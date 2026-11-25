לאחרונה, יצא סרטון ויראלי וממכר עם עיבוד מחודש של "שיר הבריונים" של המשורר יעקב כהן. השיר נכתב ב1903 בעקבות פרעות קישינב, אומץ כהמנון על ידי "השומר" ועל ידי "ברית הבריונים", והיה פופולרי מאד אצל חברי התנועה הרוויזיוניסטית.

השיר מתנגן לו כרקע לתמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית המחברות ומשוות בין לוחמי המחתרות וברית הבריונים שפעלו לפני הקמת המדינה לבין פעילותם של נערי הגבעות של ימינו. הסרטון "מוקדש באהבה ללוחמים למלכות ישראל בכל דור ודור, דרך לוחמי המחתרות ועד גיבורי הגבעות".

אבל אם זו ההקדשה, נכון להתחיל עם הדור הראשון של לוחמים למלכות ישראל שנקראו בריונים. הרי כדי באמת להבין תופעה לעומקה, תמיד כדאי לחזור לשורש. מי היו הבריונים שהסרטון מציג כגיבורים לדוגמא ולמופת, ואלו שאלות כדאי לשאול על המפעל שלהם, והיישום העכשווי שלו?

כשיעקב כהן כותב "קמנו, שבנו, אנחנו בריונים", הוא לא חושב על המילה במובנה המקובלת בימינו. לא מדובר בבריון בחצר בית הספר, ילד אלים וגס שמשליט אימה על ילדים אחרים. וזו גם לא סתם מילה נרדפת לגיבור, כפי שהסבירו אחרים. כהן מדבר על בריונים ששבים, בריונים היסטוריים שחיו ופעלו, ועכשיו קמים לתחייה שוב "לגאול את ארצנו בסער מלחמה", לאחר שבסבב הראשון, המאבק שלהם נכשל, ויהודה נפלה "בדם ואש".

כהן חושב על מי שחז"ל כינו "הנהו בריוני", הכת הקנאית שנלחמה נגד רומא, וגם נגד אחיהם, בזמן המרד הגדול בימים האחרונים של בית המקדש השני.

זה בהחלט לא היה כינוי של חיבה. באגדות החורבן במסכת גיטין, התלמוד מספר שלעומת החכמים שרצו לעשות שלום עם הרומאים, הבריונים רצו להילחם, וכדי להכריח את העם ללכת איתם, הם שרפו את האסמים ויצרו מצב חירום של רעב נוראי. רבן יוחנן בן זכאי הצליח לצאת מהעיר רק בזכות עורמתו, בארון מתים, כדי לבקש את יבנה וחכמיה, וכך להציל את היהדות.

אז איך יעקב כהן הפך את אותם בריונים שזכו ליחס כה שלילי מצד חז"ל לגיבורים של השירים שלו? כנראה שהוא למד את זה ממשורר עברי אחר שהוא מאד העריץ, ושמו מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי מעיד על עצמו שכשלמד על הבריונים בצעירותו בישיבה, הוא מאד כעס עליהם, וחשב "לוּ קמו הנבלים האלה לתחיה כי אז הכחדתי אותם מן הארץ!" אבל לימים, כשברדיצ'בסקי פורק עול ומורד נגד היהדות שעליה גדל, הוא משנה את עמדתו מקצה לקצה, ומגיע למסקנה ש"הנהו בריוני יתירים היו בוודאי על בעלי שמונה-עשר דבר.

הסַיִף היה יתר על הספר; אלה שנפלו על חרבם היו יתירים מאלה שנמלטו מבין החומות וטמנו את עצמם בארונות מתים." לפי ברדיצ'בסקי, גיבור הסיפור לא היה רבן יוחנן בן זכאי. להיפך- מי שטמן את עצמו בארון מתים מהווה סמל בעיניו ליהדות המסורתית, הרבנית, הגלותית, שהופכת יהודים לארונות (מתים) נושאי ספרים. עדיך עליו מי שמניח את הספר ומרים את הסיף, גם אם על אותו חרב הוא יפול.

ומאיפה ינק ברדיצ'בסקי את היחס המהפכני שלו למסורת, ההערכה המחודשת שלו שראה גיבור במי שהיה נחשב בריון, ובוגד במי שהיה נחשב גיבור? זאת התגלית אולי הכי מפתיעה במסע הרעיוני הזה. מי שהגה ראשון את התורה של "שינוי הערכין" הזה היה לא אחר מפרידריך ניטשה, הוגה הדעות הגרמני שברדיצ'בסקי קרא לו רבי ו"ניטשי", דהיינו- ניטשה שלי. ניטשה הסביר שבראשונה, מה שהוגדר כ"טוב" היה כל מה שאפיין את האדונים האצילים, ולעומת זאת הרע היה ההיפך- הדברים שאפיינו את העבדים החלשים.

עד שהגיעה אומה אחת (נחשו מי...) והפכה את הקערה על פיה, וביצעה בתחכום רב מרד העבדים שהחליפה את מוסר האדונים במוסר העבדים, וקבע שמעתה, החמלה לחלש הוא הטוב והאדנות הבריונית הוא הרע. ניטשה סבר שכדי להציל את עצמה, אירופה חייבת לבצע "שינוי ערכין", לאפס את מרד העבדים ולחזור למשמעות המקורית של טוב ורע. כשברדיצ'בסקי יישם את התורה הזאת להצלת היהודים, והסביר שהיהודים חייבים להתנער מכל מה שהמסורת היהודית הגלותית חשבה לטובה, כדי ליצור יהודי לאומי חדש- הוא העיד שזהו "הרעיון העיקרי שלו על ישראל".

נסכם את המהלך. מאיפה התחיל ההערצה לבריונים שורפי האסמים? רק ממי ששלל לחלוטין את היהדות המסורתית, ואימץ במקומה מערכת ערכים ניטשיאנית העומדת בסתירה מובהקת ומודעת למערכת הערכים היהודית. לפי חז"ל, יהודה נפלה בדם ואש בגלל הבריונים, או ליתר דיוק- גופא בדם שהם שפכו ובאש שהם הציתו- ההתגלמות הממשית של "שנאת חינם" שחרבה את עירנו ואת מקדשנו.

אם נכון להשוות את דרכם של נערי הגבעות לדרכם של הבריונים, אז נכון גם לשאול את עצמנו מי צדק- חז"ל או ברדיצ'בסקי/ניטשה? זו שאלה שהיא חשובה וחדה במיוחד עבור ציבור שבדרך כלל רגישה מאד להשפעה זרה על ערכי היהדות.

הכותב הוא תושב הישוב אפרת, עמית מחקר במכון שלום הרטמן ומורה במכינת חברותא, ומנכ"ל עמותת ינשו"ף