עם פטירתו הפתאומית של הרב יצחק לוי זצ"ל, איבדה הציונות הדתית מנהיג בעל שיעור קומה. אנו, חברי פורום תקנה, איבדנו חבר יקר ושותף לדרך, שהיה מעורב בדיון פעיל בפורום רק אמש.

הרב לוי, שכיהן כשר, כחבר כנסת וכראש ישיבת בני עקיבא בכפר מימון, נשא בתפקידים ציבוריים, חינוכיים ותורניים רבים. לצד עשייתו המוכרת, ראוי להאיר פרק משמעותי נוסף בחייו: פעילותו בפורום תקנה.

מאז הצטרף לפורום בשנת 2015, שימש כחבר הנהלה והיה שותף לשליחות המורכבת והרגישה של מניעה וטיפול בפגיעות מיניות ביחסי מרות וסמכות בציבור הדתי לאומי. הוא הקדיש לכך זמן ומחשבה, הרחק מאור הזרקורים, מתוך אחריות ציבורית ומחויבות מוסרית עמוקה- להציל עשוק מיד עושקו.

הרב לוי ביטא במעשיו תפיסה עמוקה של מנהיגות רבנית: לא רק להורות, לחנך ולהנהיג, אלא גם להישיר מבט אל המקומות הקשים והכואבים, להקשיב לנפגעות ולנפגעים, להכיר בפגיעתם, להציב אחריות ואשמה ברורה לפתחם של הפוגעים ולפעול כדי למנוע את הפגיעה הבאה.

הוא היה שותף לתפיסה שקהילה נבחנת גם ביכולתה להתמודד עם עוולות, לקחת אחריות ולתקן. בכך תרם לא רק להגנה על נפגעות ונפגעים, אלא גם לבניית אמון מחודש במנהיגות התורנית וליצירת מרחב קהילתי בטוח יותר.

הייתה זו מנהיגות של אחריות ואומץ: נכונות להיכנס אל מקומות מורכבים, לשאת בעול ולהיות שותף לעשייה שאינה זוכה לכותרות, אך חשיבותה עצומה.

אחת מפניה החשובות של מנהיגותו של הרב יצחק לוי זצ"ל באה לידי ביטוי בפועלו בפורום תקנה.

אבד צדיק מן הארץ.

בשמי ובשם חברות וחברי פורום תקנה, אנו מבקשים להביע את הערכתנו העמוקה על שנות השותפות, על תרומתו לפורום ועל נכונותו לשאת עמנו באחריות הציבורית והמוסרית הכבדה הזאת.

נמשיך לשאת את שליחות התיקון, מתוך מחויבות לערכים שבשמם פעלנו יחד.

הכותבת היא חברת פורום תקנה