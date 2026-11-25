'צועדים ומצדיעים' - הצעירים התחברו למורשת הפצועים

און ארביב, שנפצע בלבנון במלחמת חרבות ברזל, הגיע לגבעת התחמושת כדי לספר את סיפורם של מי שלא זכו לחזור משדה הקרב. דווקא ביום המוקדש להוקרה לפצועים, הוא מבקש להפנות את תשומת הלב אל חבריו לנשק.

"אני בעצם פחות מספר את הסיפור שלי, אני יותר רוצה לספר את הסיפור של חברים שלי, חברים שלי שנלחמו איתי, שהיו שם ולא חזרו יחד איתנו", הוא אומר. "נורא חשוב שהדור הצעיר יבין מה אנשים מוכנים לעשות על מנת שהם יוכלו להמשיך לטייל וליהנות ולגדול בארץ הזאת, שהארץ הזאת לא מובנת מאליה".

לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, הצטרף ערוץ 7 למשתתפי מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת. בין המשתתפים היו צעירים שהגיעו לשמוע ממקור ראשון את סיפוריהם של פצועי המלחמה, להכיר את ההתמודדות המלווה אותם מאז הפציעה וללמוד מהם על משמעות השירות וההקרבה למען המדינה.

עבור אביתר לזרוביץ', שנפצע בלבנון, עצם המפגש עם הצעירים הוא מקור לעידוד. "האמת שאין משהו יותר משמח בנסיבות האלה מלראות את החבר'ה הצעירים באים ומתעניינים ורוצים לשמוע מה היה ובאים לחבק", הוא מספר. לדבריו, חשוב שהציבור יכיר גם את המציאות שאחרי הלחימה, את חייהם של אלה שנושאים עמם את כאבי המלחמה ואת הקשיים שהיא הותירה. ההתעניינות והשותפות שמגלים הצעירים מעניקות לו ולחבריו כוח רב.

גם בועז צלניק, שנפצע בלבנון, רואה במפגש הזדמנות להעביר לדור הבא מסר החורג מסיפור הפציעה האישי שלו. הוא מבקש לדבר עם הצעירים על הזכות לחיות בארץ ישראל ועל הנכונות להקריב למענה. ראובן בר ששת, שנפצע אף הוא במלחמה, מבקש להעניק להם תקווה לעתיד ולעודד אותם לשאוף למצוינות ולהבין את משמעות השירות. "לא רק למה לשרת, אלא למה לשרת את הבית ואת הארץ שלנו", הוא אומר.

הפצועים מספרים בהתרגשות על הסקרנות שמגלים הצעירים, על השאלות שהם שואלים ועל הרצון שלהם להמשיך לשמוע גם לאחר שהשיחה מסתיימת. דוד קריספיל, שנפצע בלחימה בעזה, מספר כי חלק מהצעירים מבקשים לראות תמונות וסרטונים מהלחימה ואף מביעים רצון להתגייס ליחידה שבה שירת. "התגובות מדהימות, חבר'ה ממשיכים לדבר, לשאול שאלות, הם רוצים להתגייס ליחידה", הוא משתף.

גם ארביב מתרשם מהקשב של בני הנוער ומהרצינות שבה הם מקבלים את הדברים. לדבריו, בניגוד לתדמית המיוחסת לעיתים לצעירים, במפגשים הללו כולם מרוכזים, מקשיבים ומבקשים לדעת עוד. הרצון שלהם להבין, לכבד ולהעריך את מה שעברו הלוחמים מרגש גם את מי שהגיעו לספר את סיפורם.

אלא שמאחורי החיבוקים, מילות התודה והמפגשים המרגשים נמצאת התמודדות שאינה מסתיימת בתום יום ההוקרה. עבור הפצועים, המלחמה מוסיפה להיות חלק בלתי נפרד משגרת החיים. "מי שפצוע נושא את הפציעה עליו כל יום, 365 ימים בשנה", אומר ארביב ומסביר כי חשיבותו של יום ההוקרה היא בהפניית תשומת הלב של הציבור למציאות הזאת, שאותה הפצועים עצמם אינם יכולים לשכוח.

קריספיל מבקש להזכיר כי לא תמיד אפשר לזהות את הפצועים הנמצאים סביבנו. לדבריו, לאחר שלוש שנות מלחמה, עשרות אלפי פצועים חיים בקרב הציבור, ולא תמיד הסובבים אותם מודעים למה שעברו ולמה שהם נושאים עמם. המסר שלו לציבור פשוט: "תסתכלו ימין ושמאלה, תבינו מי נמצא סביבכם".

איתי גרנק, מנכ"ל משרד המורשת, מספר כי צעדת "צועדים ומצדיעים" מתקיימת כבר למעלה מעשור ומשתתפים בה תלמידי בתי ספר ומכינות, אנשי משטרה וחיילי צה"ל. לאורך הצעדה פוגשים המשתתפים את הפצועים, שומעים את סיפוריהם ונחשפים לערכים של נתינה, מסירות והקרבה למען המולדת.

לדבריו, השנה קיבל יום ההוקרה תנופה משמעותית בעקבות עיגונו בחקיקה ראשית, לאחר 12 שנים שבהן התקיים. המהלך אפשר למשרד המורשת להרחיב את הפעילות לעשרות רשויות ברחבי הארץ, ולדבריו, למעלה ממיליון בני אדם השתתפו בפעילויות השונות. הוא מדגיש כי בשנים האחרונות הצטרפו למעגל הפצועים עשרות אלפי בני אדם שנפגעו בגוף ובנפש, וכי ההוקרה כלפיהם צריכה להתקיים לאורך השנה כולה.

עבור בועז צלניק, יש משמעות עמוקה גם לרגע שבו אדם עוצר את שגרת חייו, מתעניין בסיפורו של פצוע ואומר לו תודה. הידיעה שהציבור זוכר, מקשיב ומעריך אינה מובנת מאליה. "גם לפצועים עצמם זה נותן המון כוח להתמודד ולהמשיך", הוא אומר.