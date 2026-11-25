התפתחות משמעותית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים הציעו היום (רביעי) לתביעה לשקול לוותר על האישום הראשון, תיק 4000, בשל קשיים ראייתיים ומשפטיים וסיכויי הרשעה נמוכים.

במקביל, הצביעו השופטים על ספקות משמעותיים גם בתיק 2000 והציעו לשמוע טיעונים נוספים של הצדדים. בנוגע לתיק 1000 קראו השופטים למצוא דרך שתאפשר להגיע לסיום ולהכרעה.

הדברים נאמרו בדיון חריג שנמשך כעשר דקות בלבד, בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שהתייצבה באולם לבקשת השופטים, למרות התנגדותה להתייצבות אישית.

בפתח הדיון הסבירה ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן-פלדמן, את ההחלטה לזמן את היועצת המשפטית לממשלה באופן אישי.

השופטים הבהירו כי אין בזימון משום הבעת אי-אמון בפרקליטים המנהלים את התיק, וכי נוכחות היועמ"שית נדרשת משום שהיא הגורם המוסמך לקבל החלטות בנוגע להמשך ההליך.

"נקודת המוצא היא שלאחר סיום עדותו של מר נתניהו, ההליך הגיע לצומת בה נכון לדעתנו לבחון כיצד יש להמשיך. לטעמנו, האינטרס הציבורי מחייב מחשבה מחדש", נמסר בדברי השופטים.

השופטים הדגישו כי מדובר בהתרשמותם בשלב הנוכחי של המשפט ולא בהכרעת דין, וכי הדברים מתייחסים לנתניהו בלבד, מאחר שעדויות הנאשמים האחרים טרם נשמעו.

בהמשך התייחסה פרידמן-פלדמן לתיק 4000 והצביעה על קשיים משמעותיים בהוכחת עבירת השוחד המיוחסת לנתניהו.

השופטים ציינו כי אחד המרכיבים המרכזיים באישום השוחד נשען על הטענה שנתניהו הנחה את מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, לפעול לטובת בזק.

לדבריהם, הטענה מבוססת בעיקר על עדותו של פילבר, אך קיים קושי לקבוע על בסיסה ממצאים עובדתיים, בין היתר בשל מהלך חקירתו, השינויים בגרסתו ונתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים עמה.

בנוסף, השופטים הטילו ספק בעצם הוכחתה של היענות חריגה מצד אתר וואלה. לדבריהם, לא ברור ביחס למה נטענת החריגות, וקיים ספק משמעותי אם הראיות מבססות את הטענה.

השופטים הוסיפו כי קיים "ספק רציני" גם בשאלה אם נתניהו היה מודע בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה, כפי שנטען בכתב האישום.

לדבריהם, לנוכח הקשיים הללו, גם הטענה לקיומו של ניגוד עניינים מעוררת קושי בכל הנוגע לעבירת הפרת האמונים. "לגבי אישום זה, אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים, במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש", הבהירו השופטים.

בהמשך לכך הציעו לתביעה לשקול לוותר על האישום הראשון. מדובר בהצעה לבחינה מחודשת של האישום, ולא בהחלטה על ביטולו.

ראש הרכב השופטים, רבקה פרידמן-פלדמן צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בהמשך התייחסו השופטים לתיק 2000, העוסק בשיחות שקיים נתניהו עם מו"ל ידיעות אחרונות, ארנון מוזס. השופטים הצביעו על ספק משמעותי בשאלה אם המעשים המתוארים בכתב האישום מגבשים עבירה פלילית.

האישום מתייחס לכך שנתניהו לא הפסיק את השיחות עם מוזס, דן עמו בפרטי הצעתו ונקט, לפי הנטען, פעולות שנועדו להציג אפשרות ממשית לקידום חקיקה שתיטיב עמו.

השופטים הבהירו כי קיים ספק אם המסקנות המשפטיות שמציגה התביעה אכן נובעות מהעובדות המתוארות בכתב האישום ומהראיות שהוצגו בבית המשפט.

בנוסף, הם הטילו ספק בשאלה אם הראיות מבססות את הטענה שנתניהו השתמש בכוח משרתו לצורך קבלת טובת הנאה אישית.

עם זאת, מאחר שלמדינה טרם ניתנה הזדמנות להציג טיעון מסודר בסוגיות הללו, הציעו השופטים לאפשר לצדדים להשמיע את טענותיהם לפני קבלת החלטה על המשך ההליך.

לאחר מכן התייחסו השופטים גם לתיק 1000, העוסק במתנות שקיבל נתניהו מאנשי עסקים. לדבריהם, בכפוף לבקשה לחיקור דין, עיקר הראיות בתיק כבר הוצגו בפני בית המשפט, ולכן ניתן לבחון דרכים להביא את ההליך לסיומו.

"נדמה לנו שניתן לחתור לסיום. אנו פתוחים לכל האפשרויות - צריך למצוא את הדרך הדיונית להגיע לשם", הבהירו השופטים.

בסיכום דבריהם הציגו השופטים את הצעתם להמשך ניהול המשפט: לשקול ויתור על האישום הראשון, לשמוע טיעונים נוספים של הצדדים בנוגע לאישום השני, ולפעול לסיום ולהכרעה באישום השלישי.

בתגובה להערות השופטים הבהירה היועצת המשפטית לממשלה כי מבחינת התביעה קיימות שתי דרכים אפשריות לסיום המשפט: הכרעת דין או הסדר שישקף את אופי המעשים והעבירות המיוחסים לנתניהו.

"יש שתי דרכים לסיום התיק: או הכרעת דין או הסדר שנותן ביטוי לאופי המעשים והעבירות", אמרה בהרב-מיארה.

היועמ"שית הוסיפה כי התביעה תבחן את הקשיים שעליהם הצביעו השופטים: "נקיים בחינה לגבי הדברים שאמרו כבודכם. אנחנו נכונים לכל אחת משתי הדרכים האלה לסיום התיק".

בהרב מיארה מגיעה לדיון צילום: יואב דודקביץ/TPS

הדיון התקיים לאחר ששלושת שופטי ההרכב, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, הורו ליועצת המשפטית לממשלה להתייצב בפניהם באופן אישי.

בהרב-מיארה ביקשה להימנע מהגעה, אולם השופטים דחו את עמדתה והבהירו כי נוכחותה חיונית לצורך דיון ישיר על המשך ניהול המשפט.

"לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה", כתבו בהחלטתם.

השופטים הסבירו כי "על מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".

בהחלטה המקורית לא פירטו השופטים את הנושאים שבכוונתם להעלות, והסתפקו בהגדרת מטרת הדיון כבחינת אופן ניהול ההליך וקידומו בכל הנוגע לנתניהו.

האם המשפט יסתיים בהסדר? ההערות שנשמעו בדיון עשויות להציב בפני התביעה שאלות בנוגע להמשך ניהול האישומים, ובכלל זה האפשרות לבחון מחדש את אישום השוחד בתיק 4000.

אפשרויות נוספות שעשויות להיבחן הן פנייה לגישור פלילי או חידוש המגעים להסדר טיעון, לאחר שהניסיונות להגיע להסכמה בתקופת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אביחי מנדלבליט, לא הבשילו.

בפרקליטות מיסוי וכלכלה ממשיכים לעמוד מאחורי תיק 4000, חרף הקשיים שעליהם הצביעו השופטים. על פי העמדה המיוחסת לבהרב-מיארה, הסדר טיעון עם נתניהו יתאפשר רק אם יכלול קלון, תנאי שנתניהו אינו מסכים לו.