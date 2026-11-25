נשות החוות נמצאות בחזית ההתיישבות ונדרשות לא פעם לשאת באחריות לביטחונם של תושבי החווה, ובפרט לביטחון ילדיהן.

במסגרת הפרויקט יתקיימו ברחבי יהודה ושומרון ימי אימון מקצועיים לנשות החוות המחזיקות ברישיון לנשיאת נשק, במטרה להקנות להן מיומנויות מצילות חיים ולשפר את יכולתן להגן על עצמן, על משפחותיהן ועל בתיהן בשעת חירום.

אף שרבות מנשות החוות נושאות נשק ברישיון, במועצת יש"ע ובאיגוד החוות זיהו צורך בחיזוק המיומנות והביטחון בשימוש בו. בבסיס הפרויקט עומדת ההבנה שעצם החזקת הנשק אינה מספיקה. במציאות הביטחונית שבה פועלות החוות נדרשים גם תרגול מקצועי, מיומנות ומוכנות לפעול בעת סכנה ממשית.

האימונים מתמקדים בתרחישים המותאמים לצורכיהן הייחודיים של נשות החוות, ובהם התמודדות עם מחבל החודר לבית ויורה מטווח קצר, וכן שימוש בטוח בנשק בסביבה שבה נמצאים ילדים, תוך מניעת פגיעה בהם.

במסגרת הפרויקט מתקיימים כמה ימי אימון מרוכזים ברחבי יהודה ושומרון, שבהם משתתפות נשות החוות באימון מקצועי הנמשך כחמש שעות. האימונים מתמקדים בשיפור מיומנות השימוש באקדח לצורכי הגנה, בחיזוק הביטחון האישי ובהיערכות למצבי חירום.

במועצת יש"ע מסבירים כי הפרויקט נועד לתת מענה לאחד האתגרים הייחודיים של החיים בחוות: המרחק ממרכזי היישובים והאפשרות להימצא בשטח ללא נוכחות של גורמי ביטחון נוספים ברגעים הראשונים של אירוע ביטחוני. במצבים כאלה, היכולת להגיב באופן אחראי ומיומן עשויה להיות משמעותית להגנה על חיי אדם.

על פי נתוני חמ"ל JSR, המנטר אירועים ביטחוניים ביהודה ושומרון, בחודשיים האחרונים בוצעו 634 פיגועי טרור באזור, מהם 90 אירועים של תקיפת רועי צאן.

חגי תם, ממלא מקום מנכ"ל מועצת יש"ע, אמר: "נשות החוות נמצאות בחזית ההתיישבות ביהודה ושומרון. יחד עם משפחותיהן הן ממלאות תפקיד אסטרטגי מהמעלה הראשונה בשמירה על השטח ובחיזוק ההתיישבות, ולא פעם הן גם הראשונות שנדרשות להתמודד עם אירועים ביטחוניים.

"הפרויקט הזה נולד מתוך צורך אמיתי שעלה מהשטח. לשאת נשק ברישיון זה חשוב, אבל לא פחות חשוב לדעת להשתמש בו במיומנות ובאחריות בשעת הצורך. אנחנו רוצים שכל אישה בחווה תרגיש בטוחה ותהיה מוכנה להגן על עצמה ועל משפחתה במקרה של סכנה.

"נענינו לצורך הזה, ובשיתוף פעולה עם איגוד החוות אנחנו מקיימים ימי אימון מקצועיים ברחבי יהודה ושומרון. זו האחריות שלנו כלפי המשפחות שנמצאות בחזית ועושות יום־יום עבודה אדירה למען ההתיישבות ולמען מדינת ישראל".

אבישג, בעלת חווה במערב בנימין, שיתפה בחוויה האישית שלה: "לפני מספר שבועות, בשבת בבוקר, מחבל ניסה להיכנס לחווה שלנו. למזלנו, היה מישהו בחווה שעצר אותו. זה היה יכול להיגמר אחרת, כי הוא היה יכול להתקרב אליי ואל הילדים שלי. אנחנו נמצאים בקו החזית.

"אז הבנתי שאני חייבת לדעת לשלוט באקדח, כדי שאם חלילה אעמוד מול מחבל במצב כזה, אוכל לתפעל את הנשק ולהגן על הילדים שלי. לשאת נשק ברישיון ולהסתובב עם אקדח זה לא מספיק. לכן יום האימון הזה מבחינתי ממש מציל חיים, כי בזכותו רכשתי כלים שעזרו לי לשפר את השליטה בנשק שלי".