דירה חדשה בירושלים בשווי 1.3 מיליון דולר, או 700 אלף דולר במזומן. את זה יצטרך להחליט הזוכה הגדול בהגרלת החלומות השנה. בסרטון חדש מראה שמואל סקט, יו"ר ארגון עם ישראל חי, מה מחכה לזוכה, ומגלה עוד כמה הפתעות.

אולי אתם הזוכים הבאים - לחצו כאן והצטרפו להגרלה>>>

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הגרלת עם ישראל חי קרן 'עם ישראל חי'

הדירה נמצאת בפרויקט "לב העיר" בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. היא חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה, חניה ומחסן. זוכה שלא מעוניין לעבור לירושלים יכול לבחור במקומה בפרס כספי של 700 אלף דולר.

ויש עוד. בתוספת "כרטיס הסופר", הזוכה מקבל את הדירה עם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי 25 אלף דולר.

לאורך הדרך מתקיימות גם הגרלות בונוס על 15 אלף דולר במזומן כל אחת. הקרובה תיערך אי"ה בה' בטבת, וכל מי שירכוש כרטיס עד אז ייכנס אליה אוטומטית. ההגרלה הגדולה על הדירה תתקיים בב' אדר ב' תשפ"ז, בשידור חי.

הצטרפו עד ה' בטבת ותיכנסו גם להגרלת הבונוס על 15 אלף דולר - לחצו כאן>>>

כל כרטיס הוא גם תרומה: למוסדות תורה של הציבור הליטאי, החסידי והספרדי, לספרי תורה לבסיסי צה"ל, לאמבולנס ממוגן לשדרות ולחבילות שבת למשפחות נזקקות.

מאז 2018 העניקה ההגרלה שמונה דירות בירושלים לשמונה משפחות, ושמות הזוכים ותמונותיהם מפורסמים באתר. השנה תצטרף אליהן משפחה תשיעית. אולי זו תהיה שלכם.

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