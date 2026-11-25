סרטון קמפיין - מקווה טהרה מלאכי השלום

כעשור לאחר הקמת חוות מלאכי השלום והסדרתו, יוצאים התושבים למבצע גיוס מיוחד להקמת מקווה נשים - הלב הפועם של טהרת המשפחה, שישרת את היישוב ואת 13 החוות הסובבות אותו.

זה הזמן לקחת חלק! מצטרפים עכשיו לבניית מקווה הנשים במלאכי השלום >>>

לפני כעשור עלו משפחות צעירות אל הגבעות, מתוך אמונה גדולה, אהבת הארץ וחזון חלוצי. בעבודת כפיים, במסירות ובנחישות הן הקימו את מלאכי השלום.

מאז הצטרפו משפחות נוספות, נבנו בתים, הוקם בית כנסת וצמחה קהילה חמה ומגובשת. מנקודת התיישבות קטנה הפך מלאכי השלום ליישוב חי ומתפתח שממנו יצאה תנופת התיישבות ל13 חוות.

אלא שהקמת יישוב היא רק תחילת הדרך..

האתגר הגדול של ההתיישבות הצעירה הוא להפוך את החזון החלוצי למציאות של חיים יציבים ומבוססים לדורות.

כעת מבקשים במלאכי השלום לעלות קומה נוספת ולבנות תשתית בסיסית של טהרה וקדושה: מקווה נשים ראשון באזור. לא מדובר על נוחות, מדובר באמירה של קביעות וחיבור עמוק לקרקע - צורך קיומי ל93 משפחות שבלעדיו קשה לקיים חיי קהילה ומשפחה שלמים במקום.

תחת הסלוגן "השלב הבא בהתיישבות הצעירה" - יוצאים התושבים בקמפיין גיוס המונים ומבקשים לרתום את הציבור להמשך בניין היישוב ופיתוחו.

לפני עשור הונחו כאן היסודות. עכשיו הגיע הזמן להעמיק את השורשים ולבנות את העתיד. הצטרפו אלינו והיו שותפים בבניין מלאכי השלום ובהמשך צמיחת ההתיישבות באזור כולו.

זה הזמן לקחת חלק! מצטרפים עכשיו לבניית מקווה הנשים במלאכי השלום >>>