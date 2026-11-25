במשך שנים התרגלנו לתאר את מערכות הבחירות בישראל כמשאל עם על שאלה אחת: ביבי או לא ביבי. אלא שלמעשה עמדו על הפרק שתי שאלות, שהיו כרוכות זו בזו. האחת, האם בנימין נתניהו ראוי להמשיך לכהן כראש ממשלת ישראל. השנייה, האם מערכת המשפט הישראלית היא מערכת שאפשר לסמוך עליה.

כאשר אדם הצביע לנתניהו למרות כתבי האישום נגדו, הוא הביע במידה רבה גם עמדה ביחס לאמינותה של הפרקליטות. כאשר אדם שלל את האפשרות לשבת בממשלה בראשות נתניהו בשל היותו נאשם בפלילים, הוא העניק משקל מכריע לאמונו באותה מערכת. אלה היו שני משאלי עם שהתקיימו באמצעות אותו פתק הצבעה.

במשך שנים התייחס חלק ניכר מהציבור הישראלי לכתבי האישום נגד נתניהו כאל עובדה פוליטית מכרעת, עוד בטרם נבחנו בבית המשפט. ממשלות קמו ונפלו, בריתות פוליטיות התפרקו ומערכות בחירות נערכו בזו אחר זו גם על בסיס ההנחה הזאת. התקשורת התייחסה להרשעתו כאל "מעשה גמור", ו"הנאשם" הפך לכינויו הרשמי.

מכאן החשיבות הפוליטית העצומה של המתרחש כעת בבית המשפט. הזימון החריג של היועצת המשפטית לממשלה, בניגוד לרצונה, והמלצתם החוזרת של השופטים לסגת מאישום השוחד בתיק 4000, לצד ההערות שמטרימות זיכוי גם בתיק 2000 והדחיפה לפשרות אפילו בתיק 1000, ממחישים את הפער בין עמדת התביעה לבין הערכת השופטים את הראיות שהוצגו בפניהם. פסק דין עדיין לא ניתן, אבל במישור הציבורי אפשר לראות בכך מעין זיכוי מהדהד, המלווה בהשפלה פומבית של היועצת המשפטית לממשלה.

אחת הטענות החמורות שהעלו מבקרי הפרקליטות לאורך השנים הייתה שמדובר בניסיון לבצע הפיכה שלטונית באמצעים משפטיים. לא באמצעות הצבא, כפי שנעשה בהפיכות משטריות בעבר, אלא באמצעות מערכת אכיפת החוק. משמעותה של הטענה הזאת אינה מתמצה בשאלה אם נתניהו ביצע עבירה פלילית כזו או אחרת. היא נוגעת לעצם האפשרות שהפעלת כוח משפטי תביא להדחתו של ראש ממשלה נבחר עוד בטרם הוכחה אשמתו. השופטים למעשה מאשרים היום שיש אמת רבה בטענה מרחיקת הלכת הזאת.

מבחינה זו, להתפתחויות במשפט יש השלכות החורגות בהרבה מגורלו האישי של נתניהו. הן מחייבות בחינה מחודשת גם של דרכם של הפוליטיקאים שקיבלו החלטות מרחיקות לכת על יסוד כתבי האישום. הגיע הזמן שמחנה הימין יחזור הביתה.

אם לא נראה כעת שינוי משמעותי במערך הכוחות הפוליטי וניגרר למערכת בחירות נוספת, היא תתקיים אפוא בתנאים שונים מאלה שהכרנו. לציבור יש היום הרבה יותר מידע הן על "הנאשם" בנימין נתניהו והן על "איש הימין" גדי איזנקוט. גם התנהלותו הפוליטית האחרונה של איזנקוט תעמוד למבחן בקרב מי שתמכו בו וראו בו נציג של עמדותיהם. להערכתי, במצב כזה נראה תוצאות שונות לחלוטין מתוצאות הבחירות האחרונות.

הכותב הוא יועץ אסטרטגי לקבלת החלטות