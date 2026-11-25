החורף מביא איתו סופות, רוחות חזקות ולפעמים גם שלג, ואיתם הפסקות חשמל. לפי פיקוד העורף, גם במצבי חירום ביטחוניים ייתכנו הפסקות חשמל שנמשכות שעות רבות ואף ימים. מי שנערך מראש עובר אותן בלי לזרוק אוכל, בלי להישאר בחושך, ובעיקר בלי לסכן את בני הבית בשימוש לא נכון בגנרטור.

בקצרה: מה עושים

מכינים מראש תאורה על סוללות, מטענים ניידים, רדיו על סוללות, מים ומזון שלא צריך קירור. שומרים את המקרר סגור. מקרר סגור שומר על המזון עד 4 שעות, ומקפיא מלא כ-48 שעות (כ-24 שעות אם הוא חצי מלא). אם ההפסקה צפויה להימשך יותר, או שיש בבית ציוד שחייב חשמל, צריך מקור חשמל: גנרטור לבית עם חצר, או תחנת כוח נטענת לדירה. גנרטור מפעילים רק בחוץ, ולעולם לא מחברים אותו לשקע בקיר.

מה מכינים לפני שהחשמל נופל

פיקוד העורף מסכם את ההיערכות בראשי התיבות מנתק"ת: מזון שלא דורש קירור, נוזלים (בבניינים גבוהים המשאבות שמעלות מים לדירות עלולות להפסיק לעבוד), תאורת חירום על סוללות, קבלת התרעה ותקשורת. בפועל זה אומר טלפון טעון, יישומון פיקוד העורף, מטענים ניידים ורדיו שעובד על סוללות, למקרה שגם הרשת הסלולרית נופלת.

כדאי להוסיף לרשימה את מה שמיוחד למשפחה שלכם: מזון לתינוקות, תרופות שצריך לשמור בקירור או ציוד רפואי שעובד על חשמל. ובזמן ההפסקה עצמה לא משתמשים במעלית, כי היא עלולה להיעצר בפתאומיות.

כמה זמן האוכל במקרר מחזיק

לפי משרד החקלאות האמריקאי, מקרר שהדלת שלו נשארת סגורה שומר על המזון בטמפרטורה בטוחה עד 4 שעות. אחרי זה בשר, עוף, דגים, ביצים ושאריות מבושלות כבר אינם בטוחים. מקפיא מלא מחזיק כ-48 שעות, ומקפיא חצי מלא כ-24 שעות, שוב בתנאי שלא פותחים אותו.

לכן בזמן הפסקה פותחים את המקרר כמה שפחות, ואוכלים קודם את מה שמתקלקל מהר, ורק אחר כך מזון יבש ושימורים. לא טועמים אוכל כדי לבדוק אם התקלקל. כשיש ספק, זורקים.

גנרטור צילום: Power Tools

מתי צריך מקור חשמל, ואיזה מתאים לכם

אם ההפסקה צפויה להימשך יותר מכמה שעות, ויש לכם מקרר ומקפיא מלאים, תינוק בבית או ציוד רפואי שחייב חשמל, מקור חשמל חלופי כבר אינו מותרות.

קודם מחשבים כמה חשמל צריך. רושמים את המכשירים שחייבים לעבוד באותו זמן, ובודקים על כל אחד את מדבקת ההספק בוואט, בדרך כלל בגב המכשיר או בתחתיתו. מחברים את המספרים ומשאירים מרווח. שימו לב לשני דברים: מכשירים עם מנוע, כמו מקרר, מקפיא ומשאבה, צורכים ברגע ההדלקה הרבה יותר מאשר בזמן עבודה רגילה. ומכשירי חימום, כמו קומקום, תנור, מפזר חום ודוד חשמל, הם הכבדים ביותר, ולכן עדיף להשאיר אותם מחוץ לתוכנית.

בית פרטי עם חצר: גנרטור בנזין נותן הכי הרבה הספק לשעות ארוכות. אם רוצים להפעיל ממנו גם ראוטר, מחשב או טלוויזיה, בוחרים גנרטור עם מייצב מתח (AVR) או גנרטור אינוורטר, ששומרים על מתח יציב שלא יפגע באלקטרוניקה. דגם שקט חשוב גם בגלל השכנים, בעיקר כשהוא עובד בלילה. לדוגמה, גנרטור מושתק להשכרה של 3,000 וואט עם מייצב מתח ומיכל של 9 ליטר עובד לפי המפרט כ-6 שעות על מיכל מלא, וזה מספיק בדרך כלל למקרר, מקפיא, תאורה וטעינת טלפונים.

דירה בבניין: גנרטור דלק אסור להפעיל בתוך הדירה או במרפסת סגורה, בגלל הגזים שהוא פולט. כאן הפתרון הוא תחנת כוח נטענת: סוללה גדולה עם שקעים רגילים, בלי דלק, בלי פליטות ובלי רעש, ולכן אפשר להפעיל אותה גם בתוך הבית. לדוגמה, תחנת כוח ניידת של 1,500 וואט עם סוללה של 1,280 וואט-שעה מפעילה מקרר רגיל בין 0.7 ל-1.4 ימים, תלוי במקרר, ונטענת מחדש משקע רגיל כשהחשמל חוזר, או מפאנל סולארי.

ארבעה כללי בטיחות שאסור לוותר עליהם

גנרטור בטוח כשמשתמשים בו נכון, אבל טעות בו עלולה לעלות בחיים. רשות החשמל והמוסד לבטיחות ולגיהות מדגישים את הכללים הבאים:

מפעילים רק באוויר הפתוח. הגנרטור פולט פחמן חד-חמצני, גז רעיל בלי צבע ובלי ריח. מציבים אותו מחוץ לבית, רחוק מדלתות ומחלונות, ומכוונים את הפליטה הרחק מאנשים. כדאי גם להתקין בבית גלאי פחמן חד-חמצני. לפי נתוני הוועדה האמריקאית לבטיחות מוצרי צריכה, בין 2011 ל-2021 היו בארה"ב 1,339 מקרי הרעלה מגנרטורים ניידים, 758 מהם קטלניים, וכמחציתם קרו בחודשי החורף, כשגנרטורים שימשו בהפסקות חשמל. לא מחברים לשקע בקיר. חיבור כזה עלול להזיק לרשת החשמל ולגנרטור ולסכן את המשתמשים. מי שרוצה להזין מהגנרטור את מערכת החשמל של הבית צריך מערכת ייעודית בלוח החשמל, שמתקין רק חשמלאי. בלי מערכת כזו, מחברים את המכשירים ישירות לגנרטור. מתדלקים רק כשהגנרטור כבוי, ומרחיקים ממנו מיכלי דלק וחומרים דליקים. לא מכסים אותו בזמן שהוא עובד. מתייעצים עם חשמלאי לגבי הכבל המתאים ולגבי המכשירים שאפשר להפעיל יחד, לפי ההספק של הגנרטור.

לקנות גנרטור או לשכור?

ברוב הבתים יש כמה הפסקות חשמל ארוכות בשנה, לא יותר. גנרטור שקונים בשבילן עומד רוב השנה במחסן, תופס מקום וצריך תחזוקה והנעה מדי פעם כדי שיעבוד ביום שצריך אותו. השכרה ליום או לכמה ימים עולה כמה מאות שקלים, והמכשיר נבדק לפני המסירה ומגיע עם שמן מנוע מלא, מוכן להפעלה. גם מי שצריך חשמל לאירוע או לשיפוץ יכול לשכור לפי הצורך, בלי להחזיק מכשיר כל השנה.

הטיפ החשוב ביותר: לא מחכים שהחשמל ייפול. כשהתחזית מתריעה על סערה, זה הזמן לאסוף גנרטור או תחנת כוח, לבדוק שהם עובדים ולהכין דלק במיכל תקני. ברשת Power Tools, למשל, יש השכרת גנרטורים ותחנות כוח לפי יום, באיסוף עצמי מהסניפים בירושלים (גבעת שאול) ובתל אביב.

שאלות נפוצות

אפשר להפעיל גנרטור במרפסת של דירה?

גנרטור דלק מפעילים רק באוויר הפתוח, לא בתוך מבנה ולא במקום סגור או סגור חלקית. במרפסת סגורה או בחדר שירות זה מסוכן. בדירה עדיף להשתמש בתחנת כוח נטענת.

כמה זמן גנרטור עובד על מיכל דלק אחד?

זה תלוי בגודל המיכל ובעומס. גנרטור של 3,000 וואט עם מיכל של 9 ליטר עובד לפי המפרט כ-6 שעות. להפסקה ארוכה מכינים דלק נוסף במיכל תקני, ומאחסנים אותו רחוק מהגנרטור.

תחנת כוח יכולה להפעיל מזגן או תנור?

לזמן קצר בלבד. לפי נתוני היצרן, תחנה עם סוללה של 1,280 וואט-שעה מפעילה מזגן בין שעה ועשרים דקות לשעתיים וחצי, לפי גודל המזגן, ותנור חשמלי כשעה. היא מתאימה יותר למקרר, לתאורה, לראוטר ולטעינת טלפונים.

הפסקת חשמל ארוכה לא חייבת להפוך למשבר. רשימת ציוד קצרה, מקרר סגור ומקור חשמל שהוכן לפני הסערה מספיקים כדי שהבית ימשיך לתפקד, בבטחה.