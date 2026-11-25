יום ההוקרה לפצועי צה"ל חל בשבוע שבו אנו קוראים את פרשת וישלח. בפרשה זו אנו פוגשים את יעקב אבינו - הפצוע הראשון של עם ישראל. "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו". יעקב אבינו נאבק בשרו של עשיו ונפצע קשה ברגלו.

בעקבות הפציעה בכף הירך ממשיכה התורה ואומרת: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה". מלשון התורה אפשר להבין כי איסור אכילת גיד הנשה הוא מעין עונש בעקבות פציעתו של יעקב אבינו. אך מדוע נענשו בניו על פציעת אביהם?

על שאלה זו משיב החזקוני, ממפרשי התורה, ומסביר כי מדובר בקנס על שהזניחו בני יעקב את אביהם. החזקוני מפרש את המילים "על כן" במשמעות של "בדין הוא". לדבריו, בניו של יעקב נענשו משום שהותירו את אביהם לבדו בלילה, כפי שנאמר: "ויותר יעקב לבדו", אף שהיו גיבורים ויכלו להמתין לו ולסייע לו. מכיוון שלא קיימו בו מצוות לוויה, והוא ניזוק בשל כך, נאסרה עליהם אכילת גיד הנשה, כדי להזכיר להם ולזרז אותם לקיים מצווה זו בעתיד.

מכאן אנו לומדים כי איסור אכילת גיד הנשה הוא גם תזכורת לחובתנו להיחלץ לעזרת הזולת בשעת צרה, כמאמר הכתוב: "לא תעמוד על דם רעך". במובן הרחב יותר, זהו יסוד הערבות ההדדית. כאשר אדם רואה את אחיו נתון בסכנה, ובוודאי כאשר עם שלם או מדינה שלמה נתונים בסכנה, מוטלת עליו החובה להיחלץ חושים, להגן, לעזור ולסייע למי שזקוק לעזרה.

פצועי צה"ל הם מגיבוריו של עם ישראל. הם זכו להיות חלוצים לפני המחנה ולהיחלץ חושים בעוז ובגבורה להגנת עם ישראל מפני הקמים עלינו לכלותנו בדור הגאולה. במעשיהם הם זוכים לתקן את מה שבני יעקב התרשלו בו: את החובה שלא להותיר את אחיהם לבדו בשעת סכנה, אלא להתייצב לצדו, להגן עליו ולהיחלץ לעזרתו.

בזכות גבורתם ועוז רוחם של פצועי צה"ל, ובזכות מסירותן וגבורתן של משפחותיהם, נזכה כולנו לרפואה ולישועה. כשם שנאמר על יעקב אבינו לאחר מאבקו: "ויזרח לו השמש", וכדברי הנביא: "שמש צדקה ומרפא בכנפיה" - כך נזכה לרפואה שלמה לכל פצועי צה"ל, בגוף ובנפש, ולישועה ולגאולה קרובה לבוא.