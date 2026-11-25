שוב ביקרתי לפני כמה ימים את הפצועים האהובים שלנו בתל השומר. בשנתיים הראשונות ביקרתי אותם בכל שבוע. מאז, אני ממשיך לבקר פעם בכמה שבועות.

למרות שביקרתי המון פעמים, תמיד אני חש רעדה בכניסה למחלקה. המלחמה הצילה את מדינת ישראל, אולם אנשים רבים שילמו מחיר כבד. זוג צעיר היה במחלקת שיקום אורתופדי בתל השומר. הם התחתנו חודשיים קודם לכן.

הבעל נפצע בעזה ואיבד את רגלו. לפתע פונה הכלה הצעירה לבעלה ושואלת: "אם היית יודע שכך יקרה, האם היית הולך לעזה?". הבעל, מבלי כל הרהור, הגיב: "גם אם חס וחלילה הייתי מאבד שתי רגליים, הייתי עושה אותו דבר - הולך להגן על עם ישראל!". והכלה מגיבה מיד: "אני כל כך שמחה שהתחתנתי אתך!!".

בפרשת השבוע נשאר יעקב אבינו לבדו בלילה, ונאבק עם המלאך עד עלות השחר. המלאך אינו יכול לו, ונוגע בכף ירכו. יעקב נפצע, אך אינו מרפה: "לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי". ודווקא מתוך המאבק ומתוך הפציעה הוא זוכה לשם החדש, שם המעיד על הגבורה: "לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל".

כאלה הם החיילים שלנו. הם נפצעו ושילמו מחיר כבד, ובכל זאת אינם מוותרים. הם ממשיכים להיאחז וממשיכים לומר "הייתי עושה אותו דבר", ומתוך הפציעה עצמה צומחת ברכה.

לאחר מכן, מופיע פסוק מופלא: "וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ כַּאֲשֶׁר עָבַר אֶת פְּנוּאֵל, וְהוּא צֹלֵעַ עַל יְרֵכוֹ". השמש זורחת, והוא עדיין צולע. הזריחה אינה מבטלת את הצליעה, והצליעה אינה מבטלת את הזריחה.

כך גם אצלנו. המחיר כבד מאוד, אולם אחד הדברים שנותנים כוח הוא הידיעה שבזכות החיילים הנפלאים שלנו, נשות החיילים ובני משפחותיהם, עם ישראל הצליח לצאת מאחת הנקודות הנמוכות ביותר. מהחושך של שמחת תורה לפני שלוש שנים הגענו אל הזריחה: לנצחונות רבים ולהישגים עצומים, שגם אויבינו השונאים אותנו עומדים המומים נוכח ההצלחה של צה"ל.

הגודל והרוממות אינם מבטלים את הכאב, אולם הם נותנים כוחות כדי להתמודד אתו, כדי להתרומם ממנו.

מיד אחר כך מצווה התורה: "עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה... עַד הַיּוֹם הַזֶּה". הצליעה של יעקב לא נשארה רק שלו. עם שלם, בכל הדורות, זוכר את הפציעה של אביו. ספר החינוך (מצווה ג) מסביר שהמצווה הזו באה לחזק אותנו: גם כשעם ישראל נפגע וסובל, הוא לא יאבד. וכשם שזרחה השמש ליעקב, כך תזרח לנו הגאולה.

יעקב נאבק לבדו: "וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ". התפקיד שלנו הוא לדאוג שאף פצוע ואף משפחה לא יישארו לבד. לעולם לא לשכוח את כל אלו שקשה להם. לא לשכוח את הפצועים. לא לשכוח את בני משפחותיהם. לא לשכוח את משפחות השכול. הם הגיבורים שלנו! בזכותם הגענו להישגים גבוהים כל כך במלחמה, ולכן נשיב להם כגמולם הטוב, באהבה, בחיבוק ובכל עזרה שנוכל להעניק להם.

רש"י מביא את דברי המדרש על "ויזרח לו": "לצרכו, לרפאות את צלעתו". בע"ה, כשם שזרחה השמש ליעקב כדי לרפא אותו, כך תזרח לפצועים שלנו "שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ", ותהיה להם רפואה שלמה. ושהם ובני משפחותיהם יזכו לטובה ולברכה כל ימי חייהם.

הכותב הוא רב גוש עציון ונשיא עמותת סולמות