינו מתכוון לוותר על המקום הראשון במסגרת חיבור בין השניים.

למרות המכשולים שנותרו, ההערכה היא כי המגעים עשויים להבשיל לכדי הקמת ממשלה כבר במהלך השבועיים הקרובים, ללא צורך בהליכה לבחירות נוספות.