בריטניה ואוסטרליה הטילו סנקציות על מספר חברות ישראליות בגין בניית בתים ליהודים ביהודה ושומרון. הצעת חוק של מעל 70 חברי קונגרס דמוקרטים מבקשת לעשות אותו דבר.

נראה שאין אף הקשר אחר בו הוטלו סנקציות כאלה בגין בניית בתים, אולם שתי הממשלות מסבירות את פעולתן כחיונית ל"שמירה על פתרון שתי המדינות".

מטילי הסנקציות מניחים שאוכלוסייה של מיעוט יהודי הופכת את המדינה הפלסטינית ל"לא בת קיימא". הסיבה לכך אינה ברורה. אזרחים ערבים מהווים חמישית מאוכלוסייתה של ישראל, ולמרות המתחים הפנימיים, המפלגות הערביות נהנו מהצלחה חסרת תקדים בבחירות האחרונות לכנסת. מפלגה לאומנית ערבית ומפלגה ששורשיה נטועים בתנועת האחים המוסלמים עשויות להיות הגורם המכריע בהרכבת הממשלה הבאה של מדינת הרוב היהודי היחידה בעולם. במקרה הלא סביר שבו כל היהודים ביהודה ושומרון יבחרו להפוך לאזרחי המדינה הפלסטינית, הם יהוו אולי 10% מהאוכלוסייה.

הדבר הזה מדגיש פרדוקס יסודי בקריאות ל"פתרון שתי המדינות" שייתן מענה לשני העמים באזור. בעוד הזכויות האזרחיות הערביות נחשבות תנאי הכרחי עבור המדינה היהודית, תומכי הפתרון לא מציגים אף דרישה דומה להגנה על הזכויות היהודיות במדינה פלסטינית. רק בישראל "יחיו שני העמים... זה לצד זה בדו-קיום של שלום", כמו שאמר שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. במדינה הפלסטינית השכנה, מטילי הסנקציות תומכים בשקט במדינה אתנית טהורה.

נשיא הרשות הפלסטינית (הרש"פ) מחמוד עבאס הצהיר שבמדינה פלסטינית "לא נראה את נוכחותו של ישראלי אחד... על אדמותינו". החוק הפלסטיני אוסר על קנין יהודי של אדמות; כמה תושבי יריחו נעצרו בידי הרש"פ החודש בגלל חלקם במכירת קרקעות פרטיות ליהודים. מדוע התומכים הליברלים המערביים של המדינה הפלסטינית לא דורשים מהרש"פ את מה שהם דורשים מישראל?

אין ספק שיש איבה ארוכת שנים בין הפלסטינים ליהודים. אולם עובדה זו לא תתקבל לעולם כתירוץ לנישול הערבים הישראליים מזכויותיהם. מנהיגים פלסטינים יכולים אמנם לחשוש שמיעוט יהודי ייצור ברית עם ישראל, אולם בישראל קיימים אותם חששות בדיוק לגבי האוכלוסייה הערבית, שמפלגותיה הפוליטיות מאמצות בגלוי את המאבק הלאומי הפלסטיני, וחלק מחבריהן אף מסרבים לכנות את החמאס ארגון טרור.

קיומן של שתי מדינות בעלות רוב אתני מובחן, כאשר לכל אחת יש אוכלוסיית מיעוט באחרת, היא דבר אחד. המציאות של מדינה אתנית מונוליטית בעלת קשרים עם אוכלוסיית מיעוט של שכנתה הרב-אתנית היא דבר אחר לחלוטין. המקרה הראשון רווח - כמו דנמרק וגרמניה או איטליה וסלובניה. השני הוא מתכון לערעורה של המדינה הפלורליסטית.

אף על פי כן, תומכי המדינה הפלסטינית לא דורשים הגנה על זכויות מיעוטים כתנאי מקדים להקמתה, כמו שהם דורשים מישראל. אפשר לטעון שההתנגדות הפלסטינית היא לא ליהודים כיהודים, אלא לישראלים. אולם כאשר ערבים ישראלים קונים או בונים בתים ביהודה ושומרון, הרש"פ ובעלות בריתה לא מגנות אותם כמתנחלים ולא דורשות את פינויים.

למעשה, ערבים ישראלים רבים שומרים על זהות פלסטינית מוצקה, תומכים בתנועה הלאומית הפלסטינית ומניפים את דגל פלסטין. חבר הכנסת הערבי-ישראלי אחמד טיבי שימש יועץ ומנהל משא ומתן של יאסר ערפאת, והוא מונה בימים אלו לסגן יו"ר הכנסת.

אפשר לתהות אם פלסטינים יהיו מסוגלים לחיות בשלום לצד ישראלים יהודים, שייראו בעיניהם "שרידי הכיבוש". אלא שהישראלים היו יכולים לטעון בשנת 1948 שהמדינה היהודית החדשה לא צריכה "לרשת" אוכלוסייה ערבית, שאולי תמכה או סייעה בפלישה הערבית לישראל שמטרתה המוצהרת הייתה השמדת המדינה, או השתתפה בגל הטרור של 1936 - 1939, שגבה את חייהם של מאות יהודים.

מאז, התרחשו מקרים שבהם ישראלים ערבים ביצעו פיגועי טרור בשם המאבק הפלסטיני, תופעה שהתעצמה מאז המלחמה בעזה. ישראל עוד נושאת את צלקות המהומות הערביות של שנת 2021, שכללו דקירות המוניות, הצתות, ניסיונות פריצה לבתים ומקרי ירי. בניגוד לכך, למרות כמה וכמה מלחמות ערביות-ישראליות מרכזיות, האוכלוסייה הערבית בישראל מעולם לא הייתה קורבן לסוג המהומות והפוגרומים שדחקו את רגליהם של 800,000 יהודים משאר השטח של המזרח התיכון.

סביר שיהיה חשש בירושלים מהאפשרות שמדינה פלסטינית תתסיס מלחמת אזרחים בגבולות שכנתה המעורבת. למרות זאת, לו ישראל הייתה דורשת שכל הסכם שלום עם מדינה פלסטינית יכלול את העברת האוכלוסייה הערבית, תומכי פתרון שתי המדינות היו מגנים זאת כ"גזענות".

מי שבעד דו-קיום של ערבים ויהודים במדינת ישראל צריך לדרוש לא פחות מהפלסטינים. היעדר הדרישה הזו מהווה תמיכה במדינה פלסטינית לוחמנית, והודאה בכך שהעתיד שעומד לנגד עיני התומכים לא נראה כמו איטליה וסלובניה אלא כמו רוסיה ואוקראינה. יש להודות שלאור העובדה שהרש"פ לא מאפשרת לאזרחיה שלה עצמה להצביע בבחירות לאומיות כבר עשרים שנה, אין הרבה היתכנות לשוויון פוליטי ליהודים במדינה פלסטינית.

הטלת הסנקציות על בניית בתים ליהודים היא בפשטות אימוץ חזונם של המנהיגים הפלסטינים - מדינה בנוסח אפרטהייד, ללא יהודים. היא גם הודאה מרומזת בכך שתומכי תהליך השלום לא באמת מצפים שמדינה פלסטינית תהיה שוחרת שלום או דמוקרטית, ובכל זאת, הם מתעקשים לכפות את הקמתה.