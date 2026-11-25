חבר הכנסת לשעבר צבי סוכות שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לגדי גבריהו, בעקבות דברים שאמר בריאיון לרשת כאן ב', שבהם ייחס לסוכות את הצתת המסגד בכפר יאסוף שבשומרון.

במכתב, שנשלח באמצעות עורכי הדין ברק קדם ואריאל חיומי ממשרד ארבוס, קדם וצור, דורש סוכות פיצוי בסך 150 אלף שקלים והתנצלות פומבית בתוך שבעה ימים.

הרקע למכתב הוא ריאיון שהעניק גבריהו, יו"ר תג מאיר, ביום ראשון לתוכנית "בחצי היום עם אסתי פרז" בכאן ב'.

במהלך הריאיון, כך לפי מכתב ההתראה, אמר גבריהו: "אגב, בהמשך למה שאמרת, כשאנחנו התחלנו לפעול אחת הפעולות הראשונות, תג מחיר הראשונות, הייתה בכפר יאסוף בשומרון - הציתו שמה מסגד, ומי שהצית את המסגד קראו לו צבי סוכות".

במכתב ההתראה דוחים עורכי דינו של סוכות את הדברים וטוענים כי מדובר בהאשמה שקרית המייחסת לו ביצוע עבירה פלילית חמורה.

לטענתם, הדברים נאמרו במסגרת תוכנית אקטואליה בעלת חשיפה ציבורית רחבה, וגרמו לפגיעה בשמו הטוב ובמוניטין שלו.

עורכי הדין הגדירו את הפרסום כניסיון ל"סיכול ממוקד" של שמו הטוב של סוכות, וטענו כי הדברים חורגים באופן קיצוני מגבולות השיח הציבורי הראוי.

במכתב הודגש כי חומרת הדברים מתעצמת לנוכח העובדה שגבריהו פועל בזירה הציבורית ומציג עצמו כמי שמקדם ערכים של סובלנות וכבוד לזולת.

עורכי דינו של סוכות טוענים כי הדברים עולים כדי לשון הרע. במכתב צוין כי הפיצוי המרבי ללא הוכחת נזק במקרה של פרסום בכוונה לפגוע עומד, לפי חישובם לאחר הצמדה למדד, על כ-168 אלף שקלים.

עם זאת, לצורכי פשרה ומבלי לפנות בשלב זה לבית המשפט, דורש סוכות מגבריהו לשלם לו 150 אלף שקלים ולפרסם התנצלות פומבית מפורשת, שנוסחה יתואם עמו.

עורכי הדין הבהירו כי אם הדרישות לא ייענו בתוך שבעה ימים, יפעלו למיצוי זכויותיו של סוכות באמצעים משפטיים, לרבות דרישה לתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.