ח״כ טלי גוטליב

ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) סבורה כי ניתן להביא לסיומו של משפט נתניהו ללא הסדר טיעון וללא הכרעת דין, באמצעות ביטול כתב האישום בהסכמת הצדדים.

בריאיון לערוץ 7, בעקבות התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה בפני הרכב השופטים, מציגה גוטליב את המתווה המשפטי שלדעתה עשוי לאפשר את סיום ההליך ומותחת ביקורת חריפה על התנהלות התביעה.

גוטליב מבקשת להבחין בין הסדר טיעון לבין ההבנות שאליהן קראו, לדבריה, השופטים להגיע. היא מפנה לסעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, העוסק בביטול אישום בהסכמת התובע והנאשם. "הם לא קראו להגיע להסדר. הם קראו להגיע להבנות", היא אומרת ומסבירה כי ניתן לבטל את כתב האישום בהסכמה מבלי שהדבר ייחשב לזיכוי. להערכתה, גם נתניהו עשוי להסכים למהלך כזה.

גוטליב תוקפת את תגובתה של בהרב־מיארה לדברים ששמעה מהשופטים ואת התייחסותה לאפשרות של הסדר טיעון. "מגיעה היועצת המשפטית לממשלה, ראש החנית לכאורה של מערך התביעה הפלילית, מגיעה עם פתק. שתי שורות היא לא יודעת לומר בעל פה", היא אומרת ומוסיפה: "מישהו ביקש הסדר טיעון? תמחקי את כתב האישום, תעשי טובה לפרקליטים שלך".

לדבריה, זימונה החריג של היועמ"שית נועד בין היתר להביא לידיעת הציבור את הקשיים שעליהם הצביעו השופטים במהלך המשפט. גוטליב טוענת כי חלקים משמעותיים מהעדויות ומההתרחשויות באולם אינם זוכים לסיקור מספק בכלי התקשורת המרכזיים, וכי גם המסרים שהועברו לפרקליטים המנהלים את ההליך לא הובילו לשינוי בעמדת התביעה.

"הם הביאו אותה לבית המשפט כדי שזה יהיה מסוקר. הם הביאו אותה לבית המשפט כדי שיהיה ברור לציבור מה אין בתיק הזה ומה קרה בתיק הזה", אומרת גוטליב. להבנתה, השופטים הבהירו ליועמ"שית את הקשיים המהותיים באישום השוחד בתיק 4000 ואת הספק באשר לקיומה של עבירה בתיק 2000, בעוד שביחס לתיק השלישי טרם גיבשו הכרעה.

בהמשך מטילה גוטליב ספק בבקיאותה של בהרב־מיארה בפרטי המשפט ובדין הפלילי. היא מזכירה את החלטת השופטים בעבר שלא להתיר את תיקון כתב האישום בנוגע למועד הפגישה בין שלמה פילבר לנתניהו, ואת תגובתה של היועמ"שית באותה עת. לטענתה, גם הדברים שהשמיעה בהרב־מיארה בדיון הנוכחי נוסחו עבורה בידי אחרים.

גוטליב קושרת בין הביקורת שלה על ניהול משפט נתניהו לבין האפשרות שיוגש נגדה כתב אישום. לדבריה, הליכים פליליים משמשים להטלת מורא על אישי ציבור, אך היא אינה מתכוונת לשנות את התנהלותה בשל כך. "עליי אי אפשר להטיל אימה כי יש לי יראת השם, אני יודעת מה עשיתי", היא אומרת.

הביקורת של גוטליב מופנית גם כלפי אנשי המחנה הלאומי, שלטענתה אינם עומדים בנחישות מספקת על עקרונותיהם. בהתייחס למגעים להקמת הממשלה היא קוראת להם שלא לוותר על ערכיהם. "הימין תמיד מרכין את ראשו, תמיד ממלכתי. אתם השתגעתם? מה אתם עושים? תהיו מספיק אמיצים, אנשי ימין".

גוטליב מדגישה כי העיסוק המתמשך שלה במשפט נתניהו אינו נובע מנאמנות אישית לראש הממשלה, אלא מתפיסת עולמה ומהתנגדותה למה שהיא מגדירה כרדיפה משפטית של הימין. "אני לא אדם ביביסט, אני אדם ימני מאוד", היא אומרת וטוענת כי כתב האישום נגד נתניהו הוגש מתוך כוונה להשפיע על תוצאות הבחירות.

בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, מטיחה גוטליב האשמות חמורות בפרקליטים המעורבים בתיקי נתניהו ומייחסת להם עבירות של שיבוש והפרת אמונים. היא אף מתייחסת לשאיפתה לכהן בעתיד כשרת המשפטים ומבהירה כי בכוונתה להמשיך לעסוק בהתנהלות גורמי התביעה: "אני לא אשקוט עד שאחרון הרודפים ייתן את הדין".