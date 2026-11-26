משה עדיקה בריאיון לערוץ 7

כשמשה עדיקה התעורר במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים בילינסון, לאחר ניתוח שנמשך תשע וחצי שעות, הוא היה משוכנע שאיבד חלק מגופו. רק כשאביו הרים לנגד עיניו את ידו השמאלית, שבה לא חש דבר, הבין שהרופאים הצליחו להציל אותה.

בשיחה בפודקאסט מיוחד במסגרת מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת, לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, מספר עדיקה מבית הלוחם של ארגון נכי צה"ל על הפציעה הקשה, ההתמודדות עם הפוסט-טראומה והשליחות החדשה שמצא בחייו.

בשבעה באוקטובר גויס עדיקה לשירות מילואים והגיע עם חבריו ליהודה ושומרון. ב-8 במרץ 2024 נפצע קשה במהלך היתקלות עם מחבלים, בעקבות פיצוץ מטען חבלה שפגע בצדו השמאלי של גופו. הוא פונה במסוק לבית החולים בילינסון, שם עבר ניתוח חירום שבמהלכו קיבל שמונה מנות דם.

"התעוררתי והרגשתי שמשהו בגוף חסר לי. ההורים שלי באו לקבל אותי בטיפול נמרץ ואני מתווכח עם אבא שלי ואומר לו: אבא, חסר לי משהו בגוף. אבא, אין לי יד, אין לי רגל".

הרופאים הצליחו להציל את ידו, אך עדיקה עדיין סובל ממגבלה משמעותית בתנועתה, מאובדן תחושה ומפגיעה בשמיעה באוזנו השמאלית. למרות הקשיים המלווים אותו מדי יום, הוא מבקש להעמיד את פציעתו בפרופורציה.

"זה רק יד, זה רק יד. יש לי חברים שלא חזרו, יש לי חברים שנקטעו להם הרגליים או נקטעו להם הידיים, או איבדו את הראייה".

לצד השיקום הגופני נאלץ עדיקה להתמודד עם פציעה נוספת, שאת משמעותה לא הכיר קודם לכן. "לא הכרתי את המושג הזה פוסט-טראומה. חינכו אותנו אחרת, לרוץ קדימה, להיות ראשונים, ואף אחד לא דיבר איתנו על הפן הנפשי".

התקף החרדה הראשון תפס אותו דווקא במהלך נסיעה בכביש. הוא קפא במקומו ולא הצליח להמשיך בנסיעה. מאחוריו הצטברו מאות כלי רכב, והצפירות רק החריפו את מצוקתו. כשהגיעו השוטרים למקום, הצליח לכתוב להם משפט אחד בלבד: "אני פצוע קשה מהמלחמה".

השוטרים הבינו את מצבו, ליוו אותו במשך שלוש שעות ואף התקשרו אליו לאחר ששב לביתו כדי לברר מה שלומו. האירוע המחיש לו כי לצד הטיפול בגוף, עליו להקדיש תשומת לב גם לנפש.

למרות הפציעה הקשה, החליט עדיקה לשוב לשירות המילואים, הפעם בתפקיד לוגיסטי. היה לו חשוב לחזור אל חבריו לצוות, שנכחו באירוע שבו נפצע ונשאו עמם את זיכרונותיו הקשים.

גם החזרה למקום עבודתו נעשתה בהדרגה. משעת עבודה אחת ביום התקדם לשעתיים, לשלוש ולארבע, וכיום הוא כבר מצליח לעבוד כמעט יום עבודה מלא.

מתוך מסע השיקום האישי צמחה גם שליחות חדשה. בבית הלוחם הקים עדיקה יחד עם שותפיו את מיזם "בוא נדבר תכל'ס", המעניק לפצועים צעירים כלים מעשיים להשתלבות בחיים האזרחיים לצד ההתמודדות עם פציעתם.

לערב ההשקה של המיזם הגיעו כ-1,200 פצועים, וכמאה משתתפים חדשים נרשמו לבית הלוחם ולארגון נכי צה"ל. בימים אלה מקדמים חברי המיזם גם את הקמתה של "הפינה השקטה", מרחב מוגן המיועד להלומי קרב ולמתמודדים עם פוסט־טראומה.

מיזם נוסף שהקים, "כוח בתנועה", משלב פעילות ספורטיבית אתגרית בתהליך השיקום. בין היעדים שהציבו חברי המיזם נמצאים שיט קיאקים בסקוטלנד, טיפוס על הקילימנג'רו והשתתפות במרתון ניו יורק.

מבחינתו, ההישג הספורטיבי אינו העיקר. החשיבות האמיתית טמונה בחודשי האימונים המשותפים, בקשרים שנרקמים בין הפצועים ובדרך שהם עוברים יחד.

דווקא ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, עדיקה מבקש שלא להכתיר אותו בתואר גיבור. "אני לא אוהב שקוראים לי גיבור ישראל. עשיתי את מה שלימדו אותי, עשיתי את מה שחינכו אותי. אני אוהב את המדינה הזאת יותר מאת עצמי".

את השיחה הוא חותם במסר של תקווה: "אני נכה, אני פצוע, אבל זה לא הכול בחיים. אפשר להמשיך ואפשר להתמודד, והנפילות הקטנות האלה בסופו של דבר ירימו אותך כל כך גבוה - עד למרתון ניו יורק".