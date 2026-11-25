בימים האחרונים התעוררה סערה סביב הביקורת הנוקבת שספגו חברי הכנסת החדשים אליסף פרץ ושירה שפירא.

כאם שכולה, חשוב לי לומר דבר אחד ברור: מי שבוחר למלא תפקיד ציבורי, ובמיוחד מי שנבחר לכנסת כשליח ציבור, חייב להיות מוכן להתמודד עם ביקורת, גם כשהיא קשה ונוקבת, בלי קשר למה שעבר, למי שאיבד ולכאב שהוא נושא עמו. מרגע שאדם מקבל עליו תפקיד ציבורי, הביקורת היא חלק בלתי נפרד ממנו.

אי אפשר לאחוז במקל בשני קצותיו: לכהן כחבר כנסת מצד אחד, ומנגד לטעון שאסור לבקר אותך משום שאתה בן למשפחה שכולה.

כשאני התנגדתי בכל כוחי לשחרור המחבל שרצח את בני במסגרת עסקת מחבלים, ספגתי ביקורת קשה מנשוא. האשימו אותי שאינני רוצה לראות את החטופים בחיים, שאני "אוכלת מוות", ועוד הטיחו בי אמירות קשות ופוגעניות. עצם הביקורת על עמדתי הייתה לגיטימית. הבעתי עמדה ציבורית, וזכותם של אחרים לחלוק עליי, גם כשאני אם שכולה. עם זאת, ביקורת עניינית אינה מצדיקה הכפשות אישיות. איש לא דרש להעניק לי חסינות מביקורת רק משום ששכלתי את בני, ואף לא נשמעו גינויים נרחבים להכפשות שספגתי באותם ימים.

אבל במקרה של אליסף פרץ ושירה שפירא, הדברים חמורים אף יותר בעיניי. אתם אינכם ממלאים רק תפקיד ציבורי; אתם עשויים להימצא בעמדה מכרעת. ההצבעה שלכם עשויה לקבוע אם תקום כאן ממשלה הנשענת על מי שאני רואה בהם אויבי ישראל ותומכי טרור, או ממשלה ציונית־לאומית, כפי שלדעתי ראוי שתקום. זה מה שמונח על כף המאזניים, וזו האחריות המוטלת על כתפיכם.

אם חלילה תובא להצבעה ממשלה הנשענת על אויבי ישראל, אפילו בתמיכה מבחוץ, עליכם לעשות כל שביכולתכם כדי למנוע את הקמתה. בעיניי, אין מקום להימנעות, לפרישה או להעברת ההכרעה לאחרים בשם צו המצפון. נבחרתם לייצג את הציבור, ועליכם לפעול בכל דרך אפשרית כדי למנוע את הקמתה של ממשלה כזאת: להצביע נגדה ולפעול להקמת ממשלה ציונית־לאומית.

השכול אינו יכול לשמש חומת מגן מפני ביקורת על החלטותיכם הציבוריות, והוא גם לא יסיר מכם את האחריות לתוצאותיהן. אם תתמכו בממשלה כזאת, או אם תבחרו להימנע מהצבעה או לפרוש באופן שיאפשר את הקמתה, האחריות לכך תירשם גם על שמכם.

הסכנה, בעיניי, היא אותה סכנה. מי שביכולתו למנוע מהלך שהוא רואה כמסוכן למדינה, אך בוחר שלא לעשות זאת, אינו יכול להתנער מאחריות לתוצאה.

אני אומרת לכם את הדברים מתוך היכרות עמוקה עם השכול, עם הקושי ועם הכאב. דווקא משום כך אני יודעת שהכאב האישי אינו יכול לפטור אותנו מאחריות ציבורית. אם תאפשרו את הקמתה של ממשלה הנשענת על מי שלדעתי תומכים בטרור, האחריות לכך תלווה אתכם גם בעתיד.

מי שבוחר להיות נבחר ציבור מקבל עליו לא רק את הזכות להשפיע, אלא גם את החובה לשאת באחריות להחלטותיו. השכול ראוי לכבוד ולרגישות, אבל הוא אינו מעניק חסינות מביקורת, ואינו יכול לשמש תירוץ להימנעות מהכרעה.