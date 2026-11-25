קבוצת שטראוס יוצאת למהלך התייעלות נרחב, שבמסגרתו צפויים, על פי הערכות, מאות עובדים לאבד את מקום עבודתם. התוכנית, שעליה הודיעה החברה היום (רביעי), תצא לדרך בתחילת 2027 וצפויה להניב חיסכון שנתי של כ־100 מיליון שקל.

המהלך הוא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של שטראוס לשנת 2030, ויכלול שינויים במבנה הארגוני, צמצום וסרבול תהליכי העבודה וקיצור הליכי קבלת ההחלטות. במקביל, החברה מתכננת להפנות משאבים להשקעה בתשתיות הייצור, בטכנולוגיה, באוטומציה ובהרחבת פעילותה בשווקים הבינלאומיים. בשטראוס מדגישים כי השינויים יבוצעו בהדרגה ותוך רגישות לעובדים.

ההודעה על תוכנית ההתייעלות מגיעה דווקא לצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה. מדוחות הרבעון השלישי של 2026 עולה כי הכנסות שטראוס הסתכמו בכשלושה מיליארד שקל, ירידה של 4.8% בנטרול השפעות מטבע. בין הגורמים לירידה: מחירי הקפה, התחזקות השקל והפסקת פעילויות הפצה בישראל.

למרות הירידה בהכנסות, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב־42.1% והגיע ל־212 מיליון שקל. הרווח התפעולי גדל ב־8% והסתכם בכ־340 מיליון שקל, ואילו התזרים החופשי עלה מ־245 מיליון שקל ל־297 מיליון שקל.

בפעילות שטראוס בישראל נרשמה עלייה של 21.2% ברווח התפעולי, ומכירות שטראוס מים צמחו ב־5.7%. מנגד, הרווח התפעולי של פעילות הקפה הבינלאומית ירד ב־6.2%, בעיקר בהשפעת שערי המטבע.

לצד תוכנית ההתייעלות, הודיעה שטראוס גם על רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 50 מיליון שקל, כחלק ממתווה רכישה כולל של עד 200 מיליון שקל.